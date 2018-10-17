Нормальное давление человека по возрасту: таблица

Первое действие врача при осмотре человека на приеме – проверка давления. Оно проверяется независимо от жалоб пациента, так как разные заболевания вызывают скачки давления вверх-вниз. Первичный осмотр человека позволяет врачу узнать важные данные о его состоянии.

На основании этих данных врач составляет анамнез, в котором просто необходимо указывать цифры артериального давления, необходимые для дальнейшей диагностики. Нормальное давление человека по годам указано в стандартных таблицах по возрастам, которые имеет каждый врач. По ним он сверяет полученные данные и делает соответствующие выводы.

Значение верхних и нижних цифр артериального давления

Артериальное давление свидетельствует, насколько кровь давит на сосудистые стенки. Единица измерения АД – мм рт. ст.

В терапевтической практике диагностируют разные типы АД:

сердечное , которое возникает внутри полостей сердца от ритма его сокращений. Для каждого сердечного отдела имеются свои нормативы, изменяющиеся от сердечных функций, от физиологии человека;

, которое возникает внутри полостей сердца от ритма его сокращений. Для каждого сердечного отдела имеются свои нормативы, изменяющиеся от сердечных функций, от физиологии человека; центральное венозное давление показывает состояние правого предсердия, отвечающего за возврат крови из вен в сердце;

давление показывает состояние правого предсердия, отвечающего за возврат крови из вен в сердце; капиллярное показывает давление крови на стенки капилляров, связано с извитостью и натяжением капилляров;

показывает давление крови на стенки капилляров, связано с извитостью и натяжением капилляров; артериальное – показатель нормы функций кровеносной системы, или нарушений ее работы; данные АД показывают объем крови, перекачиваемой сердцем за заданное время.

АД измеряется тонометрами разной конструкции, остальные данные показывает или суточный мониторинг АД, или проверка ЭКГ. Сердце двигает кровь в организме, потому что действует по принципу насоса.

Верхнее показание АД фиксирует объем крови на выходе из левого желудочка, нижние цифры показывают уровень давления и объем крови, входящей в правое предсердие.

Терапевты учитывают главные данные давления:

ЧСС;

систолическое верхнее;

диастолическое нижнее.

Верхние и нижние показатели говорят о норме сокращений обоих желудочков, ритм сердца, что обеспечивает попадание крови на систолической фазе в просвет аорты. Эти цифры фиксируются первыми, считаются верхним давлением.

Величина показателей давления на систоле зависит от сосудистого сопротивления и ЧСС. Фаза диастолы – это пауза между сокращениями, сердце в это время расслаблено, заполняется кровью. На этой фазе проверяются цифры диастолического нижнего АД. Величина его зависит от сопротивления сосудов.

Норма давления человека по годам показана в возрастной таблице, утвержденной Минздравом страны, и являющейся эталоном для определения данных АД при разных патологиях.

Таблица нормы давления

Возраст, лет Давление (минимальный показатель), мм.рт.ст. Давление (средний показатель), мм.рт.ст. Давление (максимальный показатель), мм.рт.ст. До года 75/50 90/60 100/75 1-5 80/55 95/65 110/79 6-13 90/60 105/70 115/80 14-19 105/73 117/77 120/81 20-24 108/75 120/79 132/83 25-29 109/76 121/80 133/84 30-34 110/77 122/81 134/85 35-39 111/78 123/82 135/86 40-44 112/79 125/83 137/87 45-49 115/80 127/84 139/88 50-54 116/81 129/85 142/89 55-59 118/82 131/86 144/90 60-64 121/83 134/87 147/91

Норма АД у разных людей

Данные АД изменяются в соответствии с многими факторами индивидуального характера:

психоэмоциональное напряжение;

дневные колебания нагрузки;

постоянный прием некоторых лекарств;

время непосредственно после сытной еды;

использование тонизирующих напитков.

