Как правильно загорать в солярии первый раз
Существует несколько нюансов, с которыми важно ознакомиться перед процедурой. Мы расскажем, как правильно загорать при посещении солярия в первый раз.
Важная информация
Первое, о чем необходимо позаботиться – собственное здоровье. Проконсультируйтесь с врачом. Проверьте, нет ли среди ваших родственников предрасположенных к онкологическим заболеваниям, болезням сердца или диабету. Не рекомендуется посещение подобных процедур и беременным женщинам.
Также противопоказаны такие процедуры людям, недавно перенесшим операцию.
Совет! Если вы пришли загорать в солярий в первый раз, сделайте это правильно. Как нельзя кстати придутся предварительные процедуры щадящего пилинга. Так загар ляжет ровнее и продержится дольше. Однако пилинг необходимо делать как минимум за 6 дней до процедуры.
Интересно! Йога для сна - самые расслабляющие позы
Если во время проведения процедуры у вас появились такие неприятные ощущения как боль, жжение, дискомфорт, зуд - необходимо немедленно остановить сеанс солярия. В противном случае возникает риск получения теплового ожога. Также, если вы обнаружили на теле покраснения, рекомендуется отказаться от посещения солярия, по крайней мере, до тех пор, пока кожный покров не придет в норму.
Также перед началом процедуры следует учесть несколько моментов:
- Татуировки и родинки следует закрыть специальными наклейками.
- Перед процедурой необходимо пить много воды, чтобы компенсировать потерю влаги.
- Если до процедуры вы хотите принять душ или ванну, не стоит пользоваться мылом и гелями для душа.
- Чтобы кожа на губах не растрескалась, следует нанести на них специальную защитную помаду.
На сколько посетить солярий в первый раз
С особой осторожностью к подобным процедурам следует отнестись людям со светлой кожей.
Чтобы правильно загореть в первый раз, и не получить при этом ожоги, не следует проводить в солярии более трех минут. Однако даже увеличив продолжительность сеансов добиться бронзового оттенка, скорее всего, не получится.
Для разных типов кожи существует отдельная градация длительности процедур:
- светлая кожа, плохо поддающаяся загару – 7 минут дважды в неделю;
- светлая кожа, хорошо поддающаяся загару – 10 минут дважды в неделю;
- смуглая кожа – 10-12 минут, чаще всего достаточно одного-двух посещений для приобретения ровного южного загара.
Для поддержания загара после отпуска также рекомендуется посещение солярия длительностью от 10 до 12 минут.
Возраст
Многие женщины и девушки задаются вопросом: «Со скольки лет можно начинать посещение солярия?». Многие специалисты в один голос скажут, что необходимо дождаться хотя бы 28 лет.
Тем не менее, некоторые европейские законодательства запрещают посещение подобных процедур до 18 лет. Также не стоит пользоваться солярием после 40 лет. Это ограничение условное, однако позволяет избежать некоторых заболеваний, связанных с возрастными изменениями организма.
Полезно знать
Стоит обсудить некоторые нюансы и ответить на самые часто задаваемые вопросы.
- Разницы между вертикальным и горизонтальным солярием практически нет. Единственное отличие может заключаться в «технической начинке» и количестве ламп. Однако следует отметить, что вертикальные кабины более гигиеничны.
- Большинство антибиотиков, антидепрессантов, а также противозачаточных таблеток, имеют ряд противопоказаний, касающихся посещения УФ-процедур. Некоторые из них повышают чувствительность кожи, другие разрушаются под воздействием тепла и света, снижая свою эффективность.
- Перед тем, как отправиться на процедуры, не забудьте взять с собой следующие вещи: полотенце, тапочки, защитные очки, купальник, косынку или купальную шапочку (чтобы убрать волосы).
В целом, приобретение загара с помощью специальных УФ-ламп – достаточно безопасная и дешевая процедура. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что обладателям родинок к ней следует относиться с особой осторожностью. Если после посещения салона на теле появились новые родинки, а старые увеличились в размерах и начали болеть - немедленно обратитесь к врачу.
Важно узнать не только о том, как правильно загорать первый раз в солярии, но и о том, можно ли вам вообще загорать.
Читайте также
А как часто вы ходите в солярий? 52
-
Фрея / 21.05.19 22:44Действительно дешевая процедура. Воспользовалась солярием для избавления от прыщиков на лице. Удивительно, но мне помогло!
