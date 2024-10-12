5 простых и необычных рецептов, которые спасут от осенней хандры

Осень – время уютных вечеров и теплых пледов. Но порой она приносит с собой хандру и грусть. Чтобы поднять настроение, редакция "Клео.ру" предлагает попробовать 5 необычных, но простых в приготовлении блюд. Они удивят вас своим вкусом и подарят радость даже в самый пасмурный день.

1. Шоколадный мусс из авокадо





Да-да, именно так! Авокадо отлично сочетается с шоколадом, превращаясь в нежный и полезный десерт.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

2 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. меда или кленового сиропа

1 ч. л. ванильного экстракта

Щепотка соли

Приготовление:

Очистите авокадо и выложите мякоть в блендер. Добавьте какао-порошок, мед, ваниль и соль. Взбейте до однородной кремовой массы. Разложите по креманкам и охладите в холодильнике около часа.

2. Морковный суп с апельсином и имбирем





Яркий и ароматный суп, который согреет и удивит необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

500 г моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 см корня имбиря (или 1 ч. л. тертого имбиря)

Сок одного апельсина

500 мл овощного бульона или воды

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для обжарки

Приготовление:

Нарежьте морковь кружочками, лук и чеснок мелко покрошите, имбирь натрите на терке. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте морковь и имбирь, готовьте еще 5 минут, помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения и варите до мягкости моркови (около 15 минут). Добавьте апельсиновый сок, снимите с огня и пюрируйте суп блендером до однородности. Посолите и поперчите по вкусу, при желании украсьте зеленью.

3. Тосты с бананом, арахисовой пастой и корицей





Сладкий и питательный перекус или завтрак, который готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)

2 ст. л. арахисовой пасты

1 спелый банан

Мед по вкусу

Щепотка корицы

Приготовление:

Обжарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Намажьте каждый ломтик арахисовой пастой. Нарежьте банан кружочками и выложите сверху. Полейте медом и посыпьте корицей.

4. Запеченные груши с голубым сыром и орехами





Изысканное блюдо, которое подойдет и для десерта, и для легкого ужина.

Ингредиенты

2 спелые, но плотные груши

50 г голубого сыра (дор блю, рокфор)

Горсть грецких или фундуковых орехов

Мед для подачи

Приготовление:

Разрежьте груши пополам, удалите сердцевину. Внутрь каждой половинки положите кусочек сыра. Посыпьте орехами, слегка вдавливая их в сыр. Выложите груши на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей полейте медом.

5. Свекольный хумус





Яркая и вкусная альтернатива классическому хумусу, которая украсит любой стол.

Ингредиенты:

1 банка консервированного нута (400 г)

1 средняя вареная свекла

2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)

Сок половины лимона

1-2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло по желанию

Приготовление:

Слейте жидкость из нута, промойте его под водой. Нарежьте свеклу небольшими кусочками. В чашу блендера выложите нут, свеклу, тахини, чеснок и лимонный сок. Взбейте до однородной гладкой массы. Если хумус получается слишком густым, добавьте немного воды или оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с хлебом, тостами или овощными палочками.

Приятного аппетита!