Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения

Зуд в глазах – весьма неприятное явление, с которым могут столкнуться многие. Мало того, что он доставляет массу неприятных ощущений и вызывает дискомфорт, это влияет и на качество жизни. Человеку становится проблематичным сосредоточиться на чем-либо, поскольку его постоянно отвлекает этот неприятный симптом. Также повышается риск инфицирования, поскольку глаз касаются руками, которые не всегда стерильны. Если вы хотите узнать, что делать, если чешутся глаза, как облегчить этот симптом, изучите данную статью, в которой Клео.ру дает действенные советы.

Основные причины зуда в глазах

Раздражение глаз может возникать по самым разным причинам. Некоторые из них весьма безобидны, другие свидетельствую о серьезных офтальмологических заболеваниях, требующих квалифицированного лечения. Основные причины, вызывающие зуд в глазах, таковы:

Конъюнктивит, ячмень и другие воспалительные заболевания, провоцирующие раздражение нервных рецепторов глаз.

Нагрузки на зрение, возникающие в результате работы за компьютером на протяжении длительного периода времени. В результате роговица не получает достаточно влаги, что ощущается как постоянная сухость глаз.

Трихиаз – заключается в том, что ресницы растут неправильно и имеют загиб в направлении глаз.

Воспалительное поражение краев века – блефарит.

Демодекоз – заболевание, которое провоцирует клещ, размножающийся в ресничных фолликулах и вызывающий зуд.

Аллергия – вызывает покраснения и опухания век, слезоточивость и зуд глаз.

Внешние факторы – реакция на пыль, химические вещества, дым.

Попадание в глаз инородного тела.

Хроническая усталость, возникающая в результате недосыпания и повышенных нагрузок.

Общие заболевания организма, к примеру, сахарный диабет.

Возрастные изменения.

Ношение неправильно подобранных контактных линз.

Корригирующие очки, для которых пришел срок замены из-за изменения показателей зрения или ухудшения качества линз.





Способы лечения и облегчения симптомов

Перед тем, как назначить лечение, специалист проводит диагностику, заключающуюся в следующем:

оценка остроты зрения – обязательная процедура;

при ношении очков проверяется корректность линз;

биомикроскопия – процедура, во время которой оценивается состояние разных отделов глаза: роговицы, конъюнктивы, век;

при аллергии сдается анализ крови на антитела IgE, берется соскоб из конъюнктивы;

при подозрении на демодекоз назначается биопсия, помогающая выявить наличие паразита.





Лечение подбирается в зависимости от причины, вызвавшей неприятные симптомы. В некоторых случаях меры направлены на их облегчение и устранение, в других требует более серьезное вмешательство. Среди данных методов Клео.ру выделяет следующие:

При чрезмерной усталости, возникающей в результате длительной работы за компьютером и перенапряжении глаз, рекомендуется работать при хорошем освещении, пользоваться компьютерными очками, выполнять упражнения для глаз. Облегчить состояние помогут глазные капли.

При аллергии прописывают антигистаминные препараты. Профилактические меры заключаются в ограничении контакта с аллергеном, исключение из рациона продуктов, провоцирующих такую реакцию, частое проведение влажной уборки.

При конъюнктивите в некоторых случаях прибегают к промыванию глаз. Лечение заключается в прописывании капель, которые в каждом индивидуальном случае, в зависимости от причины, вызвавшей заболевание, могут быть антибактериальными, противогрибковыми или антигистаминными.

При образовании ячменя важно ускорить созревание гнойника, для чего прибегают к прогреванию теплом. После того, как происходит прорыв, глаза промывают антибактериальными растворами. После этого осуществляется закапывание антимикробными препаратами.

При демодекозе назначают акарицидные и антигрибковые лекарственные средства.

При необходимости коррекции зрения подбирают очки или контактные линзы. Если такие мер ы не могут помочь, пациенту предлагают лазерную коррекцию.

При блефарите проводят лечение мазями, каплями для глаз. Если возникают осложнения, проявляющиеся в виде заворота или выворота век, не обойтись без хирургического вмешательства.





Когда обращаться к врачу

Если неприятные симптомы не проходят и длятся несколько дней, а принятые вами самостоятельно меры не помогают, глаза чешутся все равно, это повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Не затягивайте с его посещением, чтобы избежать осложнений. В зависимости от причины, вызвавшей подобные симптомы, вам следует обратиться к офтальмологу или аллергологу.

Подведем итог

Теперь вы знаете, что делать, если чешутся глаза, какие причины могут вызвать эти симптомы и какие методы лечения применяются для их устранения. Помните о том, что своевременное обращение к специалисту поможет вам избежать осложнений и негативных последствий для вашего здоровья.