-
Вероника / 21.05.19 22:43Долгое время пользовалась автозагаром. Недавно перешла на процедуры в солярии. Результат приятно удивил и порадовал не только меня, но и знакомых.
-
Dina / 21.05.19 22:42В Германии в солярий пускают только с 18 лет. Похоже, что за рубежом об этой процедуре знают то, чего не знаем мы.
-
FsV / 21.09.12 16:37хотела очки для солярия купить, но купить очки для солярия очень сложно оказалось, а тут наткнулась на крем усилитель загара с очками и к нему в подарок дают очки для солярия и всего за 500 рублей. Так этот усилитель загара с очками просто нечто. Загар с этим усилителем кремом для солярия реально сразу появился и не смылся в душе вечером. Название не помню , но он единственный усилитель загара с очками
-
Nika / 16.06.10 21:06Чтобы вы знали...лучи"С" очень короткие и не доходят до Земли,а то бы они уничтожили всё живое,всё вокруг превратили бы в уголь.И уж разумеется их не может быть в солярии.
-
Madonna lily Москва, Россия / 01.11.06 12:42В солярий хожу из удовольствия, а не только из-за загара. Почему то на организм действует ободряюще - на целый день солнечное настроение, даже если моросит противный дождь. Не перебарщивать не получается - ведь всегда можно встретить кого-то загорелее тебя :)) Может кто-то подскажет, где купить хор. крем для загара в солярии, с муравьиным эфектом. Пока встречала только в продаже в солонах - дорогова то :(
-
Ирина / 25.10.06 19:21В этом году перед свадьбой походила в солярий. Уже прошло несколько месяцев, а волосы до сих пор не могу привести в чувство. Шапочка не помогла. Они потеряли блеск и похожи на проволоку. Хотя загар на свадьбе был красивый. Как говорится, плюс в одном, минус в другом. А еще в солярий лучше ходить утром, когда он еще холодный (это для тех, кто плохо жару переносит).
-
солнце Ростов-на-Дону / 18.10.06 14:36Я в солярий не хожу, мне повезло, у меня от природы смуглая кожа. Но думаю в солярий ходить можно, только в разумных пределах. Ведь если злоупотреблять (любой вещью), то может быть плачевный результат.
-
Анэтта / 15.10.06 13:35Я загораю в солярии уже несколько лет подряд. Поступаю так: основной загар получаю на море во время отпуска, а потом просто поддерживаю его, хожу в солярий раз в 2 недели. Обязательно пользуюсь специальными кремами для загара с солярии. Понятно, что интенсивность там намного больше, а следовательно никакие крема для загара на солнце не могут дать хорошую защиту и увлажнение. После солярия обязательно пью 2 стакана воды (в приличных студиях загара всегда есть питьевая вода), т.к. при сеансе очень много воды испаряется и сушиться кожа. Использование очков, шапочки и стикини на грудь обязательно! Ещё такой момент, раньше когда не было соляриев были специальные капсулы с такими же лампами и использовались они в медицине!!! На ультрафиолете синтезируется витамин Д. И зимой его очень не хватает. Те же самые врачи рекомендуют солярий людям, у которых проблемы с кожей в плане прыщиков. В общем, всё хорошо в меру.
-
Алёна / 10.10.06 10:06Склифософский, Мы с вами говорим об одном и том же, все хорошо в меру. Я никогда не зацикливаюсь на том, что мне нельзя, да, я не загораю, но ведь летом я выхожу на улицу, езжу отдыхать на море, просто я не лежу и целенаправленно не загораю. Это не делает мою жизнь ущербной. Если жить думая только о том как бы не умереть - жизнь станет не в радость. Просто есть уже определенный тормоз, куда и что делать не надо. Это приходит в один миг - осознание, что стоит отказаться от некоторых вещей в жизни, ради того чтобы ощутить её радость - когда очухиваешься после наркоза и понимаешь, что ты живешь и сегодня увидишь свою маленькую птичку, думаю стоит отказаться от некоторых вещей. Желаю всем никогда в жизни этого не пережить!!!! Удачи всем загорелым и незагорелым тоже, просто иногда вспоминайте, что все хорошо в меру!
