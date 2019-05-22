Как правильно загорать в солярии первый раз

Существует несколько нюансов, с которыми важно ознакомиться перед процедурой. Мы расскажем, как правильно загорать при посещении солярия в первый раз.

Важная информация

Первое, о чем необходимо позаботиться – собственное здоровье. Проконсультируйтесь с врачом. Проверьте, нет ли среди ваших родственников предрасположенных к онкологическим заболеваниям, болезням сердца или диабету. Не рекомендуется посещение подобных процедур и беременным женщинам.

Также противопоказаны такие процедуры людям, недавно перенесшим операцию.

Совет! Если вы пришли загорать в солярий в первый раз, сделайте это правильно. Как нельзя кстати придутся предварительные процедуры щадящего пилинга. Так загар ляжет ровнее и продержится дольше. Однако пилинг необходимо делать как минимум за 6 дней до процедуры.

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Если во время проведения процедуры у вас появились такие неприятные ощущения как боль, жжение, дискомфорт, зуд - необходимо немедленно остановить сеанс солярия. В противном случае возникает риск получения теплового ожога. Также, если вы обнаружили на теле покраснения, рекомендуется отказаться от посещения солярия, по крайней мере, до тех пор, пока кожный покров не придет в норму.

Также перед началом процедуры следует учесть несколько моментов:

Татуировки и родинки следует закрыть специальными наклейками. Перед процедурой необходимо пить много воды, чтобы компенсировать потерю влаги. Если до процедуры вы хотите принять душ или ванну, не стоит пользоваться мылом и гелями для душа. Чтобы кожа на губах не растрескалась, следует нанести на них специальную защитную помаду.

На сколько посетить солярий в первый раз

С особой осторожностью к подобным процедурам следует отнестись людям со светлой кожей.

Чтобы правильно загореть в первый раз, и не получить при этом ожоги, не следует проводить в солярии более трех минут. Однако даже увеличив продолжительность сеансов добиться бронзового оттенка, скорее всего, не получится.

Для разных типов кожи существует отдельная градация длительности процедур:

светлая кожа, плохо поддающаяся загару – 7 минут дважды в неделю;

светлая кожа, хорошо поддающаяся загару – 10 минут дважды в неделю;

смуглая кожа – 10-12 минут, чаще всего достаточно одного-двух посещений для приобретения ровного южного загара.

Для поддержания загара после отпуска также рекомендуется посещение солярия длительностью от 10 до 12 минут.

Возраст

Многие женщины и девушки задаются вопросом: «Со скольки лет можно начинать посещение солярия?». Многие специалисты в один голос скажут, что необходимо дождаться хотя бы 28 лет.

Тем не менее, некоторые европейские законодательства запрещают посещение подобных процедур до 18 лет. Также не стоит пользоваться солярием после 40 лет. Это ограничение условное, однако позволяет избежать некоторых заболеваний, связанных с возрастными изменениями организма.

Полезно знать

Стоит обсудить некоторые нюансы и ответить на самые часто задаваемые вопросы.

Разницы между вертикальным и горизонтальным солярием практически нет. Единственное отличие может заключаться в «технической начинке» и количестве ламп. Однако следует отметить, что вертикальные кабины более гигиеничны. Большинство антибиотиков, антидепрессантов, а также противозачаточных таблеток, имеют ряд противопоказаний, касающихся посещения УФ-процедур. Некоторые из них повышают чувствительность кожи, другие разрушаются под воздействием тепла и света, снижая свою эффективность. Перед тем, как отправиться на процедуры, не забудьте взять с собой следующие вещи: полотенце, тапочки, защитные очки, купальник, косынку или купальную шапочку (чтобы убрать волосы).

В целом, приобретение загара с помощью специальных УФ-ламп – достаточно безопасная и дешевая процедура. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что обладателям родинок к ней следует относиться с особой осторожностью. Если после посещения салона на теле появились новые родинки, а старые увеличились в размерах и начали болеть - немедленно обратитесь к врачу.

Важно узнать не только о том, как правильно загорать первый раз в солярии, но и о том, можно ли вам вообще загорать.