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Пятница 28 июня

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Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно

Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно

Специалист рассказал, какие продукты полезны для сердца, а какие лучше сократить в рационе.

С самого детства нам рассказывают, что сердце – это мотор нашего организма. Чтобы оно служило долго и без "поломок", необходимо, как с автомобильным двигателем, вовремя о нем заботиться, регулярно проводить "техосмотр". Здоровье нашего сердца в большей степени зависит от того, какой образ жизни мы ведем, уверяют медики. Именно поэтому в обязательном порядке нужно следить за тем, что мы едим.

Врач-диетолог Лон Бен-Ашер считает, что правильный завтрак способен не только дать энергию на весь день, но и обеспечить наш "двигатель" необходимыми веществами. Идеальными продуктами для утреннего приема пищи медик называет лосось, авокадо, бездрожжевой цельнозерновой хлеб, овсяную кашу, йогурт без сахара и фруктов, а также яичный белок с листьями шпината. Дело в том, что эти блюда обладают всем необходимым для поддержания работоспособности сердца.

"Продукты с высоким содержанием питательных веществ, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, контролируют уровень холестерина и уменьшают воспаление", – объяснил эксперт.

При этом от колбас, сосисок и бекона на завтрак лучше отказаться. Оказывается, что эти продукты содержат большое количество насыщенных жиров и натрия. Эти вещества не лучшим образом скажутся на работе нашего "двигателя".

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился списком 5 самых полезных круп, каши из которых должен есть каждый.

28 июня 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Huffpost✓ Надежный источник

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