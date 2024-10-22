Из совы в жаворонка: 7 советов, которые помогут легче вставать по утрам

Кто такие "совы" и "жаворонки"? Эти хронотипы – не что иное, как биологические часы, которые определяют, когда вы чувствуете себя бодрым или, наоборот, клюете носом. Если жаворонки просыпаются на рассвете с песней на губах, то совы – это ночные философы, для которых утро начинается после полудня. Совам в нашем мире живется непросто – мир устроен так, что все самые важные дела происходят до 10 утра, когда они еще не отошли от снов.

Но если вы всю жизнь были совой и мечтаете превратиться в жаворонка, это не значит, что ваш шанс потерян. Есть несколько лайфхаков, которые помогут научиться просыпаться раньше без лишних страданий.

1. Постепенное сдвижение режима

Резкие перемены – не вариант. Чтобы обмануть свой организм, двигайте будильник каждый день на 10-15 минут раньше. Так тело успеет адаптироваться к новому расписанию без шока.

2. Световой будильник





Ничто не бодрит лучше, чем естественный свет! Световые будильники имитируют рассвет, создавая ощущение, что солнце уже давно встало, даже если на улице еще темно. Такой мягкий переход помогает мозгу проснуться.

3. Правильная подготовка ко сну

Путь к легкому утру начинается вечером. Избегайте гаджетов за час до сна, пейте травяной чай и создайте уютную атмосферу. Хорошая книга и теплый плед – и вы уже готовы отправиться в страну снов.

4. Завтрак, ради которого хочется встать

О да, вкусная мотивация! Приготовьте что-то настолько аппетитное (например, тост с авокадо и яйцом), что ради него вы не захотите задерживаться в кровати.

5. Ритуалы пробуждения





Создайте свои маленькие ритуалы – утреннюю зарядку, освежающий душ, чашку ароматного кофе или даже любимый подкаст. Превратите утро в нечто, чего вы ждете с удовольствием.

6. Минимизируйте стресс по утрам

Приготовьте одежду и соберите сумку с вечера. Это поможет сократить количество стрессовых ситуаций утром и избежать лишних причин задержаться в постели.

7. Утренние прогулки





Прогулка на свежем воздухе – один из лучших способов взбодриться и насытиться кислородом. Даже 10 минут на улице помогут вашему организму переключиться в активный режим.

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