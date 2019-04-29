Полезен ли гематоген для детей и взрослых

Так ли полезен гематоген? В чем заключается польза и вред аптечной сладости, и что показали последние исследования?

Что такое гематоген

Согласно современной фармацевтической классификации, гематоген является БАДом. Основу его составляет черный пищевой альбумин – гемоглобин в чистом виде в порошкообразной форме.

Разработан был гематоген в начале 20-ого века в России, но прототипом являлась микстура, изготовленная в Швейцарии на основе крови животных.

Разработка была основана на том факте, что единственным источником поступления очень важного вещества в наш организм – железа, в легко усваиваемой форме (двухвалентного железа), является животный белок гемоглобин.

Гемоглобин входит в состав эритроцитов (красных кровяных телец), кроме того, стимулирует их выработку.

Нормальный уровень гемоглобина в организме чрезвычайно важен для здоровья. Достаточное содержание гемоглобина в крови свидетельствует о хорошем функционировании организма в целом, что подтверждается последними исследованиями.

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Гематоген, как вспомогательное лекарство и профилактическое средство, показан при дефиците железа в организме, появляющегося в результате различных причин.

Показаниями к применению гематогена являются:

обедненный рацион питания, отсутствие в нем красного мяса крупного рогатого скота;

восстановительный период после болезни;

анемия различной степени;

частые кровотечения различной этиологии;

геморрой с кровотечениями;

в период менструаций;

послеоперационный период;

нарушения зрения;

детский возраст для профилактики анемии и для создания благоприятных условий роста.

Состав гематогена

Если раньше в состав гематогена входила сухая кровь крупного рогатого скота, то современные технологии позволяют производителям включать в состав популярного БАДа очищенный гемоглобин.

Современные производители используют дефибрированную и очищенную кровь от микроорганизмов кровь животных, что по отзывам врачей позволяет произвести совершенно безопасный продукт.

В списке ингредиентов обязательно должен стоять главный – альбумин, все остальное является вкусовыми добавками.

Как правило в состав гематогена входят такие добавки:

сгущенное молоко;

патока;

семена кунжута;

орехи;

какао-порошок;

готовый шоколад;

мед;

цукаты и сухофрукты;

кокосовая стружка.

Гематоген, по своему составу, представляет собой поливитаминный препарат. В его микро и макроэлементный состав входят такие нутриенты (биологически значимые вещества), как:

железо двухвалентное (легко усваиваемая форма для человеческого организма);

заменимые и незаменимые аминокислоты;

сахара: глюкоза, мальтоза, декстрин, сахароза;

жиры и жирорастворимые витамины;

натрий, калий, кальций, хлор;

витамины А и С.

В советские времена был разработан ГОСТ, которого обязательно придерживались производители. Согласно его нормам, в состав гематогена должны входить:

альбумин пищевой – 2, 5 %;

патока на основе крахмала – 12, 5 %;

сгущенное молоко – 19, 9 %;

сахар – 22, 8 %;

ванилин – 0, 06 %.

По мнению абсолютно всех, кто пробовал этот советский гематоген, он лучший по сравнению с современными вариантами.

Польза гематогена по последним исследованиям

Как уже упоминалось, польза гематогена заключается в поставке в организм железосодержащего белка. Всосавшись в стенки кишечника, железо попадает в кровяное русло, активно включаясь в процесс кроветворения, в результате образования белка гемоглобина.

Ощутимую пользу для организма гематоген может оказать при его правильном курсовом применении. В результате на организм оказывается его главное благотворное воздействие:

стимулируется процесс кроветворения.

В следствии чего в организме происходят такие оздоровительные процессы, как:

исчезает слабость и утомляемость;

повышается иммунитет;

возрастает стрессоустойчивость;

повышается уровень обменных процессов;

улучшается состояние кожи, волос и ногтей;

полезен женщинам для приема в критические дни.

Вред гематогена

Наряду с неоспоримой пользой умеренного курсового приема гематогена, существует и вред от его бесконтрольного употребления, что подтверждено последними исследованиями.

Как уже подчеркивалось, гематоген можно отнести не только к БАДам, но и к лекарственным средствам. А как известно, ни те, ни другие употреблять, как лакомство нельзя, по причине возникновения передозировки основного вещества.

При передозировке имеет место стандартная реакция организма:

Но даже если дело до такой передозировки и не дошло, при больших дозах приема железосодержащего препарата могут появиться серьезные проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой.

Как известно все биохимические показатели в здоровом организме находятся на «лезвии бритвы». Отклонения от нормы в ту или иную сторону приводят к различным заболеваниям.

Так увеличение содержания железа выше нормы приводит к образованию свободных радикалов – активных разрушителей нашего организма.

Передозировка железа способствует возникновению таких серьезных проблем, как:

отложение холестериновых бляшек в сосудах, приводящих к атеросклерозу и ломкости сосудов;

сгущению крови, чреватое многими неприятными последствиями, в том числе тромбофлебиту.

Кроме того, детский батончик гематогена очень калорийный продукт, который кроме пользы может причинить и вред здоровью. Его практически совсем нельзя употреблять при таких проблемах со здоровьем, как:

избыточный вес;

сахарный диабет;

варикоз;

желчекаменная болезнь;

аллергическая реакция;

нарушение обмена веществ.

