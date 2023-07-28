Можно ли пить кофе при похудении. Какая калорийность кофе. Плюсы употребления кофе при похудении.
Многие, кто собирается похудеть или садятся на диету, интересуются, от каких любимых продуктов и напитков придется отказаться. Узнайте, можно ли пить кофе при похудении.
Если в двух словах, то да, кофе можно употреблять при похудении. Более того, вы легко можете ввести кофе в свою диету, так как сам по себе он имеет низкую калорийность и при этом дает дополнительную энергию. Но есть ряд нюансов.
Низкая калорийность самого кофе — это факт. Но многие предпочитают пить его с сахаром, молоком и другими добавками. И если чистый кофе — это действительно низкокалорийный напиток, то 2–3 ложки сахара и сливок сделают из него уже достаточно калорийный напиток.
Поэтому при похудении лучше всего употреблять чистый кофе без всяческих добавок. А если уже хотите добавлять сахар или молоко, то не забывайте учитывать это при подсчете калорий.
Калорийность кофе
Чтобы было понятнее, рассмотрим всё в цифрах.
Чашка обычного молотого кофе на 250 мл имеет крайне низкую калорийность — всего 2-3 ккал. Идеальный вариант при похудении!
Растворимый (гранулированный) кофе имеет чуть большую калорийность — около 15-17 ккал на ту же самую чашку.
Далее больше. Например, 50 мл молотка содержат 25 ккал, при жирности молока 2,5%. Если добавлять сливки, то калорийность будет еще выше, так как сливки жирнее. В 10 граммах сахара примерно 40 ккал, а это всего две чайных ложки, без горки.
Поэтому такие напитки, как латте или капучино будут очень калорийны. Одна чашка такого напитка легко может добавить 200–250 ккал. А если такой напиток еще и закусить тортиком, то польза от него будет сомнительной.
Вот и получается такая ситуация. Сам по себе кофе практически не имеет калорий. Но так как его любят употреблять с различными добавками, то очень легко превысить дневную норму калорий.
Плюсы кофе при похудении
Мы уже разобрались, что сам по себе кофе — очень низкокалорийный продукт. Давайте теперь рассмотрим его преимущества при похудении. А они действительно есть:
- Повышение метаболизма. Кофеин, содержащийся в кофе, помогает увеличить метаболизм вашего организма, что поможет вам сжигать больше калорий.
- Ускорение расщепления жиров. Исследования показывают, что кофеин может ускорить расщепление жиров, что, соответственно, способствует уменьшению лишнего веса.
- Снижение аппетита. Кофеин поможет вам избежать переедания и поддерживать здоровую диету.
- Дополнительная энергия. Кофеин сделает вас более активным и даст энергию, чтобы вести активный образ жизни.
Итог
Как видите, кофе — это прекрасный продукт при похудении. Главное — помнить важное правило: кофе нужно пить без добавок. Если положить в него сахар, налить сливки и закусить пирожным, то о похудении можно забыть.