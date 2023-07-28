Можно ли пить кофе при беременности

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Можно ли пить кофе при беременности. Плюсы и минусы употребления кофе во время беременности.

Кофе — почитаемый напиток во всем в мире. Наверняка практически каждый любит с утра выпить чашечку кофе. Но давайте узнаем, как быть будущим мамам, можно ли пить кофе при беременности?

Недавнее исследование ученых также показало, что употреблять кофе беременным — вполне безопасно. Более того, по результатам исследований, можно пить до трех чашек кофе в день. Именно такое количество кофе является безопасным для беременных.   

Но тут важно понимать, что чашки у всех разные. Поэтому в любом случае нужно знать меру и не пить кофе литровыми кружками.

пить кофе при беременности: плюсы и минусы

Плюсы:

  • Кофе положительно влияет на работу мозга, в частности улучшается концентрация.
  • Кофе может предотвратить развитие некоторых типов рака, таких как рак матки и молочной железы.  
  • Кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе снижает вероятность инсульта.
  • Кофе может повысить общую активность, что особенно важно для беременных женщин, которые могут чувстовать подавленность и усталость.
Все эти плюсы актуальны только при умеренном потреблении кофе. 

Минусы:

  • Кофе может привести к потенциальному замедлению развития плода.
  • Кофе может повлиять на процессы деления и развития клеток плода.
  • Кофе может привести к раннему появлению признаков алкоголизма у ребёнка.
  • Большое количество кофе может привести к желудочно-кишечным расстройствам, например, гастриту.

Все выше описанные минусы теоретически возможны при злоупотреблении данным чудо-напитком. Исследования показывают, что одна-две чашки в день не принесут вреда организму.

Выводы

Как видим, употреблять кофе во время беременности можно. Главное — знать меру и не пить его литрами. При небольших дозировках кофе будет только на пользу.

Настя Ромашова

 

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