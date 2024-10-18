О чем болит наше тело: как понять язык боли

Боль – как знакомо нам это слово! Именно про боль мы говорим, когда описываем наши страдания будь они телесные или душевные. И хотим мы того или нет, но знакомимся мы с ней в самом раннем детстве и потом регулярно пересекаемся до самой глубокой старости.

А задумывались ли вы, друзья, что, отвечая на вопрос врача "покажите, где и как у вас болит?" мы начинаем показывать места боли определенными жестами руками?

А если я вам скажу, что абсолютно все люди на Земле показывают свою боль одинаково, сильно ли вы удивитесь, друзья? Вероятно, вы об этом даже не задумывались, правда ведь?





Более того, я скажу, что далеко не все врачи, которые ведут прием каждый̆ день, задумываются об этом, потому что незачем. Так как на любую жалобу есть уже давно разработанный̆ протокол реабилитации, включающий в себя перечень фармакологических препаратов. И этот перечень никак не взаимосвязан с тем местом, где и как у вас болит. Я считаю, что если бы врачи знали, что от того, как пациент показывает свою боль будет зависеть способ ее лечения – выздоровление наступало бы гораздо скорее!

Я уверен, что наше тело неосознанными жестами (языком боли) при рассказе, где и как у нас болит показывает и способ для своего исцеления! Нужно лишь правильно научиться интерпретировать этот язык.

Если порассуждать, то становится очевидным, что невербальная коммуникация является самой древней формой общения людей.

По данным исследований, при рассказе о чем-либо наши телодвижения передают 55% информации, голос – 38%, слова – всего 7% .

Такое активное использование невербальных средств в межличностном общении, по мнению В. П. Конецкой, объясняется рядом причин:

· Невербальные сигналы, развившиеся как средства коммуникации раньше, чем вербальный язык, оказались устойчивыми в своих первоначальных функциях и часто употребляются неосознанно.

· Невербальные средства передают тончайшие оттенки отношения, оценки, эмоций.

· Невербальные средства могут передавать информацию, которую трудно или по каким-либо причинам неудобно выразить словом (В. П. Конецкая, 1997, с. 121).





Феномен языка боли в начале тысяча девятьсот девяностых годов принял за основу своей концепции мануальной терапии "Fascial Distortion Model" американский врач-остеопат Стивен Типальдос.

Его гипотеза заключалась в том, что пациенты бессознательно понимают, как разрешить свою проблему, но не знают, как выразить это понимание словами. При этом, если внимательно понаблюдать за жестами, которыми человек сопровождает свой рассказ о боли, то в них появляется определенная логика и смысл.

Однажды поверив в метод Стивена Типальдоса, я стал его применять на своих приемах и дополнил знаниями из Традиционной китайской медицины и психофизиологии.

Положительный результат от манипуляций порой удивляет не только моих пациентов, но и меня. А главное – это то, что положительный эффект отчетливо воспроизводим. Я в этом убедился, проведя уже более 11 000 приемов.