Сколько кофе можно пить в день
Кофе – полезный напиток, содержащий более 30 кислот и ряд микроэлементов. Однако даже у самого полезного продукта есть ограничения в употреблении: если превысить определенный лимит, то кофеин повысит нервозность, приведет к агрессивности, обострению хронических заболеваний желудка и сердца. Так сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья?
Золотой стандарт: три чашки кофе в день
В ходе исследований, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья, было выяснено, что оптимальное число – 3. Именно 3 чашки напитка позволяют взбодриться, а не почувствовать изнеможение. Из расчета, что в каждой чашечке около 250 мл, рекомендуется выпивать не более 750 мл.
Важно знать, кто кофеин способствует выведению жидкости из организма. Для кого-то, например, людей, страдающих от отеков, это положительный эффект. Однако в целом выведение жидкости сказывается на организме плохо: после принятия 1-2 чашек сразу понижается снабжение клеток необходимыми элементами.
Именно поэтому после краткосрочной бодрости так резко наступает усталость. Организму просто не хватает ресурсов, чтобы восстановиться.
Чтобы условные 3 чашки в день действительно приносили пользу, настоящие профессионалы кофейного дела рекомендуют сразу же выпивать 200-250 мл чистой воды. Частые посетители ресторанов могли заметить, что практически всегда в крупных заведениях вместе с натуральным кофе подают стакан воды.
Допустимое количество и время приемов
Сколько раз в день можно пить кофе без вреда для здоровья? Как уже было выяснено, оптимальное количество напитка – 3 чашки или же 750 мл.
Однако, если выпить такой объем за один заход, здоровые люди могут перевозбудиться и стать нервными, а лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вовсе испытают сильный дискомфорт. Кофеин необходимо употреблять умеренно, постепенно.
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Лучше всего указанные 3 чашечки кофе разделить на 3 приема. Специалисты рекомендуют пить кофейный напиток следующим образом:
- Первый прием – вскоре после пробуждения. Первая чашечка поможет пробудиться, настроиться на работу. Ее желательно выпить с 7 до 10 утра.
- Второй прием – через 3 часа после первого. Для тех, кто встает рано, это будет 9-10 утра. Те же, кто пьют кофе в первый раз только в 10, должны употребить вторую чашечку в районе 13 часов. Кстати, согласно исследованиям ученых, минимальная работоспособность приходится на обеденный перерыв – время с 12 до 14 часов. Возможно, именно в этот промежуток и стоит выпить свою вторую чашечку.
- Третью чашку пить не обязательно, но, если на работе или учебе требуется максимальная бодрость, лучше всего последний прием поставить в период с 15 до 18 часов. Не рекомендуется пить кофе после 6 вечера. Из-за него могут начаться проблемы со сном, особенно у людей старше 35 лет.
Ограничение для беременных женщин
Сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья мужчине или взрослой женщине в стандартной ситуации, мы уже выяснили. Приведенные выше рекомендации действуют для людей старше 18 лет без осложнений здоровья. Однако для девушек в положении ограничения меняются.
Во время беременности лучше не употреблять кофеин вообще. Он приводит к снижению усвоения железа и кальция, что плохо сказывается на состоянии плода. То же можно сказать и о периоде лактации: во время кормления грудью от напитка следует отказаться.
Лимит для детей
Детям до 12 лет кофе не рекомендуется пить вообще. Напиток ведет к снижению усвоения кальция, поэтому он может привести к замедлению роста и повышению хрупкости костей. Однако иногда кофеин просто необходим: например, перед важной спортивной поездкой, контрольной на первом уроке.
Специалисты разрешают выпивать детям с 12 до 16 лет по одной чашке в день. Нельзя превышать отметку в 250 мл. Давать лучше натуральный кофе, собственноручно помолотый и приготовленный в кофеварке. Растворимый содержит слишком много вредных веществ.
Детям с 16 до 18 можно увеличить лимит до 2 кружек кофе. С 18 ограничения снимаются, хотя у тех, кто к этому моменту еще растет, они могут сохраняться до 20 лет.
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Растворимое или натуральное?
