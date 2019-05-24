Как часто нужно тренироваться для роста мышц и похудения
Две ключевые цели посещения тренажерного зала – стремление похудеть и наращивание мышечной массы. Вот почему вопрос о том, как часто нужно тренироваться для роста мышц, является настолько злободневным и актуальным.
От чего зависит частота посещения
Ставя перед собой подобную цель, стоит помнить, что мышечная ткань способна подвергаться стрессу (перенапряжению), вот почему в процессе роста ей требуется несколько дней на восстановление.
Число тренировок, в первую очередь, должно быть взаимосвязано с адаптационными возможностями организма, а также ряда факторов:
- желаемой целью;
- физической развитостью;
- антропометрическими данными (типом телосложения);
- состоянием здоровья;
- рационом питания;
-
режимом бодрствования.
С какой периодичностью требуется заниматься в тренажерном зале или дома.
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Для роста мышц
Рост мышц – это некая защитная реакция организма на регулярные стрессовые нагрузки в связи с потерей мышечных волокон, которую он стремится компенсировать преумножением их суммарного количества. Для того, чтобы понять, сколько раз в неделю необходимо тренироваться, стоит знать, что в процессе занятий мышечная ткань разрушается, а наращивается именно в процессе восстановления и покоя.
Самое оптимальное количество раз посещения тренажерного зала в неделю для роста мышц у девушек – 3-4. В идеале организму необходимо 48 часов для того, чтобы он смог восстановиться, однако этот показатель может варьировать в зависимости от возраста и уровня физической подготовки.
Каждая отдельная крупная группа мышц должна быть проработана не чаще, чем один раз в три дня (если вы тренировали грудь в начале недели, то повторно к ней нужно приступить лишь в четверг). Отвечая на вопрос о том, как часто нужно тренироваться в тренажерном зале и сколько раз в неделю, требуется взять во внимание особенности программы тренировок, а также свою выносливость.
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Для похудения
Задумываясь над тем, как часто нужно тренироваться для похудения, необходимо знать, что слишком частые тренировки по сжиганию жира, будут производить противоположный эффект. Ускоренный метаболизм на фоне уменьшения калорий может привести к превышению гормона кортизола, который способен спровоцировать рост жировых тканей на животе.
Беря во внимание, что время восстановления мелких групп мышц – 48 часов, а крупных – 72, то жиросжигательные тренировки можно проводить чаще, чем 3-4 раз в неделю. При этом рацион питания может остаться прежним.
Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов и похудеть, нужно четко понимать, как часто потребуется тренироваться. Минимум – это два раза в неделю. При занятиях в тренажерном зале после силовой можно уделить полчаса кардио нагрузкам, что в разы увеличит жиросжигающий эффект.
Очень полезными, но при этом не менее эффективными в отношении сжигания калорий, считаются следующие активные виды спорта:
- плавание;
- спортивная ходьба;
- бег;
- аэробика;
- велоспорт.
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Советы и рекомендации от фитнес-тренеров
Ключевые советы ведущих фитнес-инструкторов касаемо того, сколько раз в неделю необходимо заниматься, сводятся к следующим правилам:
- тренировки должны проходить минимум через один день (в особенности у новичков);
- проработка отдельных групп мышц должна осуществляться не более двух раз в неделю;
- важно поставить перед собой цель, ради которой совершаются занятия (похудение, наращивание мышечной массы);
- разработка персональной программы тренировок;
- переход на правильный рацион питания и режим дня.
Отправляясь на тренировку, нужно помнить, что в отдыхе нуждаются не только мышцы, но и нервная система, которая ими управляет и также нуждается в хорошем восстановлении.
Более продвинутым спортсменам можно тренироваться по 7-14 раз в неделю, то есть сочетать силовые занятия с кардио. При этом следует помнить, что качество гораздо важнее количества.
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А как часто тренируетесь вы? 16
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Дина / 25.05.19 10:27Занимаюсь спортом с самого детства и считаю свой уровень продвинутым – с легкостью совмещаю кардио тренировки с силовыми и пребываю в отличной форме.
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Марина / 25.05.19 10:27Достаточно давно наращиваю мышечную массу и с уверенностью могу сказать, что уже достигла немалых результатов. Занимаюсь так, как написано в статье – 3-4 раза в неделю.
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Алена / 25.05.19 10:26Хочу начать активно заниматься, чтобы в летний сезон прийти в форму. Постараюсь не переусердствовать и полностью придерживаться советам фитнес-тренеров.
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Луиза Павлодар / 30.03.14 10:02Каждый день по 6 часов
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Alex Vasylev / 05.03.14 20:40Девушка на картинке в упоре лёжа очень красивая Такую ХАЧУ.
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Alex Vasylev / 05.03.14 20:38Опять путают калории и килокалории. Сколько можно? Исправить немедленно!!!
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Фига / 04.03.14 16:56Я бы таких красивых каждый день тренировал))
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Гость / 04.03.14 14:14Ну и диета( это к бальным танцам пост). Девчонки по большей части едят овощи, фрукты, орехи, ягоды, сухофрукты, фасоль, гречка, кисломолочные обезжиренные продукты, фруктовые соки, зеленый чай без сахара, соевые продукты. Рыба и морепродукты. Зелень. Иногда сыр, хлеб, сладости (бывает, что и часто)))). Специально прям на диете никто не сидит
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Гость / 04.03.14 14:10Да, еще спортивные сборы летом и жестокие прогоны под руководством тренера всех танцев. Минимум 25 танцев по 1,5 минуты без остановки. Перерыв между танцами 30 секунд. В полную ногу, с большой энергией. Мы выползаем из зала. И набор веса точно не грозит, хотя все любят сладкое, особенно по ночам на сборах )))
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Гость / 04.03.14 14:06Мастер спорта по бальным танцам. Ежедневные тренировки в танцевальном зале минимум по 3 часа, 1-2 раза в неделю по 60 мин тренажерный зал: 120 раз пресс, 15 минут в режиме высокие горы на велотренажере, 50 кг выжимаю ногами до 20 раз, упражнения с гантелями и соответствующими тренажерами плюс статическое удержание гантелей прямыми руками, расставленными в стороны. Плечи опущены вниз, спина прямая. 1000 прыжков на полупальцах без постановки пяток на пол. Можно через скакалку. Гимнастическая резинка-эспандер. для развития мышц спины и рук, просто держать несколько минут с осанкой. А еще мы танцуем с ними пр одному. Беговая Дорожка минут 10. Растяжка всех мышц в конце тренировки. Кроме того, еженедельная сауна или баня, периодические лечебные голодания и чистки организма. В тренажерный зал беру плеер с энергичной музыкой, которая не дает расслабиться. У меня это психологический настрой в аудиоварианте.
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Гость / 04.03.14 12:13Плоского животика можно добиться только посредством общего похудания. Только качанием пресса вы ничего не добьетесь, необходимо урезать рацион.
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Весна / 04.03.14 11:47Самое сложное - начать, а потом втягиваешься и без тренировок уже не можешь жить