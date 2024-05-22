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Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение

Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение

Что делать, если у женщины повышен креатинин в крови? Узнайте о возможных причинах, симптомах и методах лечения в нашей статье.

Анализ крови может многое сказать о состоянии человека. Одним из таких показателей является креатинин – вещество, образующееся в мышцах после того, как ими вырабатывается энергия. Во время этого процесса происходит разрушение мышечной ткани, следствием чего является попадание креатинина в кровь. Впоследствии происходит его фильтрация почками и последующий вывод из организма вместе с мочой.

Повышенный креатинин в крови у женщины может наблюдаться по несколькими причинам, некоторые из которых весьма серьезны и заслуживают самого пристального внимания. Накопление в организме этого вещества может спровоцировать интоксикацию внутренних органов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с этим вопросом, понять, на что обращать внимание и как предотвратить негативные последствия для организма.

Причины повышенного креатинина у женщин

Уровень креатинина может быть повышен по разным причинам. В зависимости от этого и будут подбираться методы лечения. Так, Клео.ру рекомендует женщинам при выявлении причин обращать внимание на следующие моменты:

  • Образ жизни и пищевые привычки. Повышение креатинина в крови свойственно для женщин, интенсивно занимающихся физическими тренировками. Что касается пищевых привычек, к ним относится употребление мяса в большом количестве и недостаточное употребление воды.
  • Прием некоторых лекарственных средств, к которым относятся барбитураты, тиазиды, глюкокортикостероиды, витамин D и другие препараты.
  • Болезни почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, почечная недостаточность. Именно почки отвечают за фильтрацию креатинина в крови и его последующее выведение с мочой. Если их функция нарушена, это приводит к изменению уровня креатинина.
  • Болезни мышц: воспаление (миозит) или разрушение (рабдомиолиз) непосредственно оказывают влияние на уровень креатинина в крови. При этом наблюдается также и влияние на почки, которые становятся перегруженными, поскольку им приходится перерабатывать много продуктов распада мышц.
  • Шок, проявляющийся в экстремальных состояниях: при потере значительного объема крови, при внезапном нарушении работы сердца. В такие моменты организм бросает все силы на восстановление поврежденного органа, поэтому остальные начинают «голодать». Это приводит к снижению работоспособности почек и повышению уровня креатинина в крови.
  • Миокардит, инфаркт миокарда.
  • Эндокринные заболевания щитовидной железы, сахарный диабет. Такие болезни влияют на работу почек, которые утрачивают способность эффективно выводить креатинин, что приводит к повышению его уровня.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Симптомы повышенного креатинина

Такое состояние как повышение уровня креатинина в крови само по себе не характеризуется какими-либо симптомами. Однако если у женщины наблюдаются основные заболевания, влияющие на работу почек (гипотериоз, сахарный диабет), могут присутствовать такие признаки:

  • отечность лица и тела;
  • слабость, мышечные боли;
  • изменение суточного количества мочи (уменьшение или увеличение);
  • изменение показателей в общем анализе мочи (уровня эритроцитов, белка, лейкоцитов).

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Диагностика и лечение повышенного креатинина

Когда у женщин повышенный креатинин в крови, важным моментом является диагностика этого состояния, выявление причин и подбор правильного лечения. Диагностика зачастую заключается в проведении теста на креатинин сыворотки. Это необходимо делать в утреннее время с 7:00 до 8:00.

Анализ сдается натощак, прием пищи ограничивается за 8-10 часов. Также перед выдохом из дома следует выпить стакан воды. За 2-3 дня до анализа нужно избегать физических нагрузок, поскольку в результате может искажаться результат. Норма креатинина для женщин составляет 0,5-1,1 мг.

При подборе лечения специалисты учитывают следующие нюансы:

  • Если причиной данного состояния является прием некоторых лекарственных средств, которые в перспективе могут оказать влияние на почки или мышцы, врачи должны это учитывать при их назначении. Обязательным условием при этом является периодическая сдача анализов и контроль показателей крови. Если выявлены какие-либо изменения, то производится корректировка в лечении.
  • Обследование почек необходимо, чтобы исключить их заболевание, ведущее к повышению уровня креатинина. Если все же обнаружена какая-либо болезнь, врач назначает соответствующее лечение этого органа.
  • При болезнях мышц лечение будет подбираться с учетом причин, спровоцировавших подобное состояние. Подобное явление может возникнуть в результате инфекции или влияния аутоиммунного процесса.
  • В случае, если повышение уровня креатинина вызвано шоком, подобное состояние лечится в реанимации.
  • При инфаркте миокарда усилия врачей направлены на восстановление кровообращения. Это делается с помощью введения стента, растворения тромба путем введения определенных лекарственных средств.
  • Если существует подозрение на эндокринное заболевание, то необходимо посетить эндокринолога, который подберет соответствующее лечение. Так, при гипотиреозе зачастую назначается тироксин, при сахарном диабете – инсулин.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Повышенный креатинин в крови у женщины – состояние, которое заслуживает внимания, поскольку оно может быть вызвано серьезными заболеваниями. Именно поэтому крайне важна правильная диагностика. Если у вас есть подозрение на подобное состояние, не занимайтесь самолечением, а обязательно обратитесь к врачу.

22 мая 2024, 16:40
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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