Факторы могут быть разными, их множество, и врачи должны учитывать все возможные средства, влияющие на изменения в самочувствии пациента. Сегодня врачи осторожно относятся к таблицам, составленным в прошлые годы, дающим средние нормативы АД по возрасту людей. Новые изучения требуют учета индивидуальности пациента в каждой ситуации.

По общеустановленным нормативам, данные АД у взрослых людей любого возраста и пола должны быть в пределах 140/90 мм рт. ст.

Таблицы нормального давления для человека, составленные по годам, по возрастам, разработаны давно. С тех пор изменилась экология, активнее стал ритм жизни общества. Все невольно отражается на самочувствии людей. Нормативы АД во всех таблицах даются как справочная информация.

Показатели АД непостоянны, они колеблются в рабочее время, во время отдыха, откликаясь на разные внешние факторы.

Такие пациенты, как беременные, организм которых существенно изменяется, не сравнивают свое АД со стандартными таблицами. Для них существуют свои нормативы, учитывающие изменения в системе кровообращения, повышение нагрузки на организм за счет роста и питания нового человека.

Симптомы гипертензии или гипотонии

Согласно таблицам, когда человек имеет АД 130/80 мм рт. ст., у него нет отклонений в деятельности сердца. Если же верхние систолические данные выше 140/90 мм рт. ст., специалисты диагностируют первую степень гипертензии.

Активное лекарственное вмешательство требуется, когда верхние данные доходят до 160/90 мм рт. ст.

Повышенное давление проявляется симптомами:

высоким утомлением;

шумами в ушах;

отечностью на ногах;

головокружениями;

зрительными нарушениями;

низкой работоспособностью;

невозможностью сконцентрировать внимание;

носовыми кровотечениями.

Причинами повышения АД могут стать:

лишний вес;

частые стрессовые ситуации;

атеросклероз;

диабет;

нерациональное питание;

малоподвижная жизнь;

колебания погодных условий.

Высокое АД является признаком:

артериальной гипертензии, опасной наступлением гипертонических кризов;

симптоматической гипертензии, что характерно при патологии сосудов, почек;

повышение верхних цифр АД указывает на пороки сердца, патологии сосудов, формирование анемии.

Повышаться могут и верхние, и нижние показатели. Верхние цифры давления часто повышаются у женщин, нижние цифры могут повыситься у мужчин и у пожилых людей. Падение нижнего диастолического АД менее 110/65 мм рт. ст. ведет к необратимым изменениям в структуре тканей внутренних органов за счет резкого нарушения снабжения кровью.

Если контроль АД показывает частое снижение до 80/50 мм рт. ст., человеку важно обратиться к участковому терапевту. Частое понижение низких показателей ведет к недостатку кислородного питания головного мозга, это отрицательно отражается на состоянии всего организма.

Такое состояние не менее критично, чем повышение АД. Считается, что повысить низкое АД значительно сложнее, чем сбить повышенное. Низкое давление приводит к устойчивой гипотонии, ВСД.

Низкое АД проявляется в симптомах:

мышечной слабости;

потемнением в поле зрения;

одышкой;

повышенной чувствительностью к яркому свету, громкой музыке;

постоянно холодными руками и ногами.

Причины стойкого низкого АД:

склонность к непереносимости стрессов;

изменение погодных условий;

усталость при высоких нагрузках;

хроническое недосыпание;

аллергии разного рода.

Многие медикаментозные препараты вызывают понижение АД:

сердечные средства;

обезболивающие таблетки;

антибиотические препараты;

лекарства спазмолитического действия.

Однако в практике терапевтов фиксируются ситуации, что человек все время живет и работает с АД 90/50 мм рт. ст. Он не ощущает понижения давления, самочувствие и работоспособность у него хорошие.

Из-за этого для каждого человека рассчитываются его собственные нормативы АД, которые не вызывают плохого самочувствия.

От пониженного АД развиваются:

Проверяет нормальное давление человек, соотносясь с таблицей по годам, учитывая свой возраст и соматические заболевания. Частое повышение АД должно служить сигналом обращения за медицинской помощью.