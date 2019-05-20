Биография Дункана Лоуренса - победителя Евровидения 2019

Дункан Лоуренс – победитель Евровидения 2019 года, певец, музыкант и композитор. К его биографии и личной жизни было приковано внимание еще до старта музыкального конкурса, и многие эксперты прогнозировали победу Дункана. Песня Arcade и уникальное ее исполнение принесли певцу международную славу.

Биография

Родился певец в 1994 году 11 апреля. С раннего возраста начал заниматься музыкальными искусствами и овладел игрой на фортепиано. В своих социальных сетях он очень часто рассказывает о своем трудном детстве, так как многие осуждали внешний вид и поведение Дункана.

Несмотря на это ему удалось не только измениться в лучшую сторону, но и добиться невероятных музыкальных успехов.

Так как в школе его очень часто называли «толстым», «уродливым», «очкариком», то у Дункана развился некоторый комплекс неполноценности. Музыканту пришлось приложить немалое количество усилий, чтобы избавиться от этого. И именно музыка смогла помочь достичь успеха в построении другой личности.

Сложная биография Дункана Лоуренса смогла привести его в финал Евровидения 2019 года. С детского возраста он самостоятельно сочинял музыку и писал стихи. Это у него получалось отлично.

Карьера музыканта

Первый успех пришел после участия в телешоу «Голос». Талантливый парень сразу же понравился зрителям, но смог дойти только до полуфинала после чего выбыл. Но столь масштабный конкурс помог ему обзавестись знакомством с известными музыкантами, продюсерами и даже подписать контракт с музыкальными студиями.

После, биография Дункана Лоуренса заставила его получить музыкальное образование в академии. Некоторое время он обучался в Тилбурге. Здесь же певец создал несколько групп, которые выступали на местных площадках.

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The Slick and Suited – это первый крупный музыкальный проект певца, где ему удалось собрать лучших исполнителей и музыкантов академии Тилбурга. Вместе они участвовали на различных фестивалях, но в 2016 году Дункан уходит в свободное плавание и решает заняться сольной карьерой. Первый авторский проект Icarus появился совместно с известными музыкальными студиями Лондона.

В действительности певец очень ответственно подходит к выбору компаний с которыми ведет совместную работу.

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Так как Дункан Лоуренс сам является автором и композитором, то активно сотрудничает со многими знаменитостями. Совместно с известным корейским дуэтом TVXQ создал несколько известных музыкальных произведений, которые возглавляли чарты Южной Кореи.

Его творческий подход и невероятный талант привлекают внимание поклонников по всему миру. Занятость очень сильно влияет на личную жизнь, на которую остается очень мало времени.

Композиция Arcade очень быстро стала популярной, несмотря на то, что была создана еще в 2016 году. Песня была написана на эмоциях и посвящена близкому человеку, которого потерял Дункан. После того как музыка стала обще доступная она получила определенную популярность и попала на прослушивание отборочной комиссии на Евровидение.

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Личная жизнь

В своих социальных сетях, Дункан Лоуренс не раз заявлял, что является бисексуалом. Его личная жизнь открыта для поклонников, и он не скрывает что встречается с парнем. Это был осознанный выбор, к которому он пришел самостоятельно.

Личность второй половинки неизвестна, даже в социальных сетях Дункана нет совместных фотографий.

Сегодня большую часть свободного времени певец проводит дома. Также активно участвует в различных социальных проектах, посвященных однополым бракам. Иногда участвует в модных показах и снимается для известных журналов. Все что делает Дункан Лоуренс приносит ему невероятное удовольствие.

Победа на Евровидение 2019 года

Насыщенная музыкальная карьера, постоянные концерты, фестивали и мероприятия занимают огромное количество времени. Последний год своей биографии Дункан Лоуренс полностью посвятил подготовке к Евровидению. Практически еженедельно проходили репетиции номера, который должен был привлечь внимание зрителей со всего мира. Огромная творческая команда принимала участие в создании сценария.

18 мая ему удалось стать победителем Евровидения 2019 года. Несмотря на то, что жюри решило присвоить ему третье место, зрители оценили исполнение совершенно по-другому. Большая часть проголосовало именно за Дункана, в результате чего он и выиграл столь важный для своей карьеры конкурс.

Цитаты из интервью

«Пару лет назад я признался всем, что бисексуален. После этого мне стало так хорошо и легко на душе.» «В детстве надо мной постоянно издевались, из-за моей внешности, но мне удалось измениться в лучшую сторону» «Я рад что свою жизнь связал с музыкой и любовью.» «Это история о поиске любви в нашей жизни. Это надежда на иногда недостижимое. Надежда на то, то вы найдете то, что нужно вам в жизни»

Биография Дункана Лоуренса вызывает интерес не только у фанатов Евровидения, но и у ценителей музыки.

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