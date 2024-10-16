Осенняя депрессия: 5 советов для борьбы с апатией и хандрой

Осень – это сезон, когда природа замедляется. Если весной еще можно спастись от хандры яркими цветами и свежим воздухом, то осенью все куда сложнее. Ты сидишь под пледом, с кружкой какао, смотришь на серое небо и думаешь: "Почему все так тоскливо?" Не волнуйся, ты не одна. Осенняя хандра – она как дождь в октябре: приходит непрошено, но это не значит, что она должна испортить тебе всю осень.

Что такое осенняя депрессия?

Осенняя депрессия – это не просто плохое настроение. Это состояние, когда ты хочешь проспать всю зиму, как медведь, и проснуться уже весной, чтобы снова радоваться жизни. В медицине это называется САР – сезонное аффективное расстройство. И его причина – не в тебе, а в том, что на улице становится меньше солнца, а значит – меньше серотонина (гормона счастья). А вот мелатонина, который вызывает сонливость, наоборот, больше.

Почему это происходит осенью?





Постепенно, день становится короче, а твоя энергия будто бы куда-то утекает. В голове начинает звучать одно и то же: "Еще одна чашка кофе не поможет". К тому же, лето закончилось, все отпуска пройдены, яркие эмоции за спиной, и кажется, что впереди лишь серые будни, отчеты и теплые носки. Конечно, это ощущение может затянуть, но важно понять: это временно, и с этим можно справиться.

К чему это может привести?

Если ничего не делать с этой хандрой, она может перерасти во что-то посерьезнее. И нет, мы сейчас не про то, что ты начнешь рыдать над сериалы, а про депрессию, которая затягивает. Это не просто "я сегодня не в духе", это когда никакие мимимишные котики в соцсетях не способны поднять тебе настроение. И тут уже лучше не тянуть, а действовать.

Как не допустить осенней депрессии?





Справиться с осенней тоской можно и нужно. Вот несколько лайфхаков, которые помогут перезагрузить твое настроение и пережить этот сезон без драмы.

Открой шторы на максимум. Даже если за окном серо – свет все равно поможет. Погуляй хотя бы полчасика при дневном свете. А если день совсем короткий – купи лампу с имитацией солнечного света, она будет твоим мини-солнцем. Физическая активность. Мы все знаем, что спорт – это счастье, но осенью двигаться особенно сложно. Попробуй хотя бы небольшие тренировки дома или просто танцы под любимую музыку – это уже шаг в нужном направлении. Ешь "правильную" еду. Нет, речь не про диету. Осенью важно питаться так, чтобы поддерживать энергию. Орешки, фрукты, рыба и темный шоколад – вот твои осенние друзья. Не оставайся одна. Общение с друзьями – это как кнопка перезагрузки. Даже если лень выходить из дома, позови кого-то на "чай с плюшками" или устроите совместный марафон по просмотру сериалов. Просто дай себе передышку. Не дави на себя слишком сильно. Осень – это время замедлиться, пересмотреть приоритеты и просто немного отдохнуть. Если тебе хочется побыть немного ленивой, это нормально. Не кори себя за это.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал как сохранить здоровье и хорошее настроение с помощью питания осенью.