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Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему

Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему

Узнайте, как справиться с послеродовой депрессией. Рекомендации, методы и советы для молодых мам, чтобы вернуться к нормальной жизни после родов.

Как известно, появление ребенка в семье – это радость, поэтому принято считать, что недавно родившая его на свет мама должна испытывать исключительно положительные эмоции. Однако многие женщины сталкиваются с состоянием, когда они ощущают апатию и отсутствие интереса к жизни, а нравившиеся раньше дела перестали доставлять радость. В эти моменты чрезвычайно важно знать, как справиться с послеродовой депрессией, чтобы не усугубить состояние молодой мамы и вовремя оказать ей помощь. Этот вопрос заслуживает самого пристального внимания, Клео.ру предлагает ознакомиться в этой статье с основными моментами и дает действенные советы.

Причины послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия оказывает негативное влияние как на саму женщину, так и на ее ребенка и мужа. Заболевание характеризуется тем, что молодая мама может испытывать перепады настроения, раздражительность и беспокойство. Физические симптомы проявляются как приступы головной боли, бессонница. Если подобное состояние не длится дольше двух недель после родов, то у женщины диагностируется послеродовая депрессия. Причины ее развития могут быть следующими:

  • преждевременные или тяжело проходящие роды;
  • кесарево сечение, которое пришлось сделать экстренно;
  • генетическая предрасположенность;
  • отсутствие поддержки близких людей: супруга или родителей;
  • конфликтные ситуации в супружеских отношениях;
  • возникновение проблем с финансами;
  • проблемы с лактацией или отказ малыша от грудного вскармливания;
  • наличие психических заболеваний;
  • рождение ребенка с патологиями развития или с определенными заболеваниями;
  • роды, прошедшие до 20-летнего возраста девушки;
  • роды вследствие беременности, которая была незапланированной или нежелательной.

Спровоцировать послеродовую депрессию и даже психоз могут такие факторы как гормональные изменения в организме, недостаток сна, проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов В1 и В12, наличие воспалительных процессов в организме или аутоиммунных заболеваний. Также в группе риска находятся женщины, которые курили во время беременности, поскольку никотин оказывает непосредственное воздействие на центральную нервную систему.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как бороться с послеродовой депрессией

Если вы хотите знать, как справиться с депрессией после родов, обязательно следует обратиться за получением консультации врача. Лечение подбирается индивидуально, к примеру, должна соблюдаться определенная дозировка при приеме лекарственных препаратов. Также важно значение имеет психотерапия, психологическая поддержка не только специалистов, но и родственников и друзей. Кроме того, женщина должна и самостоятельно уделить внимание своему состоянию и оказывать себе самопомощь. Ниже будут рассмотрены все эти аспекты.

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Медицинская помощь

Одним из основных моментов лечения послеродовой депрессии является правильный подбор медицинских препаратов, помогающих улучшить состояние женщины. Средства применяются в комплексе и включают такие разновидности:

  • трициклические антидепрессанты – предназначены стабилизировать эмоциональное состояние и настроение женщины, уменьшить уровень тревожности. Стоит учесть, что дозировка данных препаратов подбирается врачом индивидуально. Средства могут передаваться малышу, поскольку проникают в материнское молоко, однако их дозы минимальны, поэтому не представляют опасности для ребенка;
  • селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – снижают симптомы депрессии, повышают уровень серотонина в головном мозге;
  • ингибиторы обратного захвата норадреналина – увеличивают уровень этого вещества;
  • успокаивающие препараты – снижают уровень тревожности, оказывают седативный эффект.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Психотерапия

Стабилизировать психоэмоциональное состояние женщины помогут сеансы психотерапевта, которые проводятся в групповом формате или индивидуально. Методы направлены на то, чтобы пациентка избавилась от ощущения тревожности и опустошенности, повысила свою самооценку. Помимо этого, психотерапевт может проводить работу с мужем и другими родственниками женщины с целью наладить и улучшить взаимоотношения в семье.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Самопомощь и уход за собой

Помимо медицинской и психологической помощи практикуются советы для молодых мам, которые направлены на то, чтобы женщина предпринимала определенные меры самостоятельно. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

  • Уделите внимание своему рациону питания, которое должно быть полноценным и сбалансированным. В вашем меню должны присутствовать молочные продукты, рыба, нежирное мясо, злаки, овощи и фрукты.
  • Посильные занятия спортом помогут улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние. Это могут быть танцы, йога, пилатес. Положительное воздействие оказывают дыхательные практики и медитация. Также важны регулярные прогулки на свежем воздухе.
  • Старайтесь отводить нужное количество времени на сон. Если у вас не получается высыпаться ночью, компенсируйте этот недостаток днем с ребенком.
  • Уход за собой поможет вам почувствовать себя лучше морально и повысит свою самооценку. Постарайтесь уделять внимание уходовым процедурам, порадуйте себя красивым нарядом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поддержка семьи и друзей

Психологи рекомендуют будущей маме еще до родов заняться решением вопросов, которые в итоге помогут ей сохранить психическое здоровье и избежать послеродовой депрессии. Это заключается в том, чтобы обговорить с родственниками моменты, связанные с уходом за ребенком и выполнением домашних обязанностей. Распределение определенных функций между членами семьи поможет снять нагрузку с молодой мамы и избежать того, что все взвалится на ее плечи. Если позволяют финансовые возможности семьи, можно нанять няню для ребенка или помощницу по дому.

Если женщина чувствует себя тревожно и подавленно уже после родов, ей ни в коем случае не стоит держать эти ощущения в себе. Нужно поделиться своими чувствами с мужем, родственниками, подругой, и обязательно проговорить моменты, тревожащие молодую маму. Помощь близких в этом вопросе чрезвычайно важна.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы имеет представление, как справиться с послеродовой депрессией. Вы сможете взять на вооружение методы, предложенные в этой статье. Надеемся, что наши советы помогут вам улучшить свое физическое и эмоциональное состояние, и вы действительно сможете ощутить радость материнства.

27 июня 2024, 16:22
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Максим Галкин

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