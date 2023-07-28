Многие, кто собирается похудеть или садятся на диету, интересуются, от каких любимых продуктов и напитков придется отказаться. Узнайте, можно ли пить кофе при похудении.

Если в двух словах, то да, кофе можно употреблять при похудении. Более того, вы легко можете ввести кофе в свою диету, так как сам по себе он имеет низкую калорийность и при этом дает дополнительную энергию. Но есть ряд нюансов.

Низкая калорийность самого кофе — это факт. Но многие предпочитают пить его с сахаром, молоком и другими добавками. И если чистый кофе — это действительно низкокалорийный напиток, то 2–3 ложки сахара и сливок сделают из него уже достаточно калорийный напиток.

Поэтому при похудении лучше всего употреблять чистый кофе без всяческих добавок. А если уже хотите добавлять сахар или молоко, то не забывайте учитывать это при подсчете калорий.

Калорийность кофе

Чтобы было понятнее, рассмотрим всё в цифрах.

Чашка обычного молотого кофе на 250 мл имеет крайне низкую калорийность — всего 2-3 ккал. Идеальный вариант при похудении!

Растворимый (гранулированный) кофе имеет чуть большую калорийность — около 15-17 ккал на ту же самую чашку.

Далее больше. Например, 50 мл молотка содержат 25 ккал, при жирности молока 2,5%. Если добавлять сливки, то калорийность будет еще выше, так как сливки жирнее. В 10 граммах сахара примерно 40 ккал, а это всего две чайных ложки, без горки.

Поэтому такие напитки, как латте или капучино будут очень калорийны. Одна чашка такого напитка легко может добавить 200–250 ккал. А если такой напиток еще и закусить тортиком, то польза от него будет сомнительной.

Вот и получается такая ситуация. Сам по себе кофе практически не имеет калорий. Но так как его любят употреблять с различными добавками, то очень легко превысить дневную норму калорий.

Плюсы кофе при похудении

Мы уже разобрались, что сам по себе кофе — очень низкокалорийный продукт. Давайте теперь рассмотрим его преимущества при похудении. А они действительно есть:

Повышение метаболизма. Кофеин, содержащийся в кофе, помогает увеличить метаболизм вашего организма, что поможет вам сжигать больше калорий.

Ускорение расщепления жиров. Исследования показывают, что кофеин может ускорить расщепление жиров, что, соответственно, способствует уменьшению лишнего веса.

Снижение аппетита. Кофеин поможет вам избежать переедания и поддерживать здоровую диету.

Дополнительная энергия. Кофеин сделает вас более активным и даст энергию, чтобы вести активный образ жизни.

Итог

Как видите, кофе — это прекрасный продукт при похудении. Главное — помнить важное правило: кофе нужно пить без добавок. Если положить в него сахар, налить сливки и закусить пирожным, то о похудении можно забыть.