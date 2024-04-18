Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания

Справиться с определенными недугами и заболеваниями можно не только с помощью медикаментов. Некоторые народные средства, применяемые в домашних условиях, обладают не худшим эффектом, при этом их неоспоримым преимуществом является натуральность и отсутствие разных химических веществ. Наверняка каждый слышал о полыни горькой, которая славится лечебными свойствами, но имеет и противопоказания к применению. Растение обладает мощным воздействием на организм и помогает справляться с некоторыми болезнями, но применять его стоит с осторожностью. Обо всех тонкостях и нюансах Клео.ру расскажет в этой статье.

Что такое полынь

Многолетнее травянистое растение имеет серебристый цвет и характеризуется выраженным стойким и довольно специфическим ароматом. Также полынь горькая обладает характерным горьким вкусом, благодаря чему и заслужила свое название. Растение относится к семейству Астровых и считается одним из древнейших, применяемых в народной медицине.

Существует мнение, что местами происхождения полыни горькой являются Европа, западная часть Азии, Северная Африка. В России растение произрастает на территории, расположенной от европейской части и доходящей до верховьев Оби и Енисея.

Полынь для своего распространения выбирает места вдоль дорог, на опушках лесов, на засорённых лугах. Нередко ее можно встретить возле домов или на огородах. Растение любит климат, для которого характерно умеренное увлажнение. При этом полынь содержит в листьях такое вещество как абсинтин, которое не дает развиваться растениях, произрастающим рядом с ней.

Размножение полыни происходит семенами. Это растение очень выносливое, обладает устойчивостью как к засухам, так и к морозам.





Лечебные свойства полыни горькой

Растение наделено многочисленными полезными свойствами и активно используется в народной медицине. При правильном применении полынь благотворно повлияет на здоровье самостоятельно или в комплексе с другими средствами. Потенциальная польза это разновидности растений на организм заключается в следующем:

Жаропонижающие и противовоспалительные свойства, благодаря которым полынь можно применять при лечении ОРВИ, ОРЗ, простуды в комплексе с другими препаратами. Полынь облегчит даже застарелый кашель, усилит выделение мокроты и в целом облегчит симптомы простудных заболеваний.

Положительное воздействие на иммунитет, повышение защитных функций организма. Это обусловлено наличием в составе абсинтина, который относится к категории мощных иммуномодуляторов.

Улучшение пищеварения, нормализация аппетита. Растение поможет справиться с расстройствами ЖКТ, метеоризмом.

Полынь горькая является очень эффективным средством в борьбе с паразитами. Растение имеет широкое применение именно благодаря этим свойствам.





Противопоказания к применению полыни горькой

Несмотря на множество полезных свойств, растение стоит применять с крайней осторожностью. Это обусловлено содержанием в составе туйона, из-за которого полынь отнесена к категории ядовитых лекарственных растений. При ее применении нужно соблюдать строгую дозировку. В противном случае высока вероятность возникновения симптомов отравления и перевозбуждения нервной системы.

В зависимости от индивидуальных особенностей организма курс лечения полынью составляет 2-4 недели, его н ив коем случае нельзя превышать. Следующий курс можно начать не ранее, чем через 2-4 недели. Клео.ру рекомендует обратить внимание на такие противопоказания к применению этой разновидности травы:

закупорка желчевыводящих путей (растение запрещено к использованию людям, имеющим воспаление или другие проблемы с желчным пузырем);

язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка;

гастрит;

заболевания почек;

повышенная желудочная секреция

острый холецистит;

эпилепсия;

возраст до 12 лет;

аллергия на растения семейства Астровые;

прием бензодиазепинов (препаратов, помогающих справляться с нарушениями сна, беспокойством), средств от эпилепсии, нейролептиков.

К применению растения стоит с осторожностью относиться людям, управляющим транспортными средствами, поскольку полынь может влиять на бдительность. Если вы принимаете препараты железа, употребление полыни должно разделять с ними по времени на 1-2 часа, поскольку растение может блокировать всасывание этих средств в кишечнике.





Применение полыни горькой в народной медицине

Растение оправданно заслужило популярность при лечении в домашних условиях. Помимо перечисленных выше полезных свойств растения оно также имеет такие области применения в народной медицине:

Полынь имеет мощное антигрибковое действие. Эфирное масло, содержащееся в составе растения, замедляет распространение и рост дрожжевой инфекции, которая имеет свойство поржать кожу, слизистую рта, кишечника, влагалища. Растение способно оказывать воздействие на 11 видов грибков. Масло полыни применяется в гинекологии для спринцевания, уничтожая влагалищную трихомонаду, провоцирующую ряд заболеваний у женщин.

Растение делает более регулярным менструальный цикл у женщин, снижает боль в этот период, положительно воздействует на организм в период менопаузы.

В дерматологии полынь применяю для заживления ран с гнойными выделениями, лечение аллергической сыпи, экземы, дерматита.

При правильном применении и соблюдении дозировки трава оказывает успокаивающее действие на нервную систему.





Подведем итог

Теперь вы знаете о лечебных свойствах полыни горькой и противопоказаниях к ее применению. Обязательно учтите данную информацию, перед тем, как решиться использовать растение в лечебных целях. Помните, что его неправильное применение и нарушение дозировки не принесет пользу вашему организму, а будет иметь прямо противоположный эффект.