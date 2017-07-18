Продукты-­спасители и еще 4 мифа о раке

Когда дело касается такого опасного заболевания, как рак, особенно важно отделять правду от вымысла.

Вот 5 мифов о раке, в которые верят многие, и факты, которые вас удивят.

Рак — это заболевание современности

Очень распространено мнение, что рак — это болезнь относительно новая, возникшая в современности как следствие загрязненной окружающей среды, наших вредных привычек, техногенных факторов и стрессов, сопутствующих современной жизни.

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Однако существуют свидетельства того, что рак поражал людей и до нашей эры. Первое упоминание об этом заболевании относится к 1600 году до нашей эры. В одном из старейших образцов древней медицинской литературы, Папирусе Эдвина Смита, рассказывается о нескольких формах рака молочной железы и сообщается, что от этой болезни нет лечения. В IV—V веках до нашей эры знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ описал несколько видов рака и дал злокачественной опухоли название «карцинома» («краб» по-древнегречески), по ее внешнему сходству с членистоногим.

Истоки этого мифа лежат, скорее всего, в том, что в древности случаи обнаружения раковой опухоли были более редки, чем сейчас. Это связно с тем, что вскрытие трупов для установления точного посмертного диагноза не практиковалось, и онкологические случаи оставались не выявленными. Кроме того, состояние медицины в древности (отсутствие эффективных методов лечения, болезненность хирургических процедур) отнюдь не способствовало тому, чтобы заболевший спешил обратиться к врачу. И еще один фактор — известно, что большинство опухолей развивается у лиц старше 50 лет, а каждый второй онкологический больной — старше 60 лет. Однако в древности такой возраст считался совсем преклонным, и шансы дожить до него были невелики.

Есть полезные продукты, которые предотвращают рак

Существует огромное количество специальных диет и теорий, согласно которым употребление определенных продуктов может существенно снизить риск онкологических заболеваний. Здесь и черника, и брокколи, и зеленый чай, и чеснок, и даже чайный гриб, который теперь зовется модным словом комбуча.

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К сожалению, на данный момент нет исследований, которые с достоверностью подтверждают эффективность употребления какого-либо продукта в профилактике раковых заболеваний.

Разумеется, это не значит, что они совсем бесполезны. Организму в любом случае будет на пользу рацион, содержащий большое количество растительных белков, витаминов и антиоксидантов — он поспособствует укреплению иммунной системы и хорошему пищеварению. Но ждать чудес, ежедневно килограммами поедая томаты или водоросли, увы, не стоит.

Однако нужно помнить, что есть продукты, которые, напротив, увеличивают риск онкологических заболеваний — среди них алкоголь и красное мясо. А вот то, что «рак любит сахар» — тоже миф. Опасность сладкого, пожалуй, лишь в том, что его избыток может привести к лишнему весу, а это уже реальный фактор риска.

Рак всегда проявляет себя резким снижением веса и хронической усталостью

Есть некое кинематографичное представление о том, что человек, заболевший раком, начинает подозревать неладное, когда его вес резко снижается и он постоянно чувствует беспричинную усталость. Однако в жизни все вовсе не так, как в кино, и коварство онкологических заболеваний заключается как раз в том, что далеко не всегда их развитие сопровождают какие-то тревожные симптомы или боль. К сожалению, зачастую первые заметные признаки болезни проявляются уже на поздних стадиях, когда шансы на излечение стремительно уменьшаются. Именно поэтому врачи не устают напоминать о важности профилактических осмотров, которые позволят выявить проблему на том этапе, когда лечение максимально эффективно.

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В списке обязательных мероприятий ежегодный осмотр у гинеколога и маммолога, ПАП-тест на рак шейки матки, а также обследование, которое зачастую игнорируется — колоноскопия. Колоректальный рак занимает второе место по смертности среди онкозаболеваний и в последние годы стремительно «молодеет». А протекает обычно бессимптомно — часто первые признаки беды проявляются уже на четвертой стадии заболевания, когда метастазы поражают лимфоузлы и брюшину. Поэтому врачи настаивают на необходимости после 45 лет проходить колоноскопию хотя бы раз в 5 лет.

Раком можно заразиться

Еще один распространенный миф — что рак заразен и контакта с такими больными лучше избегать. Разумеется, это неправда. Рак представляет собой перерождение собственных клеток организма, первопричиной возникновения злокачественной опухоли является сбой в механизме деления нормальной клетки. Что запускает этот процесс, науке до сих пор неизвестно, но запускается он изнутри и уж никак не может быть привнесен извне.

Однако существуют типы рака, ассоциированные с некоторыми вирусами, которыми можно заразиться. Эти вирусы существенно увеличивают риск возникновения болезни. Например, вирус папилломы человека может стать причиной развития рака шейки матки, вирус гепатита В и С может стать предтечей рака печени. Так, за последнее десятилетие сильно изменилась ситуация с раком рта и горла — как раз в связи с передачей вируса папилломы человека (HPV). В свое время этими видами рака страдали, как правило, курильщики и алкоголики, сегодня же до 70% случаев связаны именно с вирусом папилломы. HPV передается посредством орального секса и приводит к заболеванию через долгие годы — после сорока и пятидесяти лет.

Снизить риск заболевания раком невозможно

К счастью, это не так. Медицина не стоит на месте, и многочисленные исследования приносят свои плоды. Существует даже «Европейский кодекс против рака», который публикует Международное агентство по исследованию рака, входящее в структуру ВОЗ. Это правила, выполняя которые, любой человек может существенно снизить риск возникновения у него раковых заболеваний. Каждый пункт правил сформулирован на основе многолетних научных исследований.

Вот основные пункты:

1. Не курите.

2. Поддерживайте здоровый вес.

3. Будьте физически активным.

4. Придерживайтесь правил здорового питания:

Ешьте больше цельных зерен, бобовых, овощей и фруктов.

Ограничьте потребление высококалорийных продуктов, избегайте напитков с добавлением сахара.

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Избегайте переработанного мяса (колбасных изделий и т.п.); ограничьте потребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли.

5. Ограничьте либо совсем исключите потребление алкогольных напитков.

6. Избегайте избытка солнечного света, особенно это касается детей.

7. Для женщин: грудное вскармливание снижает риск развития рака у матери. Кормите грудью вашего ребенка, если это возможно. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) повышает риск развития некоторых видов рака. С осторожностью используйте ЗГТ.

8. Обеспечьте вашим детям участие в программе вакцинации:

против гепатита B (для новорожденных);

против вируса папилломы человека (ВПЧ) (для девочек).

9. Примите участие в программе диагностики (скрининга) раковых заболеваний: