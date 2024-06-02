Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи

Ароматная пряность часто используется в кулинарии. Благодаря приятному запаху и вкусу многие включают ее в свой рацион. Однако не лишним будет знать о том, какой пользой для здоровья обладает корица и о возможном вреде, который она может причинить. В этой статье Клео.ру даст ответ на все интересующие вас вопросы.

Польза корицы для здоровья

В состав пряности входит множество витаминов, к которым относятся А, B1, B2, B9, С, Е, К. Калорийность специи составляет 261 калорию на 100 г продукта. Кроме того, Клео.ру советует обратить внимание на такие полезные свойства корицы:

специю полезно употреблять при простудных заболеваниях, особенно в комбинации с медом, поскольку она наделена противовоспалительными свойствами. Также она показывает высокую эффективность как противовирусное средство;

регулярное употребление корицы способствует укреплению защитных свойств организма;

для гипертоников польза корицы обусловлена возможностью понижать артериальное давление;

пряность положительно сказывается на работе сердца и сосудов, снижая уровень плохого холестерина;

корица полезна для работы мозга, эффективна в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона;

еще одно полезное свойство специи – защита от рака прямой кишки;

у мужчин пряность повышает потенцию;

для женщин корица полезна тем, что уменьшает болезненные ощущения во время месячных;

специя имеет свойство стимулировать жировой обмен, поэтому полезна при похудении. В этом случае ее особенно полезно употреблять в комбинации с кефиром;

корица полезна при сахарном диабете, поскольку способствует регуляции уровня сахара в крови. Рекомендуемая норма потребления в этом случае – половина чайной ложки в день;

специю активно используют в косметологии в виде масла, что обусловлено способностью увлажнять кожу и бороться с прыщами.





Возможный вред и противопоказания корицы

Хотя специя обладает многочисленными полезными свойствами, ее следует употреблять дозировано. Рекомендуемая норма составляет одна чайная ложка в день, ее не следует превышать. В противном случае высока вероятность проявления вреда корицы, который может заключаться в следующем:

подавленность, возникновение головных болей и упадка сил;

чрезмерные дозы корицы способны спровоцировать сбой в работе печени и почек, что обусловлено наличием в ней такого вещества как кумарин;

пряность стоит употреблять с осторожностью, включая ее в чай или кофе. При повышенной температуре тела она может усугубить течение определенных заболеваний;

людям после 50-летнего возраста корицу следует употреблять только в малых дозах. В этом случае она будет способствовать улучшению памяти, профилактике бессонницы, нормализации артериального давления. Однако при чрезмерном потреблении специя вызовет негативный эффект.





Перед тем, как включить пряность в свой рацион, стоит изучить противопоказания к ее употреблению:

детский возраст до трех лет;

плохая свертываемость крови (специя имеет свойство разжижать ее);

панкреатит;

язвенная болезнь;

прохождение курса химиотерапии;

беременность (велика вероятность преждевременных родов);

период кормления ребенка грудью;

аллергическая непереносимость продукта.





Подведем итог

Теперь вы знаете о том, какую пользу и вред для здоровья имеет корица, и сможете подойти взвешенно к вопросу, стоит ли включать пряность в свой рацион, и какие дозы нужно соблюдать при ее употреблении. Такой подход поможет вам избежать негативных последствий и гарантированно улучшить состояние своего здоровья.