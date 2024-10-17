ПМС: миф или реальность? Разбираемся, что с нами происходит перед "этими днями"

Предменструальный синдром – это когда тебе кажется, что мир рушится, хотя все вроде бы как обычно. Каждая мелочь раздражает, любимые джинсы не сходятся, голова гудит, а шоколад кажется единственным спасением. И ты точно знаешь, что все это пройдет, но прямо сейчас – все эмоции в максимальной амплитуде. ПМС – это не выдумка и не просто капризы. Это целый набор симптомов, от которых хочется спрятаться под одеяло и подождать, пока гормоны вернутся на свои места. И вот тут возникает вопрос: что норма, а с чем уже пора обращаться к врачу?

Существует ли ПМС на самом деле?

Да, ПМС – это реальность. Предменструальный синдром – это целый набор физических и эмоциональных симптомов, которые могут проявляться за 1-2 недели до менструации. При этом у каждой женщины он проходит по-разному: у кого-то все ограничивается легкой усталостью и раздражительностью, а кто-то может чувствовать себя так, как будто мир катится в пропасть. Медицинские исследования подтверждают, что ПМС связан с изменением гормонального фона в организме, который воздействует на мозг и тело.

Мифы о ПМС: что правда, а что нет?





Миф: ПМС – это просто отговорка для плохого настроения. Правда: Многие действительно могут думать, что женщины преувеличивают. Однако симптомы ПМС – это не только эмоциональные скачки, но и головные боли, вздутие живота, бессонница и даже суставные боли. Это далеко не "просто настроение". Миф: ПМС испытывают все женщины. Правда: Нет, не все. Около 75% женщин сталкиваются с различными формами ПМС, но степень его проявления у всех разная. А около 3-8% испытывают более серьезные симптомы – это уже называется предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), и оно может серьезно влиять на качество жизни. Миф: Если у тебя ПМС, ты становишься "неуправляемой". Правда: Да, перепады настроения – это классический симптом ПМС, но это не значит, что все женщины становятся неконтролируемыми или агрессивными. Это просто результат того, что гормоны играют на нервах, и реакция на стресс может быть острее.

Норма или тревожный звоночек?

Если каждый месяц ты замечаешь у себя подобные симптомы – это норма:

Усталость

Легкая раздражительность

Вздутие живота

Тяга к сладкому

Боли в груди

Эти признаки не требуют похода к врачу, но если они доставляют тебе дискомфорт, можно попробовать наладить режим сна и питания, увеличить физическую активность и обратить внимание на уровень стресса.

Но если к симптомам добавляются:

Панические атаки

Чрезмерная агрессия или депрессия

Нарушение концентрации

Боль, которую не снимают обычные обезболивающие

Тогда стоит обратиться к врачу, потому что это могут быть признаки ПМДР – более серьезной формы предменструальных расстройств, которая требует медицинской помощи.

Как облегчить симптомы ПМС?





Есть несколько простых, но действенных способов, которые могут помочь справиться с проявлениями ПМС:

Регулярная физическая активность. Спорт помогает стабилизировать гормональный фон, повысить уровень эндорфинов и снять стресс. Правильное питание. Уменьшите потребление соли, кофеина и сахара – они могут усугублять отеки и раздражительность. Сон и отдых. Хроническая усталость и недосып ухудшают эмоциональное состояние, так что старайтесь высыпаться. Витамины. Витамины группы B, магний и кальций могут помочь уменьшить симптомы ПМС. Медитация и йога. Эти практики помогают снизить уровень стресса и вернуть баланс.

ПМС – это не повод для отчаяния, но и не шутка, как некоторые думают. Это естественная часть женского цикла, и важно научиться справляться с его проявлениями, не загоняя себя в стресс. И если что-то выходит за рамки нормы, всегда лучше обратиться за консультацией к специалисту.

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