5 простых и необычных рецептов, которые спасут от осенней хандры

Эти блюда помогут внести разнообразие в ваш рацион и подарят море положительных эмоций.
Осень – время уютных вечеров и теплых пледов. Но порой она приносит с собой хандру и грусть. Чтобы поднять настроение, редакция "Клео.ру" предлагает попробовать 5 необычных, но простых в приготовлении блюд. Они удивят вас своим вкусом и подарят радость даже в самый пасмурный день.
1. Шоколадный мусс из авокадо
Да-да, именно так! Авокадо отлично сочетается с шоколадом, превращаясь в нежный и полезный десерт.
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- 2 ст. л. какао-порошка
- 2 ст. л. меда или кленового сиропа
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- Щепотка соли
Приготовление:
- Очистите авокадо и выложите мякоть в блендер.
- Добавьте какао-порошок, мед, ваниль и соль.
- Взбейте до однородной кремовой массы.
- Разложите по креманкам и охладите в холодильнике около часа.
2. Морковный суп с апельсином и имбирем
Яркий и ароматный суп, который согреет и удивит необычным сочетанием вкусов.
Ингредиенты:
- 500 г моркови
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 см корня имбиря (или 1 ч. л. тертого имбиря)
- Сок одного апельсина
- 500 мл овощного бульона или воды
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для обжарки
Приготовление:
- Нарежьте морковь кружочками, лук и чеснок мелко покрошите, имбирь натрите на терке.
- В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте морковь и имбирь, готовьте еще 5 минут, помешивая.
- Влейте бульон, доведите до кипения и варите до мягкости моркови (около 15 минут).
- Добавьте апельсиновый сок, снимите с огня и пюрируйте суп блендером до однородности.
- Посолите и поперчите по вкусу, при желании украсьте зеленью.
3. Тосты с бананом, арахисовой пастой и корицей
Сладкий и питательный перекус или завтрак, который готовится за считанные минуты.
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)
- 2 ст. л. арахисовой пасты
- 1 спелый банан
- Мед по вкусу
- Щепотка корицы
Приготовление:
- Обжарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.
- Намажьте каждый ломтик арахисовой пастой.
- Нарежьте банан кружочками и выложите сверху.
- Полейте медом и посыпьте корицей.
4. Запеченные груши с голубым сыром и орехами
Изысканное блюдо, которое подойдет и для десерта, и для легкого ужина.
Ингредиенты
- 2 спелые, но плотные груши
- 50 г голубого сыра (дор блю, рокфор)
- Горсть грецких или фундуковых орехов
- Мед для подачи
Приготовление:
- Разрежьте груши пополам, удалите сердцевину.
- Внутрь каждой половинки положите кусочек сыра.
- Посыпьте орехами, слегка вдавливая их в сыр.
- Выложите груши на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 минут, пока сыр не расплавится.
- Перед подачей полейте медом.
5. Свекольный хумус
Яркая и вкусная альтернатива классическому хумусу, которая украсит любой стол.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного нута (400 г)
- 1 средняя вареная свекла
- 2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
- Сок половины лимона
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло по желанию
Приготовление:
- Слейте жидкость из нута, промойте его под водой.
- Нарежьте свеклу небольшими кусочками.
- В чашу блендера выложите нут, свеклу, тахини, чеснок и лимонный сок.
- Взбейте до однородной гладкой массы. Если хумус получается слишком густым, добавьте немного воды или оливкового масла.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Подавайте с хлебом, тостами или овощными палочками.