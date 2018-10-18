Как быстро избавиться от изжоги

Вследствие гастроэзофагеальных рефлюксов (ретроградное продвижение содержимого желудка) соляная и желчные кислоты, ферменты поджелудочной железы забрасываются в пищевод и раздражают его слизистые оболочки. Из-за этого возникает неприятное жжение за грудиной, в народе называемое изжогой.

Если вы часто сталкиваетесь с подобными ощущениями, стоит знать, как от них быстро избавиться в домашних условиях. Ведь не всегда под рукой есть таблетки, способные снять дискомфорт, распространяющийся кверху от эпигастральной области и, в редких случаях, отдающий в шею, горло и даже ухо.

Минеральная вода

Щелочные и гидрокарбонатные напитки («Боржоми», «Ессентуки» №4 или №17, «Славянская») способны ощелачивать внутреннюю среду организма, снижая кислотность желудка. Их лечебные свойства:

усиление перистальтики;

уменьшение воспалительных процессов;

регулирование образования органических кислот и аммиака в кишечнике;

ускорение прохождения пищи в желудке;

поддержание развития и жизнедеятельности полезной микрофлоры;

усиление оттока желчи, укрепление защитной функции печени, уменьшение застоя и воспаления в желчном пузыре.

Минеральная вода блокирует раздражающее воздействие кислот на слизистые оболочки пищевода, снижает кислотность желудочного сока, избавляет от изжоги.

Правильный прием требует соблюдения некоторых нюансов:

Сначала, из выбранного напитка следует выпустить газ. Для этого, перелейте его в широкую емкость и оставьте несколько часов. Перед употреблением нагрейте до 38°C-40°C на водяной бане. Если вы страдаете язвенной болезнью желудка, гастритом с повышенной кислотностью пейте каждое утро по 50-100 мл воды за час до еды. Внимательно отслеживайте свое состояние. При удовлетворительной реакции организма, через 4-5 дней можно увеличить дозировку до 250 мл. Если появление изжоги не вызвано патологическими процессами в организме, пейте минеральную воду через 30-40 минут после приема пищи.

Для лечения щелочными напитками, стоит предварительно пройти обследование и посетить специалиста. Он подберет минеральную воду, оптимальную схему терапии, определит продолжительность и кратность приема, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Если у вас нет возможности обратиться к доктору, знайте, что, например «Боржоми» противопоказана для ежедневного употребления, так как способна раздражать желудок. «Славянскую» можно пить максимум трижды в день.

Не забывайте, что у каждой воды есть противопоказания, поэтому перед использованием необходимо прочитать рекомендации на этикетке. И еще одно немаловажное правило: покупайте воду только в стеклянной посуде. Пластик не предназначен для хранения щелочных жидкостей.

Лекарственные травы

Если вы ищете, как избавиться от изжоги в домашних условиях, попробуйте использовать различные отвары и настои.

Они действуют быстро и помогают убрать неприятную симптоматику без таблеток:

Ромашка. Залейте 15 г травы 250 мл кипятка. Настаивайте полчаса, процедите. Принимайте по 50 мл трижды в день. Обязательно выпивайте утром, натощак. Курс 3 недели. Растение успокаивает воспаленную слизистую, снимает спазмы внутренних органов, уменьшает брожение, предотвращает изжогу и повышенное газообразование. Сушеница топяная. 15 г травы залейте 250 мл кипятка, укутайте на 2 часа. Отфильтруйте осадок, принимайте по 15 мл 5 раз в сутки. Противопоказания: брадикардия и гипотония. Горечавка желтая. В 300 мл воды всыпьте 1 чайную ложку измельченного корня травы, прокипятите 10 минут, через час процедите. Пейте по 50 мл 4 раза в день за полчаса до основного приема пищи. Курс может длиться 2 месяца. Нельзя употреблять отвар беременным женщинам, людям с открытой язвой желудка и гипертоникам.

Эффективно справляются с изжогой полынь, зверобой, дубровник пурпурный, подорожник, календула. Можно также приобрести в аптеке специальные сборы.

Отлично помогает порошок корня аира. Достаточно порции на кончике ножа, чтобы убрать неприятные симптомы.

Овощные фреши

Снять болезненные ощущения и предотвратить повторное появление вам помогут свежевыжатые соки. Употреблять их необходимо сразу же после приготовления, утром натощак за 40-60 минут до еды. Максимальный объем при лечении – 250 мл. Для устранения симптоматики достаточно выпивать 30-45 мл.

Наиболее эффективными средствами считаются фреши из картофеля, моркови и свеклы. Выбранный овощ нужно измельчить на терке, отжать через марлю и принять.

