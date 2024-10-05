Похудеть без усилий: что может предложить биохакинг против обычного фитнеса или диеты

По данным статистики за 2023 год доля людей с лишним весом составляет 62,5%. А если добавить сюда девушек недовольных своей фигурой, то процент значительно вырастет. Почему появляется лишний вес и как от него избавиться рассказал специалист в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости, основатель "Вивион" Дмитрий Шабанов.





Причины избыточного веса

Лишний вес не всегда говорит о переедании. Можно выделить несколько причин накопления жировых отложений.

– Поступает больше калорий, чем расходуется

Это происходит, если человек ведет малоподвижный образ жизни и не контролирует свое питание. С лишним весом часто сталкиваются бывшие спортсмены, которые привыкли потреблять калорийную пищу. Когда они бросают спорт, очень быстро появляются жировые отложения.

– Генетика

От предков мы можем унаследовать не только тип метаболизма, но и способность извлекать максимум энергии из разных видов пищи. Например, человек может считать какой-то продукт некалорийным, но при этом он будет извлекать из него больше калорий, чем люди с другой наследственностью.

– Проблемы со здоровьем

Часто избыточный вес – симптом одного из заболеваний. Это могут быть гормональные сбои, вызванные проблемами с ЖКТ. Иногда, после длительного лечения антибиотиками или противовоспалительными препаратами, у человека нарушается микробиом. Результатом этого становится «синдром протекающего кишечника». Через этот незащищенный участок в кровь могут попадать ликтины, сбивающие работу эндокринной системы. Поэтому даже человек, питающийся одними овощами, может набирать вес.





Как сбросить вес без изнуряющих тренировок

На самом деле фитнес-нагрузки составляют примерно 20-30% успеха при похудении. Решающая доля приходится на коррекцию питания.

В случае если у вас нет проблем со здоровьем, достаточно грамотно составить диету, чтобы в организм поступало меньше калорий, чем вы тратите. Одна из эффективных, но при этом щадящих методик – интервальное голодание. Надо уместить все приемы пищи в 8 часов, а 16 часов – вообще без еды. Этот метод создает дефицит калорий, который компенсируется за счет собственных жировых запасов.

Если вы достаточно двигаетесь и контролируете питание, но вес все равно не уходит или даже набирается, стоит обратить внимание на генетику. Сдайте тест на нутригеномику, чтобы определить, как ваш организм вырабатывает энергию. Например, потомки людей, живших в экстремальных условиях, могут извлекать много энергии из белка. После такого анализа проще составить эффективную диету.

При наличии лишнего веса обязательно стоит выяснить, нет ли проблем с гормональной системой и не нарушена ли естественная защита кишечника. Важно верно определить причину сбоя в эндокринной системе для того, чтобы правильно подобрать лечение.





Инновационные методы для похудения

Биохакинг предлагает различные приборы, которые помогут контролировать питание, узнавать об особенностях собственного организма и даже сжигать жир без упражнений.

Контроллеры инсулина – это датчики, которые закрепляют на плече и соединены с приложением. Это устройство помогает отслеживать инсулиновые пики во время питания и выявить, какие виды еды вызывают наибольший инсулиновый пик. Полученные данные можно использовать для исключения продуктов, повышающих уровень сахара в крови. При этом контроллер помогает не отказываться полностью от некоторых продуктов, а просто употреблять их умеренно.

Также в биохакинге применяются приборы, которые по балансу кислорода и углекислого газа в выдохе могут определить тип метаболизма. Датчик поможет узнать, что организм использует для максимальной выработки энергии в данный момент: жиры, белки или углеводы. Например, при голодании в крови у человека образуется больше кетонов, которые позволяют активнее расщеплять жиры.

ЕМС – высокочастотная миостимуляция, предлагающая разные режимы. При скорости сокращения мышцы 4 раза в секунду идет большой расход энергии, что позволяет сжечь достаточно много жира за короткий период.

Существует множество способов сбросить лишний вес, но многие из них дают только временный эффект. Например, неправильный подход к голоданию может привести к быстрому возвращению веса, так как организм начинает активнее запасаться. Поэтому для закрепления эффекта подход должен быть системным и регулярным.