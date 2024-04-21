Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения

Вальгусная деформация стопы – довольно распространенная проблема, с которой, согласно статистике, сталкивается около 65% людей. Она характеризуется появлением своеобразных «шишек» возле больших пальцев стоп. Многие предпочитают не обращать на это внимание, и совершенно напрасно. Подобное явление как минимум ухудшает качество жизни, а в худших случаях спровоцировать другие заболевания опорно-двигательного аппарата. Именно поэтому, когда вы только обнаружили признаки деформации на начальной стадии, важно понять, чем лечить «шишки» на пальцах ног. В этой статье Клео.ру поможет разобраться с данным вопросом.

Причины появления шишек на пальцах ног

Шишки на пальцах ног способны доставить весьма неприятные и болезненные ощущения. Чем больше выражена патология, тем тяжелее ее лечить. Причины появления таких «косточек» таковы:

генетическая предрасположенность;

системные суставные заболевания, к примеру, ревматоидный артрит или плоскостопие;

влияние в результате травм голени или стопы, результат неправильно сросшихся костей после переломов;

профессиональная деятельность, к примеру, балет;

нагрузка на стопы, возникающая в результате ношения тесной и неудобной обуви. Это провоцирует образование мозолей и «натоптышей», которые впоследствии перерастают в «шишки». Особенно часто такая проблема встречается у женщин, предпочитающих обувь на высоком каблуке.





Симптомы шишек на пальцах ног

Заболевание доставляет массу неприятных ощущений. Помимо образования шишек на пальцах ног, патология сопровождается такими симптомами:

чувство боли в месте, где происходит деформация. Ощущения особенно усиливают при движении;

образование покраснений на месте «натоптышей»;

уменьшение суставной подвижности больших пальцев;

регулярное образование мозолей, возникающих в результате трения между большим и соседним пальцами.





Методы лечения шишек на пальцах ног

Лечение заболевания будет напрямую зависеть от степени его тяжести. Если врач посчитает состояние пациента удовлетворительным, то велика вероятность, что удастся ограничиться консервативными методами. В большинстве случаев они все оказывают положительное воздействие, помогают облегчить состояние и в конечном итоге избавиться от болезненных симптомов и остановить развитие деформации. Если же дело дошло до особо тяжелого состояния, скорее всего, потребуется операция. Клео.ру предлагает ниже ознакомиться подробнее с каждым из этих методов.

Консервативное лечение

Если у вас наблюдается вальгусная деформация 1 или 2 степени, то существует шанс провести эффективное лечение консервативными методами. Главное при этом – вовремя обратиться к врачу и строго выполнять его рекомендации. Итак, к таким методам относятся следующие:

ортопедия – подбор специальной обуви и стелек. Приспособления предназначены для того, чтобы облегчить болевые симптомы и разгрузить стопу;

использование ортезов. Такие средства препятствуют тому, чтобы большой палец накладывался на соседний, он принимает правильное положение. В результате перестают образовываться мозоли, а стопа привыкает находиться в нужном положении;

физиотерапия – врач может назначить лечение ультразвуком, лазером, электрофорезом;

тейпирование – метод, который оказывает эффективное воздействие на первой стадии заболевания, способствуя возвращению пальца в правильное положение. Если патология уже переросла во вторую стадию, то тейпирование снизит болевые ощущения;

всевозможные препараты и мази – популярные народные средства, которые помогут избавиться от воспалений и мозолей, снять боль;

массажи – применяются в комплексном лечении, улучшают кровообращение.

Хирургическое лечение

Если заболевание перешло в третью, самую тяжелую стадию, зачастую требуется операция. При ее проведении не просто спиливается «шишка», врачи с помощью хирургического метода помогают избавиться от деформации I плюсневой кости. В процессе происходит фиксация фрагментов, для чего применяются специальные винты-скобы.

После проведения операции больные могут самостоятельно передвигаться уже на следующие сутки. Для этого используется специальная обувь – туфли Барука. Пациента оставляют в стационаре до двух дней, на протяжении которых проводятся перевязки, физиопроцедуры, ЛФК, лечение антибиотиками.

Профилактика шишек на пальцах ног

Лучший способ снизить риск такого заболевания – профилактические меры. Среди них Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие:

ношение удобное обуви, идеальной будет пара с широким носком;

ходьба босиком по траве, песку, гальке;

гимнастика для стопы, например, катание теннисного или специального массажного мячика.





Подведем итог

Теперь вы знаете, чем лечить «шишки» на пальцах ног, и сможете принять своевременные меры, чтобы избавиться от данного заболевания. Не откладывайте визит к врачу, даже если вы обнаружили у себя только начальную стадию. Своевременно предпринятые меры помогут эффективно провести консервативное лечение и избежать операции.