-
Crash USA / 10.10.06 02:092 Склифософский: Желаю Вам прожить очень насыщенную жизнь! Жизнь может очень радостной и насыщенной и без солярия. Я хочу прожить долгую и насыщенную жизнь и умереть в своей постели в 100 лет, а не в больнице в мучениях от рака кожи. Я не хочу приносить боль ни себе, ни своим близким. Да, все мы когда то умрем, но это не значит что нужно “свечой гореть” и умирать, вкусив все “сладости” жизни, как-то купрение, наркотики, алкоголь, объедание и пережаривание на солнце!
-
Суматра / 09.10.06 18:12Склиф, очень даже можно в умеренных! Мало что ли у нас мамочек-кукушек, рожающих и подбрасывающих деток мамкам-нянькам? А Вы, я уверена, девушка серьезная и все у Вас еще впереди.
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 17:42Суматра И потом, ЭТОГО в умеренных количествах не получится. Материнство можно есть только полной ложкой.
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 17:42Суматра Я не хочу становиться матерью-одиночкой. Я лучше в солярий и в сауну. :)))
-
Суматра / 09.10.06 17:25Склиф, а Вы заведите ребеночка, это такая радость, надо же и это попробовать, пусть в умеренных количествах! А о детях говорим потому, что не можем мы сейчас пофигистично к жизни относиться, когда отвечаем за свое дитя.
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 17:16Суматра Я совершенно не хочу умирать молодой, но не хочу и жить в постоянной тревоге о своём драгоценном здоровье. Может, Вы меня плохо читали, но я изначально говорила об умеренном употреблении того же солярия, но отказ полностью - на мой взгляд, экстрим... Да и что вы все со своими детьми - у меня и детей-то нет... :))))
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 17:14Алёна 3. "Да и не думаю, что отказываясь от солярия и сауны вообще и некоторых других вещей, превращаешься в мимозу, есть много проявлений жизни от которых жить становится лучше" Есть много дел в жизни, которые Вас радуют. Но если солярий и сауна относятся к этим делам, то я бы не стала от них отказываться. Даже с учётом того, что для меня опасность более реальная, чем гипотетическая. Вы просто не можете себе представить, что это - чувствовать себя ограниченным в выборе дел, только ради продления жизни? Жить без оглядки на опасность проще и счастливее, чем с постоянной тревогой. Единственное - теперь приходится не злоупотреблять. Но жить хотелось бы не хуже, и дышать полной грудью, а не в полсилы. Но опять же - этот выбор каждый делает для себя. Я считаю, что мужество - это продолжать жить дальше, а начать себя кутать и оберегать - это трусость. Но это моя жизнь, и я вправе сама ею распоряжаться.
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 17:14Алёна Ну сытый голодного не поймёт... 1. Не у всех есть маленькие дети. Да и если ребёнок вырос, то Вы что, ему уже не нужны? Достойный мотив у Вас, безусловно, но далеко не универсальный. 2. Вы в принципе говорите то об одном, то о другом. В 27 "Ну то что у нас повальная мода на загар даже не стоит отрицать, страшнее всего что молоденькие девченки 15-18 лет бегают в солярии, при том заметьте часто в недорогие, качество ламп и всего того что должно быть безопасным их не всегда интересует." Вы-то не в этом поколении? Причём тут Ваше желание видеть, как вырастет Ваш ребёнок? Речь изначально шла о том, что в России якобы недостаточно информации о том, что солярии при определённых обстоятельствах вредны и могут спровоцировать рак кожи. Я сказала, что информации, на мой взгляд, вполне достаточно, и может, загорать и модно, но я не знаю людей, которые бы делали это из-под палки, обычно это просто нравится, это приятно. То, что девочки в 18 лет ходят в дешёвые солярии связано лишь с их уровнем доходов, и больше ни с чем. Потом вдруг Вы начинаете о себе говорить в 32ом. Не нравится Вам загорать - не загорайте, никто не насилует. Или Вам нравится, но Вы не загораете исключительно из тревоги о здоровье? Так я Вас пожалуй разочарую - при умеренном и правильном использовании солярия никакой такой опасности для здоровья и жизни нет!
-
Суматра / 09.10.06 16:46М-м-м, Склифосовский, кто сказал, что жизнь долгая=жизнь бессодержательная? Я - за разумный баланс. А рисковать здоровьем ради удовольствия, это ребячество, по-моему. Приятно поговорить с человеком, который хочет получить от жизни все. Это как-то еще по-научному называется, очень красиво. Так здорово, жить долго, наблюдая, как растут твои дети и внуки. Я хочу жить долго и умереть, пресытившись жизнью, как библейские патриархи. А для Вас, Склифосовский, специально стихи: Я хочу умереть молодой, золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком, я хочу умереть молодой... Пусть не гаснет огонь до конца, и останется память о той, что для жизни будила сердца. Я хочу умереть молодой... Может и невпопад и явно декаденство, но как красиво!
