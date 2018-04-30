кие симптомы могут говорить о том, что в вашем организме произошел серьезный сбой.

Нарушение нормальной работы организма может произойти у женщин в любом возрасте. Причин тому бывает предостаточно. Ка

Симптомы

значительное повышение веса;

нарушение месячного цикла;

ухудшение состояния;

раздражительность;

депрессия;

усталость;

нарушение сна;

головные боли.

При сбое в организме могут наблюдаться и другие симптомы.

Причины

Все перечисленные причины могут вызвать нарушения в организме и дать серьезный сбой.

Климакс

Климакс в последнее время заметно помолодел и женщине за 35 следует готовиться к возможному предклимаксному состоянию. В этот период начинаются характерные приливы, онемение конечностей, головные боли, снижение нормального уровня женских половых гормонов, нарушение работы яичников.

Прием контрацептивов

Большинство современных контрацептивов представляют собой гормоны, что и может повлечь за собой сбой на гормональном фоне.

Длительное неправильное питание

В погоне за красотой и стройностью многие девушки готовы ничего не кушать. Итогом таких экспериментов становятся булимия, анорексия, нервные и пищевые расстройства.

Различные диеты в виде длительного употребления белка или полный отказ от мяса провоцируют нарушение работы внутренних органов.

Беременность и роды

При беременности и родах, а также в последующем периоде времени восстановления, может наблюдаться сбой. При вынашивании ребенка, организм женщины полностью перестраивается, что может повлечь за собой серьезные изменения.

Малоподвижный образ жизни

Когда у женщины сидячая работа и нет возможности заниматься небольшими физическими нагрузками, вполне ожидаемо, что начнутся нарушения работы внутренних органов.

Плохая стрессоустойчивость

Подверженность стрессам иногда дает сбой в организме. Повышенная нервозность и переживания напрямую влияют на эндокринную систему, а точнее, на выработку гормонов.

В силу этого обстоятельства гормональный баланс нарушается.

Проблемы гинекологического плана

При наличии заболеваний гинекологического плана, все силы организма уходят на нормализацию его состояния. А выработка гормонов при этом существенно страдает.

Подростковый возраст

Зачастую при половом созревании наблюдается серьезный дисбаланс гормонов и это становится причиной сбоя в организме. Как только пройдет подростковый возраст, все процессы нормализуются.

Если вы наблюдаете у себя перечисленные симптомы или уверены, что есть конкретная причина сбоя в организме, следует обратиться к специалисту для установления точного диагноза.