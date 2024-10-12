5 простых и необычных рецептов, которые спасут от осенней хандры

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Эти блюда помогут внести разнообразие в ваш рацион и подарят море положительных эмоций.

Осень – время уютных вечеров и теплых пледов. Но порой она приносит с собой хандру и грусть. Чтобы поднять настроение, редакция "Клео.ру" предлагает попробовать 5 необычных, но простых в приготовлении блюд. Они удивят вас своим вкусом и подарят радость даже в самый пасмурный день.

1. Шоколадный мусс из авокадо

Фото: Freepik.com / @Racool_studio

Да-да, именно так! Авокадо отлично сочетается с шоколадом, превращаясь в нежный и полезный десерт.

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 2 ст. л. меда или кленового сиропа
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Очистите авокадо и выложите мякоть в блендер.
  2. Добавьте какао-порошок, мед, ваниль и соль.
  3. Взбейте до однородной кремовой массы.
  4. Разложите по креманкам и охладите в холодильнике около часа.

2. Морковный суп с апельсином и имбирем

Фото: Freepik.com

Яркий и ароматный суп, который согреет и удивит необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

  • 500 г моркови
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 см корня имбиря (или 1 ч. л. тертого имбиря)
  • Сок одного апельсина
  • 500 мл овощного бульона или воды
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для обжарки

Приготовление:

  1. Нарежьте морковь кружочками, лук и чеснок мелко покрошите, имбирь натрите на терке.
  2. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
  3. Добавьте морковь и имбирь, готовьте еще 5 минут, помешивая.
  4. Влейте бульон, доведите до кипения и варите до мягкости моркови (около 15 минут).
  5. Добавьте апельсиновый сок, снимите с огня и пюрируйте суп блендером до однородности.
  6. Посолите и поперчите по вкусу, при желании украсьте зеленью.

3. Тосты с бананом, арахисовой пастой и корицей

Фото: Freepik.com

Сладкий и питательный перекус или завтрак, который готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)
  • 2 ст. л. арахисовой пасты
  • 1 спелый банан
  • Мед по вкусу
  • Щепотка корицы

Приготовление:

  1. Обжарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.
  2. Намажьте каждый ломтик арахисовой пастой.
  3. Нарежьте банан кружочками и выложите сверху.
  4. Полейте медом и посыпьте корицей.

4. Запеченные груши с голубым сыром и орехами

Фото: Freepik.com / @ stockking

Изысканное блюдо, которое подойдет и для десерта, и для легкого ужина.

Ингредиенты

  • 2 спелые, но плотные груши
  • 50 г голубого сыра (дор блю, рокфор)
  • Горсть грецких или фундуковых орехов
  • Мед для подачи

Приготовление:

  1. Разрежьте груши пополам, удалите сердцевину.
  2. Внутрь каждой половинки положите кусочек сыра.
  3. Посыпьте орехами, слегка вдавливая их в сыр.
  4. Выложите груши на противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 минут, пока сыр не расплавится.
  6. Перед подачей полейте медом.

5. Свекольный хумус

Фото: Freepik.com / @pikisuperstar

Яркая и вкусная альтернатива классическому хумусу, которая украсит любой стол.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного нута (400 г)
  • 1 средняя вареная свекла
  • 2 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
  • Сок половины лимона
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло по желанию

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из нута, промойте его под водой.
  2. Нарежьте свеклу небольшими кусочками.
  3. В чашу блендера выложите нут, свеклу, тахини, чеснок и лимонный сок.
  4. Взбейте до однородной гладкой массы. Если хумус получается слишком густым, добавьте немного воды или оливкового масла.
  5. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Подавайте с хлебом, тостами или овощными палочками.

Приятного аппетита!

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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