-
Алёна / 09.10.06 16:34Склифософский "Лучше прожить короткую, но наполненную жизнь, чем длинную, но в качестве мимозки" - конечно, лучше помереть молодым, вкусив все прелести жизни, но у меня есть дочь и я хочу увидеть как она вырастет. Что же лучше, в меру возможностей потреблять эту жизнь или кидаться в неё со всем вкусом. Да и не думаю, что отказываясь от солярия и сауны вообще и некоторых других вещей, превращаешься в мимозу, есть много проявлений жизни от которых жить становится лучше № 28 В данном случае мы обсуждаем определнный аспект нашей жизни, если будет повод поговорить об общем не очень лицеприятном состоянии жизни основной массы нашего народа - обсудим
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 14:58Суматра "Вот только когда беда коснется наших родных и близких, детей, куда только улетучивается их право на самостоятельный выбор?" Так ведь никуда и не улетучивается. Вы можете им жужжать на ухо сколько хотите, но решение они будут всё равно принимать сами, если они взрослые люди. Мне, например, по медицинским показаниям запрещены сауны и солярии, но я для себя решила, что буду жить как считаю нужным, получая от жизни удовольствие, просто без фанатизма, но если хочется мне греться и загорать, то и буду, просто не каждый день. Поверьте, жить заботясь только о продлении жизни в ущерб её качеству - жалко. А зачем такая длинная жизнь, в которой Вы не можете делать того, чего Вам хочется??? Мне кажется, глупо жить и всё время бояться. Лучше прожить короткую, но наполненную жизнь, чем длинную, но в качестве мимозки. Я так думаю.
-
Суматра / 09.10.06 14:35Склифосовский, конечно, это их право. Вот только когда беда коснется наших родных и близких, детей, куда только улетучивается их право на самостоятельный выбор? Мы ведь сами будем делать все возможное, чтобы им помочь, подсказать, предостеречь. Я во всяком случае. А по молодости, когда здоровья навалом, больше о своей внешности заботятся, а не о питании, здоровом отдыхе и т.д. Тогда и заваривают бич-пакеты, но денежку на солярий копят.
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 11:58Вообще, гробить или не гробить своё здоровье - личное дело каждого. Люди курят, пьют, употребляют наркотики - что, тоже мало информации о том, что это вредно??? Да нет, просто не всем это интересно. Дык их право!
-
Склифософский Москва, Россия / 09.10.06 11:56Алёна А почему Вас в равной мере не волнует отсутствие здорового питания, особенно среди молодых людей, которые имеют мало карманных денег, и едят всякие растворимые супы и прочую дребедень??? Почему Вас не волнует, что многие люди не могут себе позволить дорогих лекарств? Это же всё звенья одной цепи - вопрос уровня жизни!!!
-
Алёна / 09.10.06 11:30Ну то что у нас повальная мода на загар даже не стоит отрицать, страшнее всего что молоденькие девченки 15-18 лет бегают в солярии, при том заметьте часто в недорогие, качество ламп и всего того что должно быть безопасным их не всегда интересует. А жить и не думать о своем здоровье, решив что меня точно не каснется - вот что глупо, надо как-то всего в меру, без паранои и пофигизма, загорать так в меру, не можешь загорать - значит так это и должно быть - главное без фанатизма... А ходить загорать только потому, что твой мужчина не приемлет тебя белокожей - заставляет задуматься.
-
Суматра / 08.10.06 19:03blackflower, учИте лучше не английский, а русский! Правильно пишется: обОжаю, загОрать. Ну грамотеи нынче... А по теме: я сама белокожая, и ко мне загар плохо пристает, ну хожу немножко загорелая, а если честно, мне белая кожа больше нравится. А то иногда бывает, что без слез на девочек из солярия смотреть невозможно, то ли китаянка, то ли курица-гриль... Кожа такая неестественно...нет, не загорелая, желтая.
