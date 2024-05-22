Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение

Анализ крови может многое сказать о состоянии человека. Одним из таких показателей является креатинин – вещество, образующееся в мышцах после того, как ими вырабатывается энергия. Во время этого процесса происходит разрушение мышечной ткани, следствием чего является попадание креатинина в кровь. Впоследствии происходит его фильтрация почками и последующий вывод из организма вместе с мочой.

Повышенный креатинин в крови у женщины может наблюдаться по несколькими причинам, некоторые из которых весьма серьезны и заслуживают самого пристального внимания. Накопление в организме этого вещества может спровоцировать интоксикацию внутренних органов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с этим вопросом, понять, на что обращать внимание и как предотвратить негативные последствия для организма.

Причины повышенного креатинина у женщин

Уровень креатинина может быть повышен по разным причинам. В зависимости от этого и будут подбираться методы лечения. Так, Клео.ру рекомендует женщинам при выявлении причин обращать внимание на следующие моменты:

Образ жизни и пищевые привычки. Повышение креатинина в крови свойственно для женщин, интенсивно занимающихся физическими тренировками. Что касается пищевых привычек, к ним относится употребление мяса в большом количестве и недостаточное употребление воды.

Прием некоторых лекарственных средств, к которым относятся барбитураты, тиазиды, глюкокортикостероиды, витамин D и другие препараты.

Болезни почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, почечная недостаточность. Именно почки отвечают за фильтрацию креатинина в крови и его последующее выведение с мочой. Если их функция нарушена, это приводит к изменению уровня креатинина.

Болезни мышц: воспаление (миозит) или разрушение (рабдомиолиз) непосредственно оказывают влияние на уровень креатинина в крови. При этом наблюдается также и влияние на почки, которые становятся перегруженными, поскольку им приходится перерабатывать много продуктов распада мышц.

Шок, проявляющийся в экстремальных состояниях: при потере значительного объема крови, при внезапном нарушении работы сердца. В такие моменты организм бросает все силы на восстановление поврежденного органа, поэтому остальные начинают «голодать». Это приводит к снижению работоспособности почек и повышению уровня креатинина в крови.

Миокардит, инфаркт миокарда.

Эндокринные заболевания щитовидной железы, сахарный диабет. Такие болезни влияют на работу почек, которые утрачивают способность эффективно выводить креатинин, что приводит к повышению его уровня.





Симптомы повышенного креатинина

Такое состояние как повышение уровня креатинина в крови само по себе не характеризуется какими-либо симптомами. Однако если у женщины наблюдаются основные заболевания, влияющие на работу почек (гипотериоз, сахарный диабет), могут присутствовать такие признаки:

отечность лица и тела;

слабость, мышечные боли;

изменение суточного количества мочи (уменьшение или увеличение);

изменение показателей в общем анализе мочи (уровня эритроцитов, белка, лейкоцитов).





Диагностика и лечение повышенного креатинина

Когда у женщин повышенный креатинин в крови, важным моментом является диагностика этого состояния, выявление причин и подбор правильного лечения. Диагностика зачастую заключается в проведении теста на креатинин сыворотки. Это необходимо делать в утреннее время с 7:00 до 8:00.

Анализ сдается натощак, прием пищи ограничивается за 8-10 часов. Также перед выдохом из дома следует выпить стакан воды. За 2-3 дня до анализа нужно избегать физических нагрузок, поскольку в результате может искажаться результат. Норма креатинина для женщин составляет 0,5-1,1 мг.

При подборе лечения специалисты учитывают следующие нюансы:

Если причиной данного состояния является прием некоторых лекарственных средств, которые в перспективе могут оказать влияние на почки или мышцы, врачи должны это учитывать при их назначении. Обязательным условием при этом является периодическая сдача анализов и контроль показателей крови. Если выявлены какие-либо изменения, то производится корректировка в лечении.

Обследование почек необходимо, чтобы исключить их заболевание, ведущее к повышению уровня креатинина. Если все же обнаружена какая-либо болезнь, врач назначает соответствующее лечение этого органа.

При болезнях мышц лечение будет подбираться с учетом причин, спровоцировавших подобное состояние. Подобное явление может возникнуть в результате инфекции или влияния аутоиммунного процесса.

В случае, если повышение уровня креатинина вызвано шоком, подобное состояние лечится в реанимации.

При инфаркте миокарда усилия врачей направлены на восстановление кровообращения. Это делается с помощью введения стента, растворения тромба путем введения определенных лекарственных средств.

Если существует подозрение на эндокринное заболевание, то необходимо посетить эндокринолога, который подберет соответствующее лечение. Так, при гипотиреозе зачастую назначается тироксин, при сахарном диабете – инсулин.





Подведем итог

Повышенный креатинин в крови у женщины – состояние, которое заслуживает внимания, поскольку оно может быть вызвано серьезными заболеваниями. Именно поэтому крайне важна правильная диагностика. Если у вас есть подозрение на подобное состояние, не занимайтесь самолечением, а обязательно обратитесь к врачу.