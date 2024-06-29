Как выйти из запоя в домашних условиях

Запойные состояния являются одной из главных проблем у пьющих людей. Они могут занимать от нескольких дней, а в отдельных случаях продолжаются неделями. Выйти из такого состояния своими силами бывает очень тяжело даже на начальных этапах, и может потребоваться помощь специалиста и окружающих. Клео.ру предлагает разобраться, как выйти из запоя и можно ли сделать это в домашних условиях.

Что такое запой и чем он опасен

Обычно дипсоманией или алкогольным запоем называют состояние, при которых человек регулярно употребляет алкоголь на протяжении определенного времени. Как правило, такие ситуации сопровождаются интоксикацией, плохим самочувствием и психологическими проблемами, для решения которых снова и снова обращаются к алкогольным напиткам.

Различают две основных стадии дипсомании – краткосрочная и долгосрочная. Непродолжительные запои могут длиться от пары дней до двух недель. Наиболее частыми примерами являются употребление алкоголя в течение всех выходных после рабочей недели с самостоятельным выходом к понедельнику.

Если такие краткосрочные дипсомании происходят регулярно, то впоследствии они могут перерастать в длительные запои, осложняющиеся алкогольной зависимостью. В таких случаях пьющему человеку будет намного сложнее разобраться с этой проблемой самостоятельно, и, возможно, потребуется помощь специалистов.

Помимо того, что люди, страдающие запоем, теряют работоспособность на весь период состояния, дипсомания несет опасность для многих органов и систем организма:

Печень . Чрезмерное употребление алкогольных напитков продолжительное время угнетает функции печени и в перспективе может провоцировать гепатит и цирроз.

. Чрезмерное употребление алкогольных напитков продолжительное время угнетает функции печени и в перспективе может провоцировать гепатит и цирроз. Сердце и сосуды . Алкоголь вызывает гипертонию, вызывает аритмию, изменение размера и функции мышц. Даже при краткосрочных запоях увеличиваются риски инфаркта и инсульта.

. Алкоголь вызывает гипертонию, вызывает аритмию, изменение размера и функции мышц. Даже при краткосрочных запоях увеличиваются риски инфаркта и инсульта. Нервная система . Под влияние токсического воздействия продуктов распада алкоголя ухудшаются функции мозга. Длительная дипсомания может привести к развитию деменции и других дегенеративных заболеваний нервной системы.

. Под влияние токсического воздействия продуктов распада алкоголя ухудшаются функции мозга. Длительная дипсомания может привести к развитию деменции и других дегенеративных заболеваний нервной системы. Репродуктивная система . Алкоголь в больших количествах может привести к развитию половой дисфункции, нарушению менструального цикла, бесплодию. В период беременности употребление спиртных напитков может спровоцировать развитие патологий у плода.

. Алкоголь в больших количествах может привести к развитию половой дисфункции, нарушению менструального цикла, бесплодию. В период беременности употребление спиртных напитков может спровоцировать развитие патологий у плода. Иммунная система. Алкоголь может защитные функции организма, делая человека уязвимым перед болезнями, инфекциями и другими внешними угрозами.





Как выйти из запоя в домашних условиях

Первым и главным шагом на пути к выходу из запойного состояния является понимание наличия проблемы у самого пьющего. В таком случае появляются стимулы изменить ситуацию, выйти из запоя и избавиться от алкогольной зависимости. На этом этапе человеку необходимы поддержка и забота, чтобы не сорваться и не вернуться к началу пути.

Наркологи и аддиктологи дают советы по выходу из запоя, которые помогут ускорить процесс, закрепить результаты и облегчить сопутствующие симптомы.

Постепенное снижение дозы спирта

Каким бы ни было желание выйти из сложного состояния, нельзя резко отказываться от употребления алкоголя. При сильном стрессе нервная система может начать сбоить: появятся алкогольный делирий и синдром отмены, обострятся сопутствующие проблемы.

При постепенном снижении дозировки нагрузка будет в разы ниже, и переход к нормальному образу жизни не покажется сложным и непреодолимым.

Постельный режим

При выходе из запоя в домашних условиях рекомендуется соблюдать щадящий режим дня. Если самочувствие пациента очень плохое, то показан только постельный режим. Как только состояние здоровья улучшится, стоит добавить прогулки на свежем воздухе.

Занятие любимым делом и просмотр фильмов и сериалов помогут уменьшить состояние тревожности и отвлечься от гнетущих мыслей.





Контроль давления

Частым спутником запойного состояния является повышенное артериальное давление. Оно может провоцировать головные боли, а в отдельных случаях – спровоцировать инсульт.

При высоких показателях АД пациенту нужно прилечь, положив под голову подушку. Принимать препараты, понижающие давление, без соответствующих знаний или назначения врача противопоказано.

Увеличение количества употребляемой жидкости

Важным этапом по возвращению нормального состояния здоровья является восстановление водно-солевого баланса. Обильное питье поможет ускорить обмен веществ, обеспечить быстрое выведение токсинов из организма и восполнить дефицит жидкости.

В клиниках при лечении запойных состояний часто ставят капельницы солевых растворов. В домашних условиях, не владея специфическими навыками, делать это не рекомендуется. Лучше обратиться за помощью к профессионалам.





Нормализация режима питания

Алкогольные напитки содержат большое количество калорий, поэтому организм не подает сигналы о голоде: в этот период выпивающие могут не есть, не ощущая в этом потребности. Однако отсутствие еды плохо влияет на работу пищеварительной системы.

На начальных этапах выхода их запоя рекомендуется легкая пища: бульоны, овощные супы, пареные овощи, каши, кисломолочные продукты.

Прием медицинских препаратов

Главное правило при приеме лекарственных средств – не навредить и так ослабленному организму. Для ускорения выведения токсичных веществ применяют адсорбенты, например, активированный уголь.

При похмелье, чтобы убрать неприятные симптомы, используются аспирин, янтарная кислота, мочегонные препараты для ускорения выведения продуктов распада. Парацетамол, ибупрофен и цитрамон могут уменьшить головную боль, но при этом сильно нагружают печень.

Для снижения тревожности рекомендуются легкие успокоительные средства на основе трав. А вот сильнодействующие психотропные средства применяют лишь по назначению врача и под контролем специалистов.





В каких случаях необходима специальная медицинская помощь

Выход из запоя на начальных стадиях осуществим в домашних условиях, но при длительном употреблении одного желания пациента может быть недостаточно. В таких ситуациях требуется помощь специалистов. В клинике врачи могут использовать более сложные методы лечения, поэтому процесс проходит быстрее, а негативное влияние на организм снижается.

Также стоит обратиться к врачу, если наблюдаются такие симптомы:

Сильные головные боли . Высокое давление может стать причиной инсульта.

. Высокое давление может стать причиной инсульта. Боли в области сердца . Возможны инфаркты и другие патологии органа.

. Возможны инфаркты и другие патологии органа. Сильная продолжительная рвота .

. Редкое мочеиспускание . Свидетельствует о нарушении в работе почек.

. Свидетельствует о нарушении в работе почек. Боли в области живота . Сигнализирует о комплексных повреждениях.

. Сигнализирует о комплексных повреждениях. Судороги . Являются признаком критического состояния организма.

. Являются признаком критического состояния организма. Неадекватное поведение, делирий.





Подведем итог

Длительное употребление алкоголя может провоцировать множество проблем с физическим и ментальным здоровьем. Зная, как выйти из запоя в домашних условиях, можно быстрее вернуться к нормальному образу жизни в привычных условиях.