Кофе — почитаемый напиток во всем в мире. Наверняка практически каждый любит с утра выпить чашечку кофе. Но давайте узнаем, как быть будущим мамам, можно ли пить кофе при беременности?

Недавнее исследование ученых также показало, что употреблять кофе беременным — вполне безопасно. Более того, по результатам исследований, можно пить до трех чашек кофе в день. Именно такое количество кофе является безопасным для беременных.

Но тут важно понимать, что чашки у всех разные. Поэтому в любом случае нужно знать меру и не пить кофе литровыми кружками.

пить кофе при беременности: плюсы и минусы

Плюсы:

Кофе положительно влияет на работу мозга, в частности улучшается концентрация.

Кофе может предотвратить развитие некоторых типов рака, таких как рак матки и молочной железы.

Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе снижает вероятность инсульта.

Кофе может повысить общую активность, что особенно важно для беременных женщин, которые могут чувстовать подавленность и усталость.

Все эти плюсы актуальны только при умеренном потреблении кофе.

Минусы:

Кофе может привести к потенциальному замедлению развития плода.

Кофе может повлиять на процессы деления и развития клеток плода.

Кофе может привести к раннему появлению признаков алкоголизма у ребёнка.

Большое количество кофе может привести к желудочно-кишечным расстройствам, например, гастриту.

Все выше описанные минусы теоретически возможны при злоупотреблении данным чудо-напитком. Исследования показывают, что одна-две чашки в день не принесут вреда организму.

Выводы

Как видим, употреблять кофе во время беременности можно. Главное — знать меру и не пить его литрами. При небольших дозировках кофе будет только на пользу.