Врач рассказал о влиянии алкоголя на печень

Впереди после новогодних праздников нас ждут 23 февраля и 8 марта. В эти дни после обильных застолий многие чувствуют себя не очень. Тем более, что у алкоголя есть очень страшные последствия. Главный хирург «СМ-Клиника», профессор, д.м.н. врач-онколог, хирург высшей категории Рашид Евгеньевич Кузеев рассказал Клео о том, какие могут быть последствия длительных возлияний.

Конечно, не все любители выпить и попраздновать обязательно заболеют раком печени. Риск начинает усиливаться даже при маленьких дозах. Чем меньше и реже вы выпиваете, тем ниже риск развития этой формы рака.

По словам доктора, спиртное способно вызывать воспаление печеночной ткани. Поэтому могут появиться мутации. Отсюда значительно больший риск развития злокачественной опухоли печени.

Для этого органа злоупотребление алкоголем очень токсично. Может появиться цирроз – необратимое повреждение органа. Это самый большой фактор риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. Именно это и есть наиболее распространенный тип рака печени.

Еще факторами риска врачи признают хронический гепатит В или С и неалкогольная жировая болезнь печени, которая также может привести к циррозу. Ну а если вы добавите к алкоголю курение, то еще больше увеличите риск развития страшной болезни.

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Современное лечение рака печени

Если у пациента есть показания, то рак печени могут начать лечить без оперативного вмешательства. Речь о современном методе МВА, что расшифровывается, как микроволновая абляция опухоли.

Это современный метод, в результате которого доктор с помощью электрического тока нагревает опухоль и метастазы. В результате они разрушаются.

Лечение рака печени невозможно без соблюдения пациентом диеты, отказа его от алкоголя и от курения. Именно это будет хорошим залогом для успешного излечения.