Вы можете пройти десятидневное лечение соками. Затем, необходимо сделать такой же перерыв и повторить курс еще 2 раза.

Картофельный сок нельзя принимать при язве и гастрите с повышенной кислотностью. К противопоказаниям морковного фреша добавляется колит. Свеклу не следует употреблять людям с мочекаменной болезнью, почечными патологиями, ревматоидным артритом, подагрой, диареей. Диабетикам также не рекомендованы указанные соки.

Крупа и семечки

Избавиться от изжоги в домашних условиях вы можете благодаря следующим средствам:

Семена тыквы и подсолнечника. При возникновении жжения съедайте 20 тыквенных или 40 подсолнечных сырых семян. Лен. Измельчите в кофемолке 100 г продукта, отмерьте 3 чайные ложки, залейте 250 мл только что закипевшей воды, оставьте на ночь. Выпивайте по глотку полученного киселя до и после еды 3 раза в сутки. Остатки употребите перед сном. Рецепт не подходит людям, страдающим диареей, холециститом, воспалительными процессами в роговице глаз. Гречка. Поджарьте крупу до шоколадного цвета, измельчите в кофемолке. Принимайте за 30 минут до еды порцию порошка, умещающуюся на кончике ножа. Горох. Съешьте 3-4 штучки свежего продукта. Сухой необходимо несколько часов вымачивать в воде. Консервированный или вареный горох от изжоги не поможет.

Обязательно включите в рацион гречневую и рисовую каши. Они способны регулировать уровень кислотности и обволакивать стенки желудка, устраняя жжение.

Экстренная помощь

Самым популярным домашним способом, который позволяет быстро снять симптомы изжоги, является прием соды:

растворите половину чайной ложки гидрокарбоната натрия в 250 мл слегка подогретой воды. Медленно выпейте мелкими глотками;

в стакан воды добавьте по 0,5 чайной ложки соды и столового яблочного уксуса. Когда в растворе начнут образовываться пузырьки, выпейте;

уксус можете заменить лимонной кислотой или свежевыжатым соком. Пропорции идентичны предыдущему рецепту.

После приема прилягте, ослабьте пояс на одежде. Через 10 минут изжога должна исчезнуть полностью.

Но принимать соду нужно лишь в экстренных случаях. Частое употребление подобных средств может вызвать обострение симптоматики, приведет к ухудшению состояния кровеносных сосудов и повышению давления, нарушит работу почек. Кроме этого, высока вероятность развития тошноты, рвоты, появления болей в животе.

Продукты питания

Избавиться от изжоги без таблеток, вам помогут обычные продукты, которые есть в каждом доме:

соль. Положите щепотку на язык и рассасывайте до полного растворения. Откажитесь от этого способа, если у вас почечная недостаточность, наблюдаются нарушения в работе сердца и сосудов, в организме протекают острые воспалительные процессы;

Положите щепотку на язык и рассасывайте до полного растворения. Откажитесь от этого способа, если у вас почечная недостаточность, наблюдаются нарушения в работе сердца и сосудов, в организме протекают острые воспалительные процессы; грецкие орехи. Достаточно 1 раз в день употреблять по столовой ложке продукта на протяжении недели;

Достаточно 1 раз в день употреблять по столовой ложке продукта на протяжении недели; съешьте 4-6 фиников ;

; банан действует сродни антациду, быстро избавляя от «пожара» внутри организма;

действует сродни антациду, быстро избавляя от «пожара» внутри организма; яблочное пюре ;

; свежевыжатый ананасовый сок . В нем содержится фермент бромелайн, снимающий воспаление и быстро устраняющий изжогу;

. В нем содержится фермент бромелайн, снимающий воспаление и быстро устраняющий изжогу; стакан чуть подогретого молока ;

; мед. Обладает успокаивающим действием на слизистые оболочки, нейтрализует отрицательное влияние пищеварительных соков. Можно съесть столовую ложку продукта или растворить ее в 200 мл теплой воды. При сильной изжоге следует принять смесь из 100 г меда и сока алоэ;

Обладает успокаивающим действием на слизистые оболочки, нейтрализует отрицательное влияние пищеварительных соков. Можно съесть столовую ложку продукта или растворить ее в 200 мл теплой воды. При сильной изжоге следует принять смесь из 100 г меда и сока алоэ; калиновый джем. Растворите столовую ложку продукта в стакане воды, выпейте.

В случае регулярного возникновения жжения, обязательно обратитесь к доктору для проведения диагностики. Ведь неприятные ощущения могут быть симптомом серьезных нарушений в функционировании внутренних органов. Только устранение первопричины, поможет навсегда забыть об изжоге.