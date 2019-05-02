Кофе – полезный напиток, содержащий более 30 кислот и ряд микроэлементов. Однако даже у самого полезного продукта есть ограничения в употреблении: если превысить определенный лимит, то кофеин повысит нервозность, приведет к агрессивности, обострению хронических заболеваний желудка и сердца. Так сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья?

Золотой стандарт: три чашки кофе в день

В ходе исследований, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья, было выяснено, что оптимальное число – 3. Именно 3 чашки напитка позволяют взбодриться, а не почувствовать изнеможение. Из расчета, что в каждой чашечке около 250 мл, рекомендуется выпивать не более 750 мл.

Важно знать, кто кофеин способствует выведению жидкости из организма. Для кого-то, например, людей, страдающих от отеков, это положительный эффект. Однако в целом выведение жидкости сказывается на организме плохо: после принятия 1-2 чашек сразу понижается снабжение клеток необходимыми элементами.

Именно поэтому после краткосрочной бодрости так резко наступает усталость. Организму просто не хватает ресурсов, чтобы восстановиться.

Чтобы условные 3 чашки в день действительно приносили пользу, настоящие профессионалы кофейного дела рекомендуют сразу же выпивать 200-250 мл чистой воды. Частые посетители ресторанов могли заметить, что практически всегда в крупных заведениях вместе с натуральным кофе подают стакан воды.

Допустимое количество и время приемов

Сколько раз в день можно пить кофе без вреда для здоровья? Как уже было выяснено, оптимальное количество напитка – 3 чашки или же 750 мл.

Однако, если выпить такой объем за один заход, здоровые люди могут перевозбудиться и стать нервными, а лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вовсе испытают сильный дискомфорт. Кофеин необходимо употреблять умеренно, постепенно.

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Лучше всего указанные 3 чашечки кофе разделить на 3 приема. Специалисты рекомендуют пить кофейный напиток следующим образом:

Первый прием – вскоре после пробуждения. Первая чашечка поможет пробудиться, настроиться на работу. Ее желательно выпить с 7 до 10 утра. Второй прием – через 3 часа после первого. Для тех, кто встает рано, это будет 9-10 утра. Те же, кто пьют кофе в первый раз только в 10, должны употребить вторую чашечку в районе 13 часов. Кстати, согласно исследованиям ученых, минимальная работоспособность приходится на обеденный перерыв – время с 12 до 14 часов. Возможно, именно в этот промежуток и стоит выпить свою вторую чашечку. Третью чашку пить не обязательно, но, если на работе или учебе требуется максимальная бодрость, лучше всего последний прием поставить в период с 15 до 18 часов. Не рекомендуется пить кофе после 6 вечера. Из-за него могут начаться проблемы со сном, особенно у людей старше 35 лет.

Ограничение для беременных женщин

Сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья мужчине или взрослой женщине в стандартной ситуации, мы уже выяснили. Приведенные выше рекомендации действуют для людей старше 18 лет без осложнений здоровья. Однако для девушек в положении ограничения меняются.

Во время беременности лучше не употреблять кофеин вообще. Он приводит к снижению усвоения железа и кальция, что плохо сказывается на состоянии плода. То же можно сказать и о периоде лактации: во время кормления грудью от напитка следует отказаться.

Лимит для детей

Детям до 12 лет кофе не рекомендуется пить вообще. Напиток ведет к снижению усвоения кальция, поэтому он может привести к замедлению роста и повышению хрупкости костей. Однако иногда кофеин просто необходим: например, перед важной спортивной поездкой, контрольной на первом уроке.

Специалисты разрешают выпивать детям с 12 до 16 лет по одной чашке в день. Нельзя превышать отметку в 250 мл. Давать лучше натуральный кофе, собственноручно помолотый и приготовленный в кофеварке. Растворимый содержит слишком много вредных веществ.

Детям с 16 до 18 можно увеличить лимит до 2 кружек кофе. С 18 ограничения снимаются, хотя у тех, кто к этому моменту еще растет, они могут сохраняться до 20 лет.

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Растворимое или натуральное?

Пить в день по 3 чашки кофе можно только в том случае, если это напиток натурального помола. А вот растворимое вещество более вредное, в нем больше кофеина и практически нет полезных веществ.

Сколько чашек растворимого кофе можно принять за сутки? Лучше не более 1. Например, употребить 1 растворимый напиток на работе, а утром и вечером – натуральный, из домашней кофемашины.

Следите за употреблением кофеина, чтобы любовь к кофе не переросла в зависимость. При соблюдении ограничений напиток принесет только пользу.