-
Склифософский Москва, Россия / 08.10.06 15:21Крэш Почему Вы решили, что в России плохо с информацией о вреде чрезмерного искусственного загара? Все это знают. А кстати, на мой взгляд, в Штатах как раз принято наводить панику по каждому мельчайшему риску. Жить вообще вредно, от этого умирают. Невозможно, да и незачем, всю жизнь сидеть и бояться каких-то болезней, опасностей, старости - достаточно просто не злоупотреблять тем, что потенциально является риском. А каждую минуту жизни посвящать избеганию бесконечных опасностей - это паранойя...
-
Crash USA / 08.10.06 00:09То <blackflower>: пока Вам 28-радуйтесь своему загару, когда стукнет, 40 Вы его возненавидите.
-
Crash USA / 08.10.06 00:05Согласна с Сандрой. В России просто повальная мода на загар, когда в <USA>, например, люди давно поняли как это вредно. Кому интересно, поищите статистику насколько процентов за последние годы увеличилось количество случаев рака кожи. А рак груди ( я занимаюсь исследованиями на эту тему), занимает второе место по колучеству смерей женщин. И дело не в том сколько ТЫ загораешь, а в экологической обстановке, что содержится в воздухе, насколько истончился озоновый слой. В <USA> все предохраняются от загара как только могут, особенно женщины, и особенно от загара лица! Кожа очень стареет от солнечных лучей, да и ещё от того что на неё было нанесено ДО и ПОСЛЕ, так как после реакции с солнечными лучами возникают разные свободные радикалы и так далее оказывающие вредный эффект. Печатается куча научных статей по этому поводу в различных журналах, в том числе не супернаучных, а доступных для понимания обыкновенного человека. А солярии-это все искуственные лучи, а все что искуственно, да ещё употребляемо неумеренно приносит вред. Неужели погоня за красотой (опять же чисто условной), стоит здоровья? Ну а кому уж очень невтерпеж, здесь популярно ходить в салоны где наносят искуственный загар, который постепенно смывается. Так смешно, индусы наоборот считают что чем светлее кожа-тем круче, прячутся под зонтиком от солнца даже просто в магазин пойти. Просто смешно, как в разных странах все эти условности работают. Солнце хорошо если оно в ограниченном количестве для витаминов, а не для того чтобы кожу сжигать и говорить что это красиво. Очень жаль что в России инфомация поставлена настолько плохо. А потом ещё удивляютыся почему рождаемость снижается, бесплодность повышается. В любом случае, каждый свою жизнь проживает так как хочет.
-
blackflower ST-PETERSBURG / 07.10.06 23:38Я ОБАЖАЮ ЗАГАР..НИКТО НЕ СМОЖЕТ УБЕДИТЬ МЕНЯ ЧТО ЭТО НЕКРАСИВО..ИЛИ ПЛОХО!ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРАСИВО И УЖ ИЗВИНИТЕ ЗА ПРЯМОТУ,ЛЕТОМ ,НА НЕЗАГОРЕЛЫХ ТЕЛАХ САРАФАНЧИКИ,ТОПЫ,ЮБКИ ВСЕ СМОТРИТСЯ НЕЭФЕКТНО,А ЕСЛИ НОГИ СИНЮШНО -БЕЛЫЕ ВООБЩЕ БЕДА*( СОЛНЦЕ Я ТОЖЕ ОБАЖАЮ..ПОЖАЛУЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ СОЛЯРИЙ. КОНЕЧНО ДЕЛО ВКУСА И.Т.Д.,НО ЕСЛИ О ВКУСАХ ,МОЙ НАПРИМЕР БЕЛУЮ КОЖУ ПОСЛЕДНИЕ ГОДА ТРИ НЕ ПРИЕМЛЕТ.Я ЗНАЮ МЫ СТАРЕЕМ ОТ ЭТОГО,ЗНАЮ О РАКЕ ГРУДИ ИТД..НО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ ЗАГАРАТЬ, ОН БУДЕТ ЗАГАРАТЬ, И НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ЧЬЕМ-ТО ТАМ ФОНЕ,А ОТ ЛЮБВИ К ЗАГАРУ.ДА И ТАК ЛИ МЫ СТАРЕЕМ ОТ ЭТИХ ЛУЧЕЙ?СКОЛЬКО Я ВИДЕЛА ЛЮДЕЙ-ВСЮ ЖИЗНЬ СОЛЦА ИЗБЕГАЛИ,А КОЖА СТАРЕЕ ЧЕМ У НЕКОТОРЫХ ЗАГАРЩИКОВ)МОЖЕТ УМЕТЬ ПРОСТО НАДо?)