Пить в день по 3 чашки кофе можно только в том случае, если это напиток натурального помола. А вот растворимое вещество более вредное, в нем больше кофеина и практически нет полезных веществ.
Сколько чашек растворимого кофе можно принять за сутки? Лучше не более 1. Например, употребить 1 растворимый напиток на работе, а утром и вечером – натуральный, из домашней кофемашины.
Следите за употреблением кофеина, чтобы любовь к кофе не переросла в зависимость. При соблюдении ограничений напиток принесет только пользу.
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А вы любите кофе? 12
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Инга / 01.05.19 14:44Я стараюсь употреблять как можно меньше этого напитка, так как кофе вымывает кальций, а в пожилом возрасте это чревато развитие остеопороза.
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Дарья / 01.05.19 14:43Конечно, не сравнить кофе в пакетике с тем, которое варят в турке. От этого и зависит допустимое количество.
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Вера / 01.05.19 14:43Многое зависит от качества кофе. Кто-то пьет простой растворимый кофе сомнительного качества, а кто-то варит из дорогих зерен.
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Павел Таганрог / 16.01.15 02:23А я согласен полностью! Статья по-существу, с медецинским обоснованием. Замена адреналина. Кофеманам не понять. Их доза завышена как у закаренелых тарчков наркоманов простите. И чашка утреннего кофе их всего лишь приводит в тонус. Но если организм чист и жил без кофеина, уж он то почувствует все выше описанные прелести от кружечки кофе. Статья хорошая. Правдивая.
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Marana Vilnius / 16.07.14 15:04Глупости не пишите. Не согласна со статьёй. Конечно, если глушить кофе литрами, пользы, может, и не будет. Но если в меру: "Результаты закончившихся в США, Японии и некоторых странах Европы длительных исследований показали: у тех, кто пьет 5 и более чашек кофе в день, меньше риск диабета и болезней сердца. Кофеманы реже страдают от камней в почках и желчном пузыре, подагры, возрастной потери памяти. Фильтрованный кофе (по-американски) даже в большом количестве не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у большинства людей. К такому выводу пришла международная команда ученых из Мадридского университета и Гарвардской школы общественного здоровья в результате 20-летних наблюдений за 128 тысячами мужчин и женщин. Исследователи заметили, что страстные кофеманы чаще курят и злоупотребляют алкоголем, реже пьют чай, принимают витамины и меньше занимаются спортом. Но даже при учете этих обстоятельств риск развития инфаркта у них не увеличен. Вывод очевиден: кофе защищает сердечно-сосудистую систему. Это подтверждается еще одним исследованием, которое длилось 15 лет, с участием более 27 тысяч женщин в возрасте от 55 до 69 лет. Выпивавшие в день 1-3 чашки кофе на 24% реже умирали от сердечно-сосудистых и других болезней, связанных с воспалениями, чем те, кто не пил кофе вообще. И все это благодаря содержащимся в кофе антиоксидантам". В общем, те, кого эта тема интересует, найдут множество подобной информации. У меня самой большую часть жизни было пониженное давление, кофе просто спасает, иначе к полудню начинает болеть голова. Пью его ежедневно 1-2 раза с 15-летнего возраста. И наконец, лучший пример - моя мама, которая всю свою жизнь, лет с 28 выпивает 1-3 чашки крепкого кофе. В мае ей было 85 лет. А сегодня утром по дороге на работу я отвезла её на дачу, где она успешно выращивает огурчики, которых мне по-быстрому насобирала, и не только их. Вот вам и доказательство вреда от кофе.
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Котя / 16.07.14 10:19Я от кофе наоборот спать хочу) Пью иногда в 10 вечера и сплю сном младенца потом)
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ник / 16.07.14 10:17лечим остеоартроз у бабушки, которая всю жизнь любит кофе. кофе сильно вымывает кальций из организма. очень печальный прогноз, даже не хочу писать, какие последствия.
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Lenchen / 16.07.14 08:29А я не читала. Я - на картинку первую любовалась. Надо на выходных попробовать замутить такую вкусняшку в чашке.