Омега-3: чем отличаются аптечные формы и стоит ли ориентироваться на дозировку

Омега-3 – одна из самых популярных добавок для ежедневного приема. Она поддерживает здоровье сердца, сосудов, нервной системы и улучшает общее самочувствие. Но ассортимент очень широкий, в нем легко запутаться: десятки брендов, разные формы, разные дозировки, при этом на упаковке часто указано одно и то же – например, "1000 мг рыбьего жира".

Из-за этого создается впечатление, что все добавки примерно одинаковые. На практике различия могут быть довольно существенными: препараты отличаются по форме жирных кислот, их концентрации и реальной дозировке активных компонентов. Разбираемся, на что действительно стоит обращать внимание.

Что на самом деле называют омега-3

Когда речь идет о добавках, под омега-3 обычно имеют в виду две ключевые жирные кислоты.

EPA (эйкозапентаеновая кислота);

DHA (докозагексаеновая кислота).

Именно они влияют на уровень триглицеридов, состояние сосудов, воспалительные процессы и работу нервной системы. Иногда в составе можно увидеть и третью омега-3 – альфа-линоленовую кислоту (ALA). Она содержится в растительных источниках, например в льняном масле. Но организм превращает ее в EPA и DHA лишь в небольшом количестве, поэтому основную роль в добавках играют именно морские омега-3.

Чем отличаются аптечные формы омега-3





Основная разница – в химических формах, которые влияют на на концентрацию жирных кислот и на особенности усвоения. Но ключевой остается дозировка, а не сам формат.

Самые распространенные варианты:

Триглицериды (TG) – натуральная форма, в которой омега-3 присутствуют в рыбе;

Реэтерифицированные триглицериды (rTG) – очищенная форма с более высокой концентрацией EPA и DHA;

Этиловые эфиры (EE) – форма, которая используется в некоторых лекарственных препаратах;

Фосфолипиды – омега-3 из масла криля, в которой жирные кислоты связаны с фосфолипидами.

Почему важна не капсула, а количество EPA и DHA

Самая частая ошибка при выборе омега-3 – ориентироваться только на цифру на упаковке. Например, надпись "1 000 мг рыбьего жира" не означает, что столько же приходится на омега-3. Рыбий жир состоит из разных липидов, и активные кислоты составляют только часть всего объема.

В одной капсуле на 1000 мг может содержаться:

около 300 мг EPA и DHA;

около 500 мг EPA и DHA;

более 700 мг EPA и DHA.

Поэтому при выборе добавки важно смотреть именно на суммарное содержание EPA и DHA. Именно эта цифра показывает реальную дозировку омега-3.

На какую дозировку стоит ориентироваться





В большинстве международных рекомендаций базовой считается доза 250–500 мг EPA и DHA в сутки. Такое количество можно получить из регулярного употребления жирной рыбы несколько раз в неделю, но важен состав рациона – если в нем недостаточно жирных кислот, сдайте анализ и принимайте добавку после консультации с врачом.

Более высокие дозировки используются уже в медицинских целях, например при повышенном уровне триглицеридов. В этих случаях дозу подбирает врач после сбора анамнеза и точной оценки состояния.

Когда действительно есть смысл принимать омега-3

В первую очередь омега-3 рассматриваются как дополнение к рациону, если в нем мало жирной рыбы. При этом добавки не заменяют питание. Основным источником омега-3 по-прежнему остаются продукты. Также важно проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить переизбыток вещества.

Прием добавок может быть рекомендован в следующих ситуациях:

недостаточное потребление рыбы и морепродуктов;

повышенный уровень триглицеридов;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

период беременности и планирования;

состояния, сопровождающиеся хроническим воспалением.

Что важно учитывать при выборе омега-3

Две добавки с одинаковой надписью "рыбий жир" могут содержать совершенно разное количество активных омега-3. Поэтому стоит ориентироваться не на общий объем масла, а на фактическую дозировку EPA и DHA. Обращайте внимание на параметры из списка ниже.