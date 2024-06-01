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Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет

Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет

Эксперт рассказала о возможных рисках, связанных с различными диетами, которые считаются популярными в настоящий момент

В наше время многие люди стремятся к улучшению здоровья и снижению веса, прибегая к различным диетам. Однако не все популярные методы питания безопасны. Диетолог, нутрициолог и эксперт телеканала "Доктор" Мария Макиша рассмотрела основные риски.

Кетодиета

Описание: Кетодиета предполагает исключение углеводов из рациона с целью заставить организм использовать жиры в качестве основного источника энергии.

Потенциальные риски:

– Повышение уровня "плохого" холестерина.

– Увеличение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.

– Образование камней в почках.

– Проблемы с пищеварением.

– Неприятный запах тела из-за кетоза.

Советы: Современная медицина не считает кетодиету эффективным методом для похудения. Ограничение углеводов может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью или онкологическими заболеваниями, но полное исключение сахаров не рекомендуется.

Интервальное голодание

Описание: Этот метод предполагает потребление пищи только в течение 8-часового окна, а оставшиеся 16 часов проводятся в состоянии голода.

Потенциальные риски: Научные данные, подтверждающие эффективность интервального голодания, пока недостаточны.

Советы: Важно не только когда мы едим, но и сколько калорий потребляем за день. Если при интервальном голодании потреблять больше калорий, чем нужно, вес не будет снижаться.

Монодиеты

Описание: Монодиеты предполагают употребление одного или двух продуктов в течение дня.

Потенциальные риски:

– Метод считается устаревшим.

– Через несколько дней однообразный рацион становится неинтересным для мозга.

Советы: Задумайтесь, сможете ли вы долгое время питаться одним и тем же продуктом. Это может привести к недостатку необходимых питательных веществ.

Безопасные альтернативы

Эксперты рекомендуют обратить внимание на более сбалансированные и безопасные подходы к питанию:

Средиземноморская диета

Описание: Рацион включает разнообразные овощи, фрукты, орехи, рыбу и оливковое масло.

Преимущества: Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот.

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Описание: Разработана для снижения артериального давления.

Преимущества: Включает фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные молочные продукты, что способствует сбалансированному питанию.

Скандинавская диета

Описание: Основывается на употреблении рыбы, корнеплодов, ягод и цельнозерновых продуктов.

Преимущества: Богата антиоксидантами и витаминами, что способствует общему здоровью.

Перед началом любой диеты важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Выбор сбалансированного и научно обоснованного подхода к питанию поможет не только достичь желаемых результатов, но и сохранить здоровье на долгие годы.

1 июня 2024, 15:28
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
gazeta.ru✓ Надежный источник

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