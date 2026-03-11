Омега-3: чем отличаются аптечные формы и стоит ли ориентироваться на дозировку

Рассказываем, как выбрать популярную добавку и как правильно читать этикетку.
Омега-3 – одна из самых популярных добавок для ежедневного приема. Она поддерживает здоровье сердца, сосудов, нервной системы и улучшает общее самочувствие. Но ассортимент очень широкий, в нем легко запутаться: десятки брендов, разные формы, разные дозировки, при этом на упаковке часто указано одно и то же – например, "1000 мг рыбьего жира".
Из-за этого создается впечатление, что все добавки примерно одинаковые. На практике различия могут быть довольно существенными: препараты отличаются по форме жирных кислот, их концентрации и реальной дозировке активных компонентов. Разбираемся, на что действительно стоит обращать внимание.
Что на самом деле называют омега-3
Когда речь идет о добавках, под омега-3 обычно имеют в виду две ключевые жирные кислоты.
EPA (эйкозапентаеновая кислота);
DHA (докозагексаеновая кислота).
Именно они влияют на уровень триглицеридов, состояние сосудов, воспалительные процессы и работу нервной системы. Иногда в составе можно увидеть и третью омега-3 – альфа-линоленовую кислоту (ALA). Она содержится в растительных источниках, например в льняном масле. Но организм превращает ее в EPA и DHA лишь в небольшом количестве, поэтому основную роль в добавках играют именно морские омега-3.
Чем отличаются аптечные формы омега-3
Основная разница – в химических формах, которые влияют на на концентрацию жирных кислот и на особенности усвоения. Но ключевой остается дозировка, а не сам формат.
Самые распространенные варианты:
Триглицериды (TG) – натуральная форма, в которой омега-3 присутствуют в рыбе;
Реэтерифицированные триглицериды (rTG) – очищенная форма с более высокой концентрацией EPA и DHA;
Этиловые эфиры (EE) – форма, которая используется в некоторых лекарственных препаратах;
Фосфолипиды – омега-3 из масла криля, в которой жирные кислоты связаны с фосфолипидами.
Почему важна не капсула, а количество EPA и DHA
Самая частая ошибка при выборе омега-3 – ориентироваться только на цифру на упаковке. Например, надпись "1 000 мг рыбьего жира" не означает, что столько же приходится на омега-3. Рыбий жир состоит из разных липидов, и активные кислоты составляют только часть всего объема.
В одной капсуле на 1000 мг может содержаться:
около 300 мг EPA и DHA;
около 500 мг EPA и DHA;
более 700 мг EPA и DHA.
Поэтому при выборе добавки важно смотреть именно на суммарное содержание EPA и DHA. Именно эта цифра показывает реальную дозировку омега-3.
На какую дозировку стоит ориентироваться
В большинстве международных рекомендаций базовой считается доза 250–500 мг EPA и DHA в сутки. Такое количество можно получить из регулярного употребления жирной рыбы несколько раз в неделю, но важен состав рациона – если в нем недостаточно жирных кислот, сдайте анализ и принимайте добавку после консультации с врачом.
Более высокие дозировки используются уже в медицинских целях, например при повышенном уровне триглицеридов. В этих случаях дозу подбирает врач после сбора анамнеза и точной оценки состояния.
Когда действительно есть смысл принимать омега-3
В первую очередь омега-3 рассматриваются как дополнение к рациону, если в нем мало жирной рыбы. При этом добавки не заменяют питание. Основным источником омега-3 по-прежнему остаются продукты. Также важно проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить переизбыток вещества.
Прием добавок может быть рекомендован в следующих ситуациях:
недостаточное потребление рыбы и морепродуктов;
повышенный уровень триглицеридов;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
период беременности и планирования;
состояния, сопровождающиеся хроническим воспалением.
Что важно учитывать при выборе омега-3
Две добавки с одинаковой надписью "рыбий жир" могут содержать совершенно разное количество активных омега-3. Поэтому стоит ориентироваться не на общий объем масла, а на фактическую дозировку EPA и DHA. Обращайте внимание на параметры из списка ниже.
Суммарное количество EPA и DHA в капсуле;
форму жирных кислот;
качество очистки масла;
свежесть продукта и отсутствие окисления.