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Куркума: польза и вред для здоровья человека

Куркума: польза и вред для здоровья человека

Узнайте о пользе куркумы для здоровья, ее целебных свойствах, противопоказаниях и правилах применения.

Включение в рацион всевозможных пряностей помогает обогатить его полезными веществами и придать пикантный вкус блюдам. Например, куркума – растение, относящееся к семейству имбирных. Также она известна под названием «турмерик», а местом ее произрастания является Индия.

Давайте узнаем про пользу и вред куркумы для здоровья. Эти вопросы интересует многих людей, задумавшихся о том, чтобы включить данную специю в свой рацион. Клео.ру предлагает вместе разобраться с этим вопросом в данной статье.

Что такое куркума

Куркума недаром считается своеобразным символом здоровья и долголетия. О ее полезных свойствах известно с давних времен. Исторические источники говорят о том, что еще в 250 году до н.э. ее применяли в качестве лекарственного средства. Ее активно применяли при отравлениях, чтобы облегчить симптомы. Кроме того, было замечено, что специя увеличивает срок хранения блюд. В древнегреческой практике Унани куркуму применяли для очищения печени и крови. Также ее использовали при лечении простудных и желудочных заболеваний. Женщины применяли ее, чтобы улучшить состояние кожи и волос.

Считается, что куркума способствует избавлению от депрессий. В индийской культуре приправа связана со свадебными традициями. Корнем растения окрашивают нитку, которую жених обвязывает вокруг шеи невесты. Это знак того, что женщина становится замужней.

Специя содержит рекордное количество полезных веществ, к которым относятся витамины группы В, макро и микроэлементы, аминокислоты. На 100 г приправы приходится 325 ккал.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полезные свойства куркумы для здоровья

Турмерик оказывает чрезвычайно положительное воздействие на организм. Польза куркумы проявляется многими свойствами, среди которых можно отметить следующие:

  • снижает воспаление в организме, что помогает при разных заболеваниях, например, при артрите;
  • помогает бороться с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами, благодаря своим антиоксидантным свойствам;
  • куркумин снижает уровень холестерина в крови и улучшает функцию сосудов, что способствует здоровью сердца;
  • стимулирует пищеварение и снижает риск возникновения различных желудочно-кишечных проблем, таких как запоры;
  • уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера;
  • способствует очищению желчного пузыря и печени;
  • некоторые исследования показывают, что куркумин помогает замедлить рост опухолей и даже способствовать их уменьшению, хотя этот аспект требует дополнительных исследований.

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Вред и противопоказания куркумы

Несмотря на массу положительных свойств, стоит знать и про вред куркумы, а также о противопоказаниях для ее применения. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

  • риск аллергических реакций, что может проявляться в виде кожной сыпи, зуда или даже анафилактического шока у тех, у кого имеется серьезная аллергия;
  • риск для беременных и кормящих женщин, поскольку куркума способствует усилению маточных сокращений, что может привести к преждевременным родам;
  • у некоторых людей употребление куркумы может вызывать дискомфорт в желудке, изжогу или усиление симптомов синдрома раздраженного кишечника;
  • куркума может взаимодействовать с некоторыми видами лекарств, такими как антикоагулянты, противоагреганты, препараты для снижения сахара в крови и некоторые лекарства для пищеварительной системы. Приправа может изменять их эффективность или увеличивать риск побочных эффектов;
  • куркумин может ухудшить ситуацию у людей с желчнокаменной болезнью.

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Куркума в кулинарии

Ароматная специя активно применяется при создании различных блюд. Клео.ру приводит для вас самые распространенные варианты использования в кулинарии:

  • «Золотое молоко» – очень полезный и питательный напиток, положительно влияющий на работу сердца и сосудов, желудка, суставов. Для приготовления напитка нужно взять по 1 ч.л. куркумы и меда, по 1/2 ч.л. имбирного порошка и корицы, 1 щепотку черного перца, 120 мл несладкого молока. Компоненты соединяют между собой и доводят до кипения, после чего проваривают 10 минут на небольшом огне.
  • Медовая настойка – отличный вариант использования куркумы для похудения. Специя берется в количестве 1 ч.л. и смешивается с 1/2 ч.л. корицы и измельченным корнем имбиря. Залейте смесь 0,5 л кипятка, настаивайте 15 минут. После процедите напиток и перемешайте с 1 ч.л. меда. Его нужно употреблять по 1 стакану перед едой.
  • Чай из куркумы обладает противовоспалительным действием. Для его приготовления размешайте 2 ч.л. куркумы в 800 мл воды, проварить 10 минут на небольшом огне. Можете добавить по вкусу молоко, мед или цитрусовые.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Использование куркумы в косметических целях

Куркума для кожи и волос – очень действенное средство, которое активно применяется в косметологии. Клео.ру предлагает вам обратить внимание на следующие варианты использования специи:

  • Скраб для тела с куркумой отлично разглаживает и очищает кожу, помогает в борьбе с целлюлитом. Для его приготовления возьмите 1 ч.л. приправы, 1 стакан сахара, 4 капли эфирного масла, смешайте все между собой и наносите на кожу массирующими движениями.
  • Средство от перхоти и ускорения роста волос. Возьмите по 1 ч.л. молотого красного перца и куркумы, смешайте их с измельченным луком и яичным желтком. Нанесите средство на корни волос, выдерживайте 45 минут, после смойте вместе с шампунем.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

В статье мы рассмотрели пользу и вред куркумы для здоровья – вопросы, которые интересуют многих, кто слышал о применении специи в кулинарии и косметологии. Включение приправы в рацион питания и в состав домашних косметических средств окажет положительное воздействие на ваш организм, поэтому не бойтесь экспериментировать и применять его. Единственное исключение – наличие определенных противопоказаний.

13 апреля 2024, 10:30
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

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