-
Склифософский Москва, Россия / 07.10.06 12:17Сандра Почему так негативно? Почему раз кому-то нравится быть загорелым, это обязательно от желания выделиться на фоне отсутствия негров??? Бред! Загорать - это очень приятно, ложишься или встаёшь в солярий, тебе тепло, светло, кожа пахнет как от солнца - как будто зашёл в лето на 10 минут! Вы попробуйте, возможно, вам понравится.
-
Sandra toronto / 06.10.06 23:46Читаю отзывы и понимаю что в России какая то повальная мода на загар..... для белой кожи солярии однозначно вредны, это скажет любой врач дерматолог, это как спорить вредно ли курит? но это не значит что надо вообще избегать сигарет или солярии просто дело в количестве.. да и вообшхе последствия от загара проявляются через 5 а то и 10 лет, так что заявлять что пока здоровы, это не аргумент. Что мен нравится в канаде и других разнокультурных странах, так то что никто не парится за цвет кожи, у кого то белая , у кого то черная.. наверно когда как в России большинство белокожие, то и хочется выделятся чем то :)
-
Lulu Москва / 06.10.06 19:46А подскажите пожалуйста, есть разница каким кремом пользоваться для загара: специальным для загара в солярии или можно маслом для загара на солнце.
-
лисаа прага / 06.10.06 12:59Я загараю два года..но каждые пол года посещаю врачей..у меня всё в порядке..а у моей подруги проблемы с щитовидкой и эндокринолог сказал,что это возможно от высокой температуры в солярии..так что нужно обязательно пройти бональное обследывание..я за солярий если позволяет здоровье..извените если есть ошибки,русский уже забываю..
-
Beata Tashkent / 06.10.06 10:09Важно помнить, что кожа зеркало вашего организма и реагирует на любые проблемы со здоровьем негативными внешними проявлениями. Так что я, прежде всего за здоровье всего организма, а когда кожа излучает здоровье, то, на мой взгляд, не так уж и важно какого она оттенка. Так как я сама из Средней Азии, у меня от природы бронзовый оттенок кожи, да и климатические условия позволяют не тратиться на солярий. Тем не менее, при других обстоятельствах я все равно бы не стала тратить деньги на солярий, а направила бы их на поддержания тонуса своей кожи (бассейн, любой другой вид спорта, танцы и т.д.) Будьте здоровы!
-
Sea / 06.10.06 09:41Rosalinda21 Одним из показателей является наличие СПЕЦИАЛЬНЫХ ламп для частей тела. Определяется неоворуженным взглядом ;)
-
Алёна / 06.10.06 08:32Фабя, если вы загорели, я за вас рада, просто загорать в ущерб для своего здоровья, чтобы быть как все глупо, доктор ведь вам тоже не советовал не переусердствовать. Я говорила о тех кто не может загореть в силу каких-то обстоятельств, если вы загораете, ради Бога, а если противно не читайте. Ведь последствия загара в плохих соляриях, для белой конопатой кожи проявляются далеко не сразу, поэтому в статье и говорится - посоветуйтесь с врачем, не стоит без ума бежать и загорать лишь бы быть....
-
Фабя / 06.10.06 01:10Алёна,вы такая умная,..до противности просто...или вы доктор?? если у вас не получается загорать, не надо умничать! и загорелых девушек не надо учить..не надо , мы и так впоряде.Я живой пример, того что солярий не вредит белой коже.прошлом я белоснежка...белее меня только были только что пошпаклеванные стены, кожа была очень сухая и солнечных загар у меня не ахти какой, сразу красная...я добивалась своего загара больше месяца.. зато теперь у меня кожа бархатная и красивый загар. хотя мне доктор тоже не советовал с этим баловаться. тем более каждой девушке идет определенный тон загара, кому то хорошо темнее на тон, кому то светлее..у кого то золотистых газар, у кого то бронзовый... главное найти свой цвет
-
Rosalinda21 Kiev / 05.10.06 17:05Добрый день. Расскажите пожалуйста подробнее какими характеристиками должен обладать хороший и наиболее щадящий солярий. Например по поводу того же спектрального состава ламп, наличия рефлектора, количества и мощности ламп, электроннго управления и специального помещения...
