Электрическая зубная щетка Laifen Wave Special поступила в продажу в России

Компания Laifen представила на российском рынке свою новинку – электрическую зубную щетку Laifen Wave Special, объединяющую инновации, комфорт и премиальный дизайн. Это первая в мире электрическая зубная щетка с технологией 2 в 1 – "выметающие движения вверх и вниз + вибрация", – позволяющая эффективно чистить зубы.

Устройство разработано для тех, кто хочет добиться безупречной чистоты без агрессивного воздействия на эмаль и десны. Благодаря революционному вертикальному колебанию на 60° и вибрации с частотой 26 000 раз в минуту, электрическая зубная щетка эффективно удаляет налет и мягко массирует десны, обеспечивая профессиональный результат в домашних условиях.





Мягкая амортизирующая насадка из пищевого силикона с ультратонкими щетинками (всего 0,02 мм) проникает в труднодоступные участки, не вызывая раздражения. При этом корпус устройства продуман до мелочей – эргономичный, водонепроницаемый (IP68) и эргономичный дизайн, компактная обтекаемая форма ручки с матовым покрытием, которую приятно держать в руке.

Laifen Wave Special работает до 50 дней от одного заряда. При этом полностью заряжается устройство через USB-C всего за три часа. Также электрическая зубная щетка имеет интеллектуальное мобильное приложение Laifen, позволяющее индивидуально настроить частоту вибраций и угол сметающих движений. Пользователь может выбрать режим для чувствительных зубов, брекетов или устранения налета от кофе и табака.

В продаже доступна модель с матовым PU-покрытием в трех цветах (черный, белый, розовый). Электрическая зубная щетка Laifen Wave Special поставляется с двумя насадками, дополнительный комплект можно приобрести по цене около 500 ₽.

Цена новинки составляет 6990 ₽, но до 10 марта 2026 года действует специальная цена – 5990 ₽.

