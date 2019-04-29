Топ лучших продуктов для снижения веса
Продукты для снижения веса – не миф. Существует множество овощей и фруктов, которые способны ускорить метаболизм и тем самым облегчить снижение веса. Далее приведен список лучших продуктов для снижения веса, которые в сочетании с тренировками помогут быстро избавиться от лишних килограммов.
Ананас
Список продуктов для снижения веса открывает ананас. Этот фрукт помогает активно бороться с липидами, сжигая их и препятствуя образованию новых жировых отложений.
В чем же причина чудодейственного свойства ананаса? Он содержит фермент бромелайн. Это вещество ответственно за расщепление сложных липидов – тех, с которыми не справляются ни тренировки, ни диеты. Так что для борьбы с целлюлитом и другими сложными жировыми отложениями ананас подходит идеально.
Грейпфрут
В меню продуктов для снижения веса диеты «Худеем за неделю», а также других популярных экспресс-диет, зачастую входит грейпфрут. Это один из немногих цитрусовых, который содержит в себе минимум фруктозы и сахарозы. Минимальное содержание сахаров позволяет не набирать вес после употребления фрукта, так что это отличный перекус, а для некоторых – и замена ужина.
Половинку грейпфрута рекомендуют употреблять на завтрак и в перерыве между обедом и ужином.
Конечно, не обязательно идти на крайние меры и заменять целый прием пищи этим фруктом. Простое употребление нескольких долек в день уже даст заметные результаты. Грейпфрут снижает аппетит, помогает притуплять чувство голода, даже если рацион резко сокращается на 500-800 калорий. Отмечаются и следующие положительные свойства грейпфрута:
- снижение отеков;
- насыщение организма витаминами;
- улучшение пищеварения;
- ускорение обмена веществ;
- снижение уровня холестерина;
- уменьшение уровня инсулина в крови.
Чтобы получить от употребления этого продукта максимальный эффект, нужно принимать по половине дольки за полчаса до пищи. В сутки можно съедать до 2 шт. Можно не есть целый фрукт, а выжимать из него сок, хотя бы 150 мл.
Зеленый чай
Этот простой и недорогой напиток позволяет улучшить обмен веществ и вывести токсины. К положительным свойствам относится и замедление процессов старения. Другие действия чая:
- сжигание жировых отложений за счет активных процессов теплоотделения;
- снижение уровня сахара в крови;
- ослабление аппетита.
Специалисты рекомендуют пить по 4-6 чашек (около 1-1,5 литра чая) в день вместо любых других напитков. Им следует заменить соки, кофе, а тем более газированные напитки. С таким рационом многие сбрасывают до 5 кг за один месяц без дополнительных усилий.
Кефир
Нельзя питаться только овощами и фруктами. Организму необходимо откуда-то брать животные жиры, кальций, аминокислоты. Необходимое количество полезных элементов без лишних калорий содержится в кефире. Чтобы похудеть, необходимо покупать продукцию с низким процентом жирности и пить ее после ужина, за 2 часа до сна.
Важно поужинать не позднее 7 вечера, а в 9-10 вечера выпить стакан кефира. Можно дополнить этот прием пищи половинкой яблока. Всего один стакан кефира поможет снизить аппетит в вечернее время.
Кефир легче усваивается, чем другие молочные напитки, что помогает снизить отложение жиров и улучшить пищеварение.
Вода
Казалось бы, как простая вода может справиться с лишними килограммами? На самом деле употреблять жидкость, причем именно воду в чистом виде, очень важно. Без нее организм начинает накапливать шлаки и токсины, из-за чего возможно появление отеков. Реальный вес не увеличивается, но из-за отеков человек может прибавить 2-3 кг и чувствовать себя плохо.
Есть и более страшное последствие недостатка жидкости в организме – постоянный голод. Нередко встречаются ситуации, когда чувство жажды путают с голодом. Организму требуется немного воды или другого напитка, но вместо этого худеющий начинает «заедать» это чувство. Конечно, это приводит к набору калорий и лишнего веса.
Чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать правильный вес, необходимо употреблять как минимум 1,5 литра воды. Для взрослых с массой тела более 50 кг этот показатель увеличивается до 1,7-2 литров. А тем, кто постоянно занимается спортом, может понадобиться и 3 литра. Из них хотя бы 30% специалисты рекомендуют отводить под чистую воду, а уже остальное – под соки, морсы, чай. 2 литра воды – обязательный пункт популярной диеты от Елены Малышевой.
