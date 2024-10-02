Этикет рукопожатия: как приветствие может стать инструментом манипуляции

В интернете можно найти множество видео, на которых политики, бизнесмены и знаменитости демонстрируют довольно странные рукопожатия. На примере поведения кандидата в президенты США Дональда Трампа, эксперт по этикету Ирина Ронина рассказала "Клео.ру", как рукопожатие может стать инструментом демонстрации превосходства и манипуляции.

Символ власти и контроля

Трамп старается держать руку ладонью вниз, чтобы его кисть оказалась сверху. Это не случайно – такое положение руки символизирует власть и контроль над ситуацией. Он пытается физически доминировать над своим партнером, что может быть интерпретировано как попытка установить иерархию в отношениях.

Снисходительное отношение

Иногда Трамп позволяет своему коллеге быть "сверху", но при этом снисходительно похлопывает его руку своей левой. Это движение может быть интерпретировано как знак снисходительного отношения, будто он позволяет другому человеку быть на равных, но только потому, что он сам позволяет это.



Физическое доминирование

В некоторых случаях Трамп вообще с силой тянет руку партнера к себе, будто пытается провести прием из дзюдо и лишить своего визави равновесия. Это движение может быть интерпретировано как попытка физически доминировать над другим человеком, что является грубым нарушением правил этикета.

Правильное рукопожатие





Правильное рукопожатие символизирует уважение и равенство. Люди, протягивающие друг другу руки, должны стоять прямо и обращаться друг к другу лицом. Ладони должны быть чистыми и сухими. Обе ладони должны быть четко видны и держаться перпендикулярно полу. Рукопожатие должно сопровождаться умеренным давлением. Слишком сильное сжатие может быть воспринято как агрессивное, а слишком слабое – как нерешительное. Рукопожатие должно быть достаточно длительным, чтобы обе стороны могли почувствовать уверенность и уважение друг к другу, но не слишком долгим, чтобы не создавать неловкости. В процессе приветствия важно поддерживать зрительный контакт.