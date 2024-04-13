Куркума: польза и вред для здоровья человека

Включение в рацион всевозможных пряностей помогает обогатить его полезными веществами и придать пикантный вкус блюдам. Например, куркума – растение, относящееся к семейству имбирных. Также она известна под названием «турмерик», а местом ее произрастания является Индия.

Давайте узнаем про пользу и вред куркумы для здоровья. Эти вопросы интересует многих людей, задумавшихся о том, чтобы включить данную специю в свой рацион. Клео.ру предлагает вместе разобраться с этим вопросом в данной статье.

Что такое куркума

Куркума недаром считается своеобразным символом здоровья и долголетия. О ее полезных свойствах известно с давних времен. Исторические источники говорят о том, что еще в 250 году до н.э. ее применяли в качестве лекарственного средства. Ее активно применяли при отравлениях, чтобы облегчить симптомы. Кроме того, было замечено, что специя увеличивает срок хранения блюд. В древнегреческой практике Унани куркуму применяли для очищения печени и крови. Также ее использовали при лечении простудных и желудочных заболеваний. Женщины применяли ее, чтобы улучшить состояние кожи и волос.

Считается, что куркума способствует избавлению от депрессий. В индийской культуре приправа связана со свадебными традициями. Корнем растения окрашивают нитку, которую жених обвязывает вокруг шеи невесты. Это знак того, что женщина становится замужней.

Специя содержит рекордное количество полезных веществ, к которым относятся витамины группы В, макро и микроэлементы, аминокислоты. На 100 г приправы приходится 325 ккал.





Полезные свойства куркумы для здоровья

Турмерик оказывает чрезвычайно положительное воздействие на организм. Польза куркумы проявляется многими свойствами, среди которых можно отметить следующие:

снижает воспаление в организме, что помогает при разных заболеваниях, например, при артрите;

помогает бороться с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами, благодаря своим антиоксидантным свойствам;

куркумин снижает уровень холестерина в крови и улучшает функцию сосудов, что способствует здоровью сердца;

стимулирует пищеварение и снижает риск возникновения различных желудочно-кишечных проблем, таких как запоры;

уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера;

способствует очищению желчного пузыря и печени;

некоторые исследования показывают, что куркумин помогает замедлить рост опухолей и даже способствовать их уменьшению, хотя этот аспект требует дополнительных исследований.





Вред и противопоказания куркумы

Несмотря на массу положительных свойств, стоит знать и про вред куркумы, а также о противопоказаниях для ее применения. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

риск аллергических реакций, что может проявляться в виде кожной сыпи, зуда или даже анафилактического шока у тех, у кого имеется серьезная аллергия;

риск для беременных и кормящих женщин, поскольку куркума способствует усилению маточных сокращений, что может привести к преждевременным родам;

у некоторых людей употребление куркумы может вызывать дискомфорт в желудке, изжогу или усиление симптомов синдрома раздраженного кишечника;

куркума может взаимодействовать с некоторыми видами лекарств, такими как антикоагулянты, противоагреганты, препараты для снижения сахара в крови и некоторые лекарства для пищеварительной системы. Приправа может изменять их эффективность или увеличивать риск побочных эффектов;

куркумин может ухудшить ситуацию у людей с желчнокаменной болезнью.





Куркума в кулинарии

Ароматная специя активно применяется при создании различных блюд. Клео.ру приводит для вас самые распространенные варианты использования в кулинарии:

«Золотое молоко» – очень полезный и питательный напиток, положительно влияющий на работу сердца и сосудов, желудка, суставов. Для приготовления напитка нужно взять по 1 ч.л. куркумы и меда, по 1/2 ч.л. имбирного порошка и корицы, 1 щепотку черного перца, 120 мл несладкого молока. Компоненты соединяют между собой и доводят до кипения, после чего проваривают 10 минут на небольшом огне.

Медовая настойка – отличный вариант использования куркумы для похудения. Специя берется в количестве 1 ч.л. и смешивается с 1/2 ч.л. корицы и измельченным корнем имбиря. Залейте смесь 0,5 л кипятка, настаивайте 15 минут. После процедите напиток и перемешайте с 1 ч.л. меда. Его нужно употреблять по 1 стакану перед едой.

Чай из куркумы обладает противовоспалительным действием. Для его приготовления размешайте 2 ч.л. куркумы в 800 мл воды, проварить 10 минут на небольшом огне. Можете добавить по вкусу молоко, мед или цитрусовые.





Использование куркумы в косметических целях

Куркума для кожи и волос – очень действенное средство, которое активно применяется в косметологии. Клео.ру предлагает вам обратить внимание на следующие варианты использования специи:

Скраб для тела с куркумой отлично разглаживает и очищает кожу, помогает в борьбе с целлюлитом. Для его приготовления возьмите 1 ч.л. приправы, 1 стакан сахара, 4 капли эфирного масла, смешайте все между собой и наносите на кожу массирующими движениями.

Средство от перхоти и ускорения роста волос. Возьмите по 1 ч.л. молотого красного перца и куркумы, смешайте их с измельченным луком и яичным желтком. Нанесите средство на корни волос, выдерживайте 45 минут, после смойте вместе с шампунем.





Подведем итог

В статье мы рассмотрели пользу и вред куркумы для здоровья – вопросы, которые интересуют многих, кто слышал о применении специи в кулинарии и косметологии. Включение приправы в рацион питания и в состав домашних косметических средств окажет положительное воздействие на ваш организм, поэтому не бойтесь экспериментировать и применять его. Единственное исключение – наличие определенных противопоказаний.