Список продуктов для снижения веса и аппетита можно дополнить и другими: имбирь, яблоки, шпинат также отлично подойдут для регуляции жироотложения. Рекомендуем выбирать рацион индивидуально, основываясь на личных предпочтениях.
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А какие продукты для снижения веса знаете вы? 15
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Светлана / 29.04.19 10:18Я считаю, что учитывать надо не только выпитую воду, но и другие жидкости – морсы, чай и так далее. Тот же грейпфрут содержит много жидкости, почему ее не брать в расчет?
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Анна / 29.04.19 10:16А я не пойму на счет воды. Недавно читала, что ее надо пить ровно столько, сколько требует организм, а здесь снова нормы. Если пить не хочется, то как это делать – силой?
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Вера / 29.04.19 10:16Не знала, что ананас помогает справиться с жировыми отложениями. Надо взять на заметку.
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Зоя2014 / 14.01.14 19:30А вот что делать, если ешь мало (диетолог подтвердил), а вес не уходит? Знаю, что мало двигаюсь, но сил нет заниматься по 2 часа, как советует Донцова, да еще 3 раза в неделю.
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лилит казань / 11.01.14 13:18к этому списку плюс рыба, гречка сырая на кефире с медом и чай из крапивы. при росте 162 вес - 61. и так уже лет 15. мне почти 60 лет. ем все и сколько хочется, в том числе и мучное.
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[email protected] симферополь / 11.01.14 10:28Любая диета для организма стресс, нам их и так в жизни хватает. Всеми диетологами во всем мире признана лучшей диетой половинная доза привычной пищи. Отказаться от жареного и жирного придется, готовьте в пароварке или в духовке, это еще и уйму времени сэкономит. А пищевые привычки вырабатываются в течении 3-недель, потом все пойдет легко и весело! Из физических упражнений необходимо обязательно делать 3 основных: пресс нижний и верхний, приседания и отжимания.
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Елена Евченко:Facebook / 10.01.14 23:36Господа! Я похудела на 49 кг вот как: встаёшь с утреца и ешь всё что хочешь . А потом "до завтра", то есть кушаем завтра, когда проснемся. 40 кг растаяли за 0.5 года. После 103-х кг при моих теперешних 54-х оченно хорошо себя чувствую. Так я ем каждый день ( и сахар, и шоколад и мармелад) и пр этом худею. Если объяснить организму систему одноразового питания, то он и не просит ничего в течении дня. Пробуйте, кому надо.
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Татьяна Гоок:Facebook / 10.01.14 21:02Странно мыслю... но вот что. Чтобы все переваривалось Надо остерегаться тех кто соблюдает диету....так как их желание поесть переходит к вам.
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Яна / 10.01.14 20:53Люся, попробуйте диету Протасова. ЕЕ фишка в том, что можно есть в неограниченном количестве, но набор продуктов ограничен-овощи, кисломолочка, низкокалорийные сыры и яблоки. Зато можете первое время есть хоть по 5 кг. в день) со временем вам эти продукты надоедят и начнете есть все меньше и меньше. Я похудела на 15 кг. за 3 месяца. Результат сохраняется
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Удар Бодхидхармы / 10.01.14 18:06Аааааааа. Еда - самое доступное удовольствие. Купила тортик - съела. Ищи положительные моменты. Ешь понемногу, но чаще. И не что попало. Выключи белый хлеб, мучное и сладкое. Жирное жареное тоже. Рыбу можешь пожарить.
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люся хабаровск / 10.01.14 17:51я всё борюсь с лишним весом.у меня его слишком много.весию 140кг.нужно срочно сбрасывать 50кг.пробовала очень много диет .хватает всего на месяц силы воли.попробую ещё раз.
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anonym / 10.01.14 18:43люся, а вы попробуйте не жрать пару недель. Не совсем, а так, кашку по пол чашки 3-5 раза в день = 600 ккал. Только пейте воду/чаи и не забывайте про витамины и походы в туалет. За это время стянется желудок, и сила воли укрепится чтобы есть мало, часто, и полезную пищу. Вы, конечно, за эту пару недель особенно не похудеете, но зато научитесь есть правильно. 50 кг за 1.5 года реально.
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Олька / 10.01.14 11:08Спасибо за статью, начинаю сбрасывать лишние кг)