-
Алёна / 05.10.06 16:54Натка, ну зачем же так грустно, кому-то дано, а кому-то не дано быть загорелой. Здоровье однозначно дороже. Мне тоже очень хотелось посмотреть на себя загорелую, но фиброаденома и два полипа - закрыли мне дорогу в шоколадное царство. Надо любить себя такой какая ты есть, я долго комплексовала, потом поняла, что белокожесть это почти экзотика в современном мире, и если кто-то спрашивает почему я белокожа, отвечаю, что в этом сезоне можно быть незагорелой, эти сезоны длятся в моей жизни лет десять точно. Я совсем не против соляриев, главное не навредить, кто загорает - загорайте, кому это не рекомендуется - любите себя белокожими.
-
Алёна / 05.10.06 16:22"Это важный психологический фактор, особенно где-нибудь в феврале, когда все кругом похожи на кротов, а ты одна излучаешь здоровье и радость" - хороший клич - Нет кротам - все в солярий, будем шоколадные на пике всех своих психологических возможностей. Бред. Сейчас уже сложно найти "кротов" - это экзотика, солярии стали настолько популярны среди женщин, поэтому, основная масса ходят шоколадными весь год. А я отношусь к "кротам" и № 1 утверждение, что солярий и опухоли груди никак друг с другом не связаны сомнительны. Сходите к мамологу и он вам популярно объяснит, что если от природы ваша кожа светлая, делать её темной при помощи быстрого облучения в солярии не стоит, может плохо сказаться не только на ваших грудных железах, но и ... Обязательно надо сходить к врачам перед тем как пойти в солярий, если у вас когда-нибудь были кисты любого органа, однозначно нельзя, если вы белокожи и конопаты - не переусердствуйте. Если вы не можете загореть под простым солнцем, зачем мучать себя в солярии, можно и навредить, ведь прелесть не в цвете кожи. А белокожие девушки на фоне огромного количества загорелых стали последнее время выгодно выделятся, так что каждому свое.
-
Далёка Kishinev, Молдова / 05.10.06 15:39хи у меня полсле лето после загара появились 2 огромных пятна на щечках.. пигментация нарушилась..но я уже 3 года пользуюсь препаратом Диане 35..гормональный..в солярий очень хочется но поюсь
-
Чичик / 05.10.06 14:14Я в солярий хожу не столько для цвета кожи, сколько из-за этого самого витамина Д. Той зимой практически и не болела ни разу. Хотя. может и не из-за этого
-
Натка Санкт-Петербург / 05.10.06 12:33к генекологу не плохо бы сходить (особенно если вы принимаете противозачаточные таблетки - из-за них могут появиться пигментные пятна) и к эндокринологу (особенно если среди ваши родственников кому-то делали операцию на щитовидке) к сожалению, оба случая - обо мне :-/
-
Milly Москва / 05.10.06 10:04Дамы! будьте аккуратны при посещении солярия. не злоупотребляйте, это может негативно сказаться на вашем собственном здоровье..
-
Виктория Санкт-Петербург / 05.10.06 09:52Турбо - значит быстрый. В обычном солярии нужно лежать минут 30, а в турбо - максимум 10. Вот и вся разница. Время - как известно - деньги.
-
TrickyVicky Санкт-Петербург, Россия / 05.10.06 09:50так и не поняла, турбосолярий это хорошо или плохо? и вообще, в чем его фишка? в том, что есть от него пульт управления и таймер?? объясните мне, серости, а то хожу туда, деньги плачу не малые, а до сих пор не врубилась, в чем разница между турбо солярием и обычным.
-
Виктория Санкт-Петербург / 05.10.06 09:45Я загораю очень много. Иногда беру два сеанса подряд. Загораю топлесс, но в трусиках. Побаиваюсь, конечно, всяких там опухолей - мнения на этот счет разные. Ведь никто, никакой врач не сможет сказать: будет рак груди от солярия или не будет. Кстати, действительно: какой врач? И что именно он должен сказать? В салонах красоты нет врача. Поэтому приходится лишь мне одной выбирать: один сеанс в два дня или два сеанса подряд в четыре дня.
-
Твоя_Совесть Нижний Новгород / 05.10.06 09:03"Купи специальные очки для солярия" - ВСЕ уважающие себя салоны имеют не только очки, но и защитные средства для груди и родинок, часто и для волос. Совершенно бесплатно.
-
Шамаханская царица Новосибирск, Россия / 05.10.06 07:17А что значит "пойти к врачу проконсультироваться"??? Что это за врач? Может быть стоматолог? Или ортопед? Понятие "врач" крайне растяжимое, уважаемый автор.