ТОП-5 трендов сезона весна-лето 2025

Современная мода давно отошла от сезонности, да и выявить новые тренды становится все сложнее – модная публика и критики охотнее обсуждают перестановку кадров, например, кого из успешных и молодых назначат в Chanel и долго ли продержится Алессандро Микеле в Valentino?

В наше время (пожалуй, так было всегда!) моду двигают вперед провокаторы – такие как Демна Гвасалия, кардинально изменивший ДНК модного дома Balenciaga и странные гении, такие как Джонатан Андерсон (J.W. Anderson), постоянно удивляющий новыми идеями (часто подсмотренными в современном искусстве).



Но наши любимые смелые дизайнеры не отвечают на вопрос, что мы будем носить следующим летом – а хотелось бы знать.

Мы посмотрели прямые трансляции показов главных ньюсмейкеров Paris Fashion Week на официальном сайте французской Федерации моды (FHCM) и нам удалось составить ТОП-5 общих тенденций сезона весна-лето 2025 – именно их подхватит массмаркет.

Эклектика

Сдержанная элегантность и минимализм уступили место хулиганской яркости. Алессандро Микеле в качестве креативного директора Valentino продолжил делать то, что много лет вытворял в Gucci, – сочетать несочетаемое, превращать моду в театр, повседневность – в игру, продумывать каждую деталь: от пуговиц до колготок.

Он создал образ этакой Мальвины из парижского Кабаре. Так что забудьте про серьезное отношение к себе – принт в горох, блестящие ткани, цветные колготки, кружевные воротники.

Подобную эклектику показал и новый креативный директор модного дома MacQueen Шон МакГир. В целом его дебют разочаровал, но попытка соединить грубую кожу, кружева, бахрому и немного блеска удалась не так и плохо – почему бы не примерить роль дивы бурлеска среди монотонных будней?

Цветы

Цветов на подиумах было немного, но потрясающей красоты коллекция Loewe с платьями, украшенными цветочными принтами, напоминающими графические эскизы, заставит массмаркет придумать несколько романтических моделей. Поскольку все, что Джонатан Андерсон делает для Loewe, мгновенно становится fashion-хитом, его черные розы на белой ткани мы увидим на светских раутах.





Мужские костюмы

Это уже не тот строгий офискор, который год назад уживался в гардеробах модных девушек с конфетным барбикором. Тогда мы иронизировали над возвращением вайба из фильма "Служебный роман", теперь впору вспомнить соблазнительные образы Марлен Дитрих. Оверсайз пиджаки, широкие брюки, темные очки и чуть растрепанные волосы – подчеркиваем хрупкость, а не властность.





Лучший пример такого стиля показал Энтони Вакарелло в Saint Laurent. Он дополнил коллекцию восточными мотивами, и это тоже про хрупкость и женственность – умение когда надо подчиниться, зная, что решающее слово будет за тобой. Вообще, если искать самый яркий образ современной женщины с ее противоречиями, то, пожалуй, в Saint Laurent.

Бельевой стиль и бохо

Расслабленность, простота, свободные силуэты, шелк можно было подсмотреть в коллекциях Chloe и Dris Van Noten. Это своеобразный микс хиппи и кантри тоже про умение быть естественной и важность не быть серьезной по отношению к самой себе. Сейчас в моде нетребовательная женственность и природная красота.

Асимметрия

Игра с формой, неровности, интересные сочетания фактур, очевидное отсутствие четко начерченной выкройки особенно хорошо удалось сестрам Олсен в The Row, но и Мария Грация Кьюри в Dior увлеклась вольным обращением с силуэтом. Она дополнила черные костюмы амазонок кожаными ремнями и митенками. Получилась довольно агрессивная сексуальность, которая, впрочем, хорошо продается.





Объемные плечи

Не первый сезон дизайнеры увеличивают линию плеча, делая силуэт скульптурным. Пиджаки с выпирающими плечами представил Дэниель Розберри в Schiaparelli, и Демна Гвасалия, который одним из первых ввел в моду гипертрофированные объемы и деконструкцию всех модных правил, и на этот раз остался верен себе. Казалось, героиня попыталась спрятать под черным платьем крылья.

Кстати, если заметите у себя, их не обязательно прятать.

Загляните в обзор летних трендов, перед тем как обновить гардероб, но не увлекайтесь – сегодня в моде экологичный шоппинг.