Куркума: польза и вред для здоровья человека

Включение в рацион всевозможных пряностей помогает обогатить его полезными веществами и придать пикантный вкус блюдам. Например, куркума – растение, относящееся к семейству имбирных. Также она известна под названием «турмерик», а местом ее произрастания является Индия.
Давайте узнаем про пользу и вред куркумы для здоровья. Эти вопросы интересует многих людей, задумавшихся о том, чтобы включить данную специю в свой рацион. Клео.ру предлагает вместе разобраться с этим вопросом в данной статье.
Что такое куркума
Куркума недаром считается своеобразным символом здоровья и долголетия. О ее полезных свойствах известно с давних времен. Исторические источники говорят о том, что еще в 250 году до н.э. ее применяли в качестве лекарственного средства. Ее активно применяли при отравлениях, чтобы облегчить симптомы. Кроме того, было замечено, что специя увеличивает срок хранения блюд. В древнегреческой практике Унани куркуму применяли для очищения печени и крови. Также ее использовали при лечении простудных и желудочных заболеваний. Женщины применяли ее, чтобы улучшить состояние кожи и волос.
Считается, что куркума способствует избавлению от депрессий. В индийской культуре приправа связана со свадебными традициями. Корнем растения окрашивают нитку, которую жених обвязывает вокруг шеи невесты. Это знак того, что женщина становится замужней.
Специя содержит рекордное количество полезных веществ, к которым относятся витамины группы В, макро и микроэлементы, аминокислоты. На 100 г приправы приходится 325 ккал.
Полезные свойства куркумы для здоровья
Турмерик оказывает чрезвычайно положительное воздействие на организм. Польза куркумы проявляется многими свойствами, среди которых можно отметить следующие:
- снижает воспаление в организме, что помогает при разных заболеваниях, например, при артрите;
- помогает бороться с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами, благодаря своим антиоксидантным свойствам;
- куркумин снижает уровень холестерина в крови и улучшает функцию сосудов, что способствует здоровью сердца;
- стимулирует пищеварение и снижает риск возникновения различных желудочно-кишечных проблем, таких как запоры;
- уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера;
- способствует очищению желчного пузыря и печени;
- некоторые исследования показывают, что куркумин помогает замедлить рост опухолей и даже способствовать их уменьшению, хотя этот аспект требует дополнительных исследований.
Вред и противопоказания куркумы
Несмотря на массу положительных свойств, стоит знать и про вред куркумы, а также о противопоказаниях для ее применения. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:
- риск аллергических реакций, что может проявляться в виде кожной сыпи, зуда или даже анафилактического шока у тех, у кого имеется серьезная аллергия;
- риск для беременных и кормящих женщин, поскольку куркума способствует усилению маточных сокращений, что может привести к преждевременным родам;
- у некоторых людей употребление куркумы может вызывать дискомфорт в желудке, изжогу или усиление симптомов синдрома раздраженного кишечника;
- куркума может взаимодействовать с некоторыми видами лекарств, такими как антикоагулянты, противоагреганты, препараты для снижения сахара в крови и некоторые лекарства для пищеварительной системы. Приправа может изменять их эффективность или увеличивать риск побочных эффектов;
- куркумин может ухудшить ситуацию у людей с желчнокаменной болезнью.
Куркума в кулинарии
Ароматная специя активно применяется при создании различных блюд. Клео.ру приводит для вас самые распространенные варианты использования в кулинарии:
- «Золотое молоко» – очень полезный и питательный напиток, положительно влияющий на работу сердца и сосудов, желудка, суставов. Для приготовления напитка нужно взять по 1 ч.л. куркумы и меда, по 1/2 ч.л. имбирного порошка и корицы, 1 щепотку черного перца, 120 мл несладкого молока. Компоненты соединяют между собой и доводят до кипения, после чего проваривают 10 минут на небольшом огне.
- Медовая настойка – отличный вариант использования куркумы для похудения. Специя берется в количестве 1 ч.л. и смешивается с 1/2 ч.л. корицы и измельченным корнем имбиря. Залейте смесь 0,5 л кипятка, настаивайте 15 минут. После процедите напиток и перемешайте с 1 ч.л. меда. Его нужно употреблять по 1 стакану перед едой.
- Чай из куркумы обладает противовоспалительным действием. Для его приготовления размешайте 2 ч.л. куркумы в 800 мл воды, проварить 10 минут на небольшом огне. Можете добавить по вкусу молоко, мед или цитрусовые.
Использование куркумы в косметических целях
Куркума для кожи и волос – очень действенное средство, которое активно применяется в косметологии. Клео.ру предлагает вам обратить внимание на следующие варианты использования специи:
- Скраб для тела с куркумой отлично разглаживает и очищает кожу, помогает в борьбе с целлюлитом. Для его приготовления возьмите 1 ч.л. приправы, 1 стакан сахара, 4 капли эфирного масла, смешайте все между собой и наносите на кожу массирующими движениями.
- Средство от перхоти и ускорения роста волос. Возьмите по 1 ч.л. молотого красного перца и куркумы, смешайте их с измельченным луком и яичным желтком. Нанесите средство на корни волос, выдерживайте 45 минут, после смойте вместе с шампунем.
Подведем итог
В статье мы рассмотрели пользу и вред куркумы для здоровья – вопросы, которые интересуют многих, кто слышал о применении специи в кулинарии и косметологии. Включение приправы в рацион питания и в состав домашних косметических средств окажет положительное воздействие на ваш организм, поэтому не бойтесь экспериментировать и применять его. Единственное исключение – наличие определенных противопоказаний.