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Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы

Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы

Узнайте, как лечить ячмень на глазу. В нашей статье мы рассмотрим проверенные методы лечения, рекомендации врачей и способы профилактики.

Воспаление в области века, называемое ячменем, способно причинить массу неудобств. Он представляет собой красное уплотнение, возникающее на краю века. Человек, столкнувшийся с подобным явлением, испытывает сильный дискомфорт и хочет быстрее от него избавиться. Если вы хотите узнать, чем лечить ячмень на глазу, изучите эту статью Клео.ру, в которой описаны действенные и эффективные методы.

Симптомы и причины возникновения

Чтобы понять, действительно ли вы столкнулись с этим заболеванием, необходимо знать симптомы ячменя. Они проявляются в том, что участок века краснеет, возникает отечность и припухлость, которая является довольно болезненной. Человек испытывает дискомфорт при моргании, возможно появление головной боли. Также могут увеличиться лимфоузлы, повыситься температура (как местная, так и общая).

Если терапия не проводится, то головка с гнойным содержимым появляется через 2-3 дня. Ячмень может быть наружным, расположенным на поверхности века у основания ресниц, или внутренним, затрагивающим внутреннюю сторону конъюнктивы. В последнем случае возникает ощущение, будто в глазу присутствует чужеродное тело.

Спровоцировать возникновение ячменя могут разные факторы, среди которых Клео.ру выделяет следующие:

  • ослабленный иммунитет, вызванный различными заболеваниями, нехваткой витаминов,
  • наследственная предрасположенность;
  • повышенная активность сальных желез, приводящая к жирности кожи;
  • воспаление конъюнктивы;
  • травмы механического характера;
  • нарушение обменных процессов;
  • сахарный диабет;
  • аллергические реакции.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Медикаментозные методы лечения

Чтобы избежать осложнений, примерами которых выступают гнойный конъюнктивит, сепсис, появление рецидива, важно провести своевременное и грамотное лечение. На начальной стадии, которая продолжается 2-3 дня и выражается в вызревании ячменя, необходимо протирать пораженный участок раствором фурацилина или этилового спирта, не затрагивая при этом слизистую оболочку.

После начальной стадии происходит формирование гнойника, когда для лечения потребуются капли и мази с антибактериальным компонентом. Чтобы их правильно подобрать, необходимо обратиться к врачу. Глазная инфекция лечится каплям, в состав которых должно входить одно из таких веществ: пенициллин, офлоксацин, ципрофлоксацин, грамицидин, фрамицетина сульфат. Также можно подобрать глазные мази, созданные на основе гентамицина, тетрациклина, эритромицина, тобрамицина. При желании ускорить процесс выздоровления можно обратиться к физиотерапевтической процедуре – УВЧ.

Если вы испытываете сильные болезненные ощущения, можно принять парацетамол или ибупрофен. Данные препараты не ускоряют выздоровление, но обладают выраженным обезболивающим эффектом. Также крайне важно воздерживаться от следующих действий, которые могут нанести вред вашему здоровью:

  • самостоятельное выдавливание ячменя, которое чревато распространением инфекции, поражением глубоко лежащих тканей, развитием абсцесса или сепсиса;
  • рассекание кожи с целью очистки капсулы. Это может привести к образованию рубцов и шрамов;
  • ношение контактных линз до того момента, пока выздоровление полностью не произойдет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Домашние методы лечения

Некоторые предпочитают обходиться без медикаментозных методов и проводить лечение в домашних условиях. Надо сказать, что зачастую они являются довольно эффективными. Однако, если эти средства не помогают в ближайшие дни, следует не откладывать визит к врачу. Если вы хотите узнать, как лечить ячмень народными средствами, можно использовать один из таких или сразу несколько методов:

  • прикладывание сока алоэ к пораженному участку;
  • сухое тепло, используемое для прогревания века. Для создания такого компресса в марлю или чистую ткань можно завернуть сваренное яйцо или теплую картошку, прогретую поваренную соль;
  • теплые компрессы, сделанные на основе лечебных трав. В качестве таких средств подойдут подорожник, календула, ромашка;
  • травяной чай – народное средство, принимаемое внутрь. Для заваривания сбора используют такие компоненты: подорожник, гусиная лапчатка, корень пырея – по 1 части, тимьян и клевер – по 2 части. Травы заливают одним стаканом кипятка и настаивают на водяной бане 15 минут. Прием сбора осуществляется по полстакана три раза в день после приема пищи.

После того, как вы выздоровели, важное значение имеет профилактика ячменя, соблюдение которой поможет избежать рецидивов. Клео.ру советует уделять внимание следующим мерам:

  • укрепление иммунитета, достигающееся с помощью прогулок на свежем воздухе, приема витаминных комплексов, физической активности;
  • соблюдение гигиены, заключающееся в пользовании личным полотенцем, исключительно собственной косметикой, ежедневной очищении глаз от макияжа, ношении контактных линз с соблюдением правил их очистки;
  • контроль уровня сахара при наличии сахарного диабета или наследственной предрасположенности к данному заболеванию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, чем лечить ячмень на глазу, чтобы быстрее избавиться от неприятных симптомов. Домашние методы помогут облегчить состояние и ускорить процесс выздоровления. Однако если они не оказывают должного эффекта, важно незамедлительно обратиться к врачу, чтобы подобрать медикаментозное лечение и избежать осложнений.

31 мая 2024, 22:30
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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