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Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи

Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи

Узнайте о полезных свойствах и возможном вреде корицы для здоровья.

Ароматная пряность часто используется в кулинарии. Благодаря приятному запаху и вкусу многие включают ее в свой рацион. Однако не лишним будет знать о том, какой пользой для здоровья обладает корица и о возможном вреде, который она может причинить. В этой статье Клео.ру даст ответ на все интересующие вас вопросы.

Польза корицы для здоровья

В состав пряности входит множество витаминов, к которым относятся А, B1, B2, B9, С, Е, К. Калорийность специи составляет 261 калорию на 100 г продукта. Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на такие полезные свойства корицы:

  • специю полезно употреблять при простудных заболеваниях, особенно в комбинации с медом, поскольку она наделена противовоспалительными свойствами. Также она показывает высокую эффективность как противовирусное средство;
  • регулярное употребление корицы способствует укреплению защитных свойств организма;
  • для гипертоников польза корицы обусловлена возможностью понижать артериальное давление;
  • пряность положительно сказывается на работе сердца и сосудов, снижая уровень плохого холестерина;
  • корица полезна для работы мозга, эффективна в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона;
  • еще одно полезное свойство специи – защита от рака прямой кишки;
  • у мужчин пряность повышает потенцию;
  • для женщин корица полезна тем, что уменьшает болезненные ощущения во время месячных;
  • специя имеет свойство стимулировать жировой обмен, поэтому полезна при похудении. В этом случае ее особенно полезно употреблять в комбинации с кефиром;
  • корица полезна при сахарном диабете, поскольку способствует регуляции уровня сахара в крови. Рекомендуемая норма потребления в этом случае – половина чайной ложки в день;
  • специю активно используют в косметологии в виде масла, что обусловлено способностью увлажнять кожу и бороться с прыщами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Возможный вред и противопоказания корицы

Хотя специя обладает многочисленными полезными свойствами, ее следует употреблять дозировано. Рекомендуемая норма составляет одна чайная ложка в день, ее не следует превышать. В противном случае высока вероятность проявления вреда корицы, который может заключаться в следующем:

  • подавленность, возникновение головных болей и упадка сил;
  • чрезмерные дозы корицы способны спровоцировать сбой в работе печени и почек, что обусловлено наличием в ней такого вещества как кумарин;
  • пряность стоит употреблять с осторожностью, включая ее в чай или кофе. При повышенной температуре тела она может усугубить течение определенных заболеваний;
  • людям после 50-летнего возраста корицу следует употреблять только в малых дозах. В этом случае она будет способствовать улучшению памяти, профилактике бессонницы, нормализации артериального давления. Однако при чрезмерном потреблении специя вызовет негативный эффект.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Перед тем, как включить пряность в свой рацион, стоит изучить противопоказания к ее употреблению:

  • детский возраст до трех лет;
  • плохая свертываемость крови (специя имеет свойство разжижать ее);
  • панкреатит;
  • язвенная болезнь;
  • прохождение курса химиотерапии;
  • беременность (велика вероятность преждевременных родов);
  • период кормления ребенка грудью;
  • аллергическая непереносимость продукта.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете о том, какую пользу и вред для здоровья имеет корица, и сможете подойти взвешенно к вопросу, стоит ли включать пряность в свой рацион, и какие дозы нужно соблюдать при ее употреблении. Такой подход поможет вам избежать негативных последствий и гарантированно улучшить состояние своего здоровья.

2 июня 2024, 22:21
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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