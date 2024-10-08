Лолита вышла на подиум Московской Недели моды в дерзком образе от Игоря Гуляева

Модная неделя – это возможность за несколько дней увидеть, что будет актуально в новом сезоне, оценить цвета, фактуры, крой. Лучше всего ориентироваться тут на признанных мэтров красоты и вкуса.

Игорь Гуляев стал таким давно. И поэтому считается любимым у звезд модельеров – у него одеваются Алла Пугачева, Наташа Королева и еще два десятка знаменитостей. А Лолита, для которой Гуляев шьет сценические и повседневные наряды, даже вышла на подиум в его разноцветной стильной дерзкой шубе – и стала сенсацией показа, на котором присутствовали и многие сильные мира всего. Сказывается близость бутика модельера к Совету Федерации. Правда, прежде модельера часто укоряли – мол, мало шьет для мужчин, предпочитая превращать в королев девушек и женщин. Гуляев критику и услышал, и практически половина новой коллекции под названием OLD MONEY была адресована сильному полу.





Объемные меховые шапки, пуховики, шерстяные жилеты и куртки – в них Гуляев видит современного мужчину этаким модным бунтарем, обращающем на себя внимание. А ценность его коллекции заключается в том, что вещи созданы не просто ради эффектного дефиле на подиуме, а вполне носибельные и в обычной жизни.





Гуляеву удалость создать узнаваемый из многих авторский стиль. И каждая его вещь становится произведением искусства. Свободный крой, много крупных деталей, струящиеся и прозрачные ткани он выбрал для женской части коллекции. Черный, хаки, темно-синий, темно-зеленый – коллекция выполнена в сдержанной цветовой гамме. Модельер считает, что для нашего неспокойного мира именно она сейчас актуальна, поскольку для карнавала и цирка не время.





Оценить коллекцию пришли многие столичные знаменитости – продюсер Сергей Горох, певицы Катя Лель и Алена Кравец, телеведущая Елена Малышева.