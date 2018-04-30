Сбой в организме: симптомы
Симптомы
- значительное повышение веса;
- нарушение месячного цикла;
- ухудшение состояния;
- раздражительность;
- депрессия;
- усталость;
- нарушение сна;
- головные боли.
При сбое в организме могут наблюдаться и другие симптомы.
Причины
Все перечисленные причины могут вызвать нарушения в организме и дать серьезный сбой.
Климакс
Климакс в последнее время заметно помолодел и женщине за 35 следует готовиться к возможному предклимаксному состоянию. В этот период начинаются характерные приливы, онемение конечностей, головные боли, снижение нормального уровня женских половых гормонов, нарушение работы яичников.
Прием контрацептивов
Большинство современных контрацептивов представляют собой гормоны, что и может повлечь за собой сбой на гормональном фоне.
Длительное неправильное питание
В погоне за красотой и стройностью многие девушки готовы ничего не кушать. Итогом таких экспериментов становятся булимия, анорексия, нервные и пищевые расстройства.
Различные диеты в виде длительного употребления белка или полный отказ от мяса провоцируют нарушение работы внутренних органов.
Беременность и роды
При беременности и родах, а также в последующем периоде времени восстановления, может наблюдаться сбой. При вынашивании ребенка, организм женщины полностью перестраивается, что может повлечь за собой серьезные изменения.
Малоподвижный образ жизни
Когда у женщины сидячая работа и нет возможности заниматься небольшими физическими нагрузками, вполне ожидаемо, что начнутся нарушения работы внутренних органов.
Плохая стрессоустойчивость
Подверженность стрессам иногда дает сбой в организме. Повышенная нервозность и переживания напрямую влияют на эндокринную систему, а точнее, на выработку гормонов.
В силу этого обстоятельства гормональный баланс нарушается.
Проблемы гинекологического плана
При наличии заболеваний гинекологического плана, все силы организма уходят на нормализацию его состояния. А выработка гормонов при этом существенно страдает.
Подростковый возраст
Зачастую при половом созревании наблюдается серьезный дисбаланс гормонов и это становится причиной сбоя в организме. Как только пройдет подростковый возраст, все процессы нормализуются.
Если вы наблюдаете у себя перечисленные симптомы или уверены, что есть конкретная причина сбоя в организме, следует обратиться к специалисту для установления точного диагноза.