Мнение врачей о гематогене и последние исследования

По результатам проведенных исследований, врачи склонны назначать гематоген в качестве железосодержащего препарата для людей, находящихся в определенных состояниях. Эти состояния мы описывали выше.

Как и раньше гематоген полностью подтверждает свое положительное воздействие на организм, согласно последним исследованиям.

Однако врачи особенно подчеркивают необходимость курсового приема препарата в установленных медицинских дозах. А кроме того, врачами подчеркивается необходимость его правильного приема с учетом совместимости с другими продуктами.

Главное, что необходимо знать, что усвоению железа препятствует кальций, поэтому нельзя совмещать прием гематогена с молоком и молочными продуктами. Кроме того, не стоит покупать гематоген с семенами кунжута, богатого кальцием.

Также уменьшает усвоение железа жирная и жареная пища.

Дозировка гематогена для детей, взрослых и беременных

Установлены медицинские нормы приема гематогена, которые разработаны на основе последних исследований. Превышать установленные нормы не рекомендуется во избежание неприятных последствий.

Так для детей установлены такие нормы:

от 3 до 6 лет – по 5 г до трех раз в день;

от 6 до 12 лет – по 10 г два раза в день;

от 12 до 18 лет – 10 г три раза в день.

Для беременных и взрослых профилактической дозой является 10-15 г – 2-3 раза в день.

При различных проблемах врач может назначить и большую дозу приема с лечебной целью.

Чтобы получить только пользу от употребления гематогена, важно принимать его между приемами пищи для лучшего усвоения, что подтверждается последними исследованиями. Также не следует совмещать эту пищевую добавку с молочными продуктами и некоторыми лекарствами, чтобы не нанести вред организму.

Противопоказания для применения препарата

Гематоген нельзя употреблять при:

склонности к аллергическим реакциям;

сахарном диабете;

анемии, не связанной с недостатком железа в крови;

тромбофлебит;

некоторые нарушения углеводного обмена.

Пользу для организма гематоген может принести только при грамотном его приеме. Перед тем, как начать употреблять эту биологически активную добавку, необходимо проанализировать свое состояние, чтобы избежать ощутимого вреда для здоровья.

А людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и принимающим лекарства, необходима еще и консультация врача.

Кроме того, противопоказан гематоген в случае:

приеме поливитаминных препаратов или других витаминов;

если вы придерживаетесь слабо солевой диеты;

за час или через два после употребления продуктов: печени, мяса, рыбы, цельно зернового хлеба или хлебцов, а также хлопьев.

Особенно с осторожностью следует назначать гематоген для детей, учитывая, что он кроме пользы, может причинить и вред.

Необходимо иметь в виду, что максимально допустимая суточная доза приема гематогена составляет:

для детей, старше 3 лет (до этого возраста гематоген детям давать нельзя) – не более 20 – 30 г;

для взрослых и беременных женщин – 40 – 50 г.

Побочные эффекты

При учете противопоказаний, а также при соблюдении норм приема гематогена в курсовом режиме, побочных эффектов не наблюдается.

Однако, при несоблюдении медицинских рекомендаций и употреблении гематогена в качестве обычного сладкого десерта, да еще при регулярности такого употребления, возможны очень серьезные нарушения здоровья.

К таким возможным побочным эффектам относятся:

аллергические реакции, вплоть до отека Квинке;

крапивница;

повышения сахара и холестерина в крови;

увеличение веса;

образование тромбов;

у гипертоников может случиться гипертонический криз.

Как выбрать гематоген

В советские времена все продукты, а тем более, витаминные препараты и пищевые добавки, производились в соответствии с ГОСТ, чего нет в нашей современной реальности. Производители часто выпускают обычное кондитерское изделие под названием «Гематоген». Используя раскрученный бренд для извлечения прибыли.

Поэтому, если вам необходим именно БАД «Гематоген», а не его кондитерский аналог, то лучше придерживаться простых правил приобретения профилактического продукта:

желательно покупать в аптеке. Однако, так как гематоген не является лекарственным средством, то его реализация разрешена в обычных торговых точках. Важно следовать другим правилам;

внимательно читать состав БАДа;

ознакомиться с информацией о производителе;

обратить внимание на целостность упаковки.

Что касается состава, то по существующим Санитарным правилам и нормам, информация БАДов на этикетке должна содержать:

состав продукта по убыванию количественного присутствия ингредиента. Конкретно для гематогена на первом месте обязательно должно быть указано наличие в составе альбумина;

пометку о том, что БАД не является лекарственным средством;

срок годности от 6 месяцев до 1 года;

отсутствии различных подсластителей и химических добавок в качестве усилителей вкуса.

При выборе лучше ориентироваться на состав гематогена, приготовленного по ГОСТ, согласно последним исследованиям именно такой состав является оптимальным для получения пользы организмом.

Также важно ориентироваться при выборе качественного гематогена на хорошо зарекомендовавшего себя производителя:

Возрождение и развитие;

Генесс;

Фарм ПРО;

Сибирское здоровье;

Экзон;

Фармсандарт.

Из краткого обзора можно сделать вывод о том, что в профилактических целях и при употреблении курсом, гематоген очень полезная пищевая добавка, что подтверждено последними исследованиями. Не стоит упускать возможность оказать поддержку своему организму так нуждающемуся в ней при современном образе жизни.