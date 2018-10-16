Важно знать: 5 мифов о бактериальном вагинозе

Восемь из десяти женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с диагнозом «бактериальный вагиноз». Несмотря на печальную статистику, до сих пор бытует множество заблуждений относительно природы заболевания, его игнорируют, путают с другими болезнями или занимаются самолечением. Поэтому мы решили поговорить о наиболее распространенных мифах, связанных с бактериальным вагинозом.

Миф первый. Бактериальный вагиноз безобиден

Бактериальный вагиноз не является воспалительным заболеванием, поэтому многие недооценивают степень его опасности для организма. Чтобы развенчать этот миф, для начала разберемся, что же такое бактериальный вагиноз. Влагалище заселяют целый ряд бактерий и микроорганизмов. В норме 95-98% всей микрофлоры составляют «хорошие» лактобактерии. Именно они способствуют поддержанию здоровой кислотности во влагалище, которая препятствует росту и размножению остальных микроорганизмов, а также попаданию в микрофлору других патогенных бактерий. При определённых условиях доля полезных лактобактерий уменьшается, а на свободное место начинают претендовать другие микроорганизмы. Как итог – коккоподобные бактерии, доля которых ранее была сильно ограничена, интенсивно размножаются, беспрепятственно занимают новую среду обитания, однако выполнять функции нормальной микрофлоры они не в состоянии. Именно такое состояние гинекологи называют «бактериальным вагинозом».

Вагиноз опасен, прежде всего, своими последствиями. Нарушение иерархии микроорганизмов чревато целым набором серьезных инфекционных заболеваний, включая воспаления матки, яичников, придатков и других. Особенно важно своевременно лечить его у беременных женщин. Проведенные исследования установили причинно-следственную связь заболевания с выкидышами и преждевременными родами, воспалением оболочек плода и околоплодных вод (хориоамнионит), а также многочисленными послеродовыми осложнениями не только у мамы, но и у ребенка.

Миф второй. «Я не попадаю в группу риска»

Теоретически – да, если вы абсолютно здоровы. На практике список неблагоприятных факторов настолько обширен, что охватывает большую часть представительниц прекрасной половины человечества. Статистика говорит сама за себя. Встречаемость диагноза в группе женщин фертильного возраста (20-45 лет) достигает 80%. Но проблемы с нарушением микрофлоры влагалища возникают и у девочек-подростков, не живущих половой жизнью, и у женщин в постменопаузе.

Итак, вы попадаете в группу риска, если недавно переболели, принимали антибиотики, испытали сильный стресс, перенесли операцию или только что выписались из роддома. Нарушения менструального цикла, применение оральных и внутриматочных средств контрацепции, использование тампонов или неподходящих косметических средств также может послужить толчком к возникновению бактериального вагиноза. Добавим гормональные нарушения, патологии шейки матки и иных половых органов и даже дисбактериоз кишечника, - и получаем довольно весомый список причин возникновения бактериального вагиноза.

Миф третий. Вагиноз и молочница – одно заболевание

Еще один распространенный миф, опирающийся на то, что молочница, как и вагиноз, является дисбактериозом влагалища. Схожи и симптомы этих двух заболеваний. Отсюда часто возникает путаница. Однако различать их стоит, поскольку лечатся они по-разному. Более того, если перепутать и лечить молочницу при вагинозе, состояние только ухудшится.

Бактериальный вагиноз вызван нарушением соотношения в микрофлоре влагалища лактобактерий и гарднерелл за счет увеличения числа последних. В свою очередь причиной вагинального кандидоза (молочницы) становятся некоторые виды дрожжевых грибков, попадающих во влагалище из кишечника или с кожи.

Поэтому надежнее всего сдать анализы и определить, кто же является возбудителем: бактерии или грибы. Пока вы ждете результатов, для устранения неприятных симптомов можно использовать средство Мульти-Гин АктиГель. Препарат, созданный на основе биоактивного комплекса 2QR, полностью состоит из природных компонентов, не содержит отдушек, ингредиентов животного происхождения, агрессивных химикатов, консервантов или гормонов. Его применение абсолютно безопасно, включая период беременности и грудного вскармливания.

Миф четвертый. Бактериальный вагиноз следует лечить только антибиотиками

Не будем еще раз говорить про то, что применять антибиотики без назначения врача не следует в принципе. Отметим лишь, что антибиотики уничтожают абсолютно все бактерии: как болезнетворные, так и полезные. Очевидно, что в этом случае ни о какой нормализации микрофлоры влагалища не может идти и речи.

Лечение бактериального вагиноза проходит в два этапа. Сначала назначаются противомикробные и антисептические препараты, снижающие количество условно-патогенных организмов, а затем пациентка принимает препараты, восстанавливающие нормальную микрофлору. Чаще всего используются средства, содержащие лактобактерии. Но они малоэффективны по причине того, что входящие в состав лекарственных средств лактобактерии имеют кишечное происхождение, поэтому во влагалище они находятся не в своей среде. Именно поэтому в современном мире отдают предпочтения препаратам, которые способствуют восстановлению собственной микрофлоры. Именно к таким средствам и относится Мульти-Гин АктиГель.

Миф пятый. Рецидивы неизбежны

Рецидивы бактериального вагиноза – явление нередкое. Но при грамотной диагностике и правильном лечении заболевание имеет благоприятный прогноз. Использование средства Мульти-Гин АктиГель в составе комплексной терапии позволяет за пять дней не только полностью вылечить бактериальный вагиноз, но и предотвратить его повторное развитие. Благодаря уникальному запатентованному комплексу, препарат блокирует исключительно вредные микробы, не давая им возможности прикрепиться к слизистой оболочке влагалища. Бактерии не получают питания, гибнут и выводятся из организма естественным путем. Одновременно с уничтожением вредных микроорганизмов гель укрепляет естественную восстановительную способность тканей и улучшает состояние слизистой оболочки. Он быстро восстанавливает оптимальную кислотность влагалища и способствует росту численности полезных лактобактерий (молочнокислых бактерий), восстанавливая естественную микрофлору.

Чтобы свести риск заболевания к минимуму, важно поддерживать здоровую кислотность во влагалище, которая препятствует росту коккоподобных бактерий.

Соблюдайте правила личной гигиены, не носите тесное и синтетическое белье, не злоупотребляйте использованием ежедневных, особенно ароматизированных, прокладок и тампонов, грамотно подмывайтесь специальными средствами для интимной гигиены. Своевременно лечите хронические заболевания и корректируйте гормональные нарушения, а антибиотики принимайте строго по назначению врача. Для восстановления оптимального pH влагалища и профилактики нежелательных выделений, запаха и связанных с ними жалоб, используйте средство Мульти-Гин АктиГель. В целях профилактики гель достаточно применять раз в три дня перед сном. При появлении первых признаков бактериального вагиноза, например: дискомфорта, который может проявляться как зуд, раздражение, чувствительность, краснота и болезненность, его стоит использовать ежедневно.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. № ФСЗ 2010/06530