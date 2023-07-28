Можно ли пить кофе при беременности. Плюсы и минусы употребления кофе во время беременности.
Кофе — почитаемый напиток во всем в мире. Наверняка практически каждый любит с утра выпить чашечку кофе. Но давайте узнаем, как быть будущим мамам, можно ли пить кофе при беременности?
Недавнее исследование ученых также показало, что употреблять кофе беременным — вполне безопасно. Более того, по результатам исследований, можно пить до трех чашек кофе в день. Именно такое количество кофе является безопасным для беременных.
Но тут важно понимать, что чашки у всех разные. Поэтому в любом случае нужно знать меру и не пить кофе литровыми кружками.
пить кофе при беременности: плюсы и минусы
Плюсы:
- Кофе положительно влияет на работу мозга, в частности улучшается концентрация.
- Кофе может предотвратить развитие некоторых типов рака, таких как рак матки и молочной железы.
- Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе снижает вероятность инсульта.
- Кофе может повысить общую активность, что особенно важно для беременных женщин, которые могут чувстовать подавленность и усталость.
Минусы:
- Кофе может привести к потенциальному замедлению развития плода.
- Кофе может повлиять на процессы деления и развития клеток плода.
- Кофе может привести к раннему появлению признаков алкоголизма у ребёнка.
- Большое количество кофе может привести к желудочно-кишечным расстройствам, например, гастриту.
Все выше описанные минусы теоретически возможны при злоупотреблении данным чудо-напитком. Исследования показывают, что одна-две чашки в день не принесут вреда организму.
Выводы
Как видим, употреблять кофе во время беременности можно. Главное — знать меру и не пить его литрами. При небольших дозировках кофе будет только на пользу.