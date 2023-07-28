Можно ли алкоголь после удаления зуба

Регулярное посещение стоматолога — это важная процедура, но не всем это нравится. Кто-то предпочитает после похода к врачу немного выпить, так сказать, успокоить нервы. Но встает вопрос, а можно ли пить алкоголь после удаления зуба?

Врачи крайне не рекомендуют употреблять алкоголь сразу после удаления зуба. Любой спиртосодержащий напиток сильно замедляет процесс заживления и восстановления. Кроме этого, алкоголь повышает давление, а это может спровоцировать кровотечение на свежей ране.

Пять причин, почему не стоит пить алкоголь после удаления зуба

Чтобы вы точно передумали идти в бар после посещения стоматолога, вот 5 причин этого не делать:

Употребление алкоголя после удаления зуба значительно повышает риск воспаления мягких тканей и дискомфорта. Даже малые дозы алкоголя могут вызвать отек и кровотечение. Алкоголь замедляет процесс заживления после процедуры. Алкоголь снижает иммунитет. Алкоголь сводит на нет эффект анестезии.

Отсюда встает следующий вопрос: когда же можно принимать алкоголь? Врачи рекомендуют выждать хотя бы сутки. В течение этого времени место удаления должно немного зажить, плюс пройдет самая острая стадия.

Однако всё зависит от организма человека и его иммунитета. Если вы чувствуете слабость и недомогание после процедуры, то лучше не употреблять алкоголь. Иначе вы только усугубите ситуацию.

Итог

Теперь вы знаете, что употреблять горячительные напитки после удаления зуба категорически запрещено. Чтобы не сделать своему организму хуже, стоит подождать хотя бы сутки.