5 малоизвестных БАДов для зимы: укрепляем иммунитет и повышаем энергию

Зима – время года, когда наш организм особенно нуждается в поддержке. Холодный воздух, недостаток солнца и сезонные вирусы могут ослабить иммунитет и снизить уровень энергии. Конечно, мы все знаем о витаминах C и D, но есть и другие, менее известные биологически активные добавки, которые могут помочь. Представляем вашему вниманию 5 малоизвестных, но эффективных БАДов для поддержания здоровья и бодрости в зимний период.





1. Астрагал – древний защитник иммунитета

Астрагал – это растение, широко использующееся в традиционной китайской медицине. Его экстракт помогает укрепить иммунную систему, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и способствует общему оздоровлению. Астрагал также известен своими антиоксидантными свойствами, что помогает бороться со свободными радикалами и замедлять процессы старения.

2. Рейши – гриб долголетия для вашего здоровья

Гриб Рейши, или "гриб бессмертия", ценится за свои уникальные лечебные свойства. Он помогает укрепить иммунитет, снижает уровень стресса и улучшает качество сна. Рейши также поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и способствует выведению токсинов из организма. Добавки с экстрактом гриба Рейши станут отличным союзником в борьбе с зимними недугами.

3. Кверцетин – природный антиоксидант и антигистамин

Кверцетин – это флавоноид, содержащийся в многих фруктах и овощах. Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений. Кроме того, кверцетин действует как натуральный антигистамин, что помогает уменьшить воспаления и аллергические реакции. В зимний период кверцетин поддерживает иммунитет и способствует сохранению энергии.





4. Родиола розовая – источник силы и выносливости

Родиола розовая, также известная как "золотой корень", является адаптогеном, помогающим организму справляться со стрессом и усталостью. Она повышает физическую выносливость, улучшает умственную деятельность и поддерживает настроение. Прием родиолы особенно полезен в зимнее время, когда мы часто чувствуем себя утомленными и подавленными.

5. Пробиотики – баланс и здоровье изнутри

Пробиотики – это полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника. Состояние нашей иммунной системы во многом зависит от баланса микрофлоры. Пробиотики помогают укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и повысить общую энергичность. Добавив пробиотики в свой рацион, вы можете значительно улучшить самочувствие в зимний период.





Несколько советов напоследок: