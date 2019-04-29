Топ лучших продуктов для снижения веса

Продукты для снижения веса – не миф. Существует множество овощей и фруктов, которые способны ускорить метаболизм и тем самым облегчить снижение веса. Далее приведен список лучших продуктов для снижения веса, которые в сочетании с тренировками помогут быстро избавиться от лишних килограммов.

Ананас

Список продуктов для снижения веса открывает ананас. Этот фрукт помогает активно бороться с липидами, сжигая их и препятствуя образованию новых жировых отложений.

В чем же причина чудодейственного свойства ананаса? Он содержит фермент бромелайн. Это вещество ответственно за расщепление сложных липидов – тех, с которыми не справляются ни тренировки, ни диеты. Так что для борьбы с целлюлитом и другими сложными жировыми отложениями ананас подходит идеально.

Грейпфрут

В меню продуктов для снижения веса диеты «Худеем за неделю», а также других популярных экспресс-диет, зачастую входит грейпфрут. Это один из немногих цитрусовых, который содержит в себе минимум фруктозы и сахарозы. Минимальное содержание сахаров позволяет не набирать вес после употребления фрукта, так что это отличный перекус, а для некоторых – и замена ужина.

Половинку грейпфрута рекомендуют употреблять на завтрак и в перерыве между обедом и ужином.

Конечно, не обязательно идти на крайние меры и заменять целый прием пищи этим фруктом. Простое употребление нескольких долек в день уже даст заметные результаты. Грейпфрут снижает аппетит, помогает притуплять чувство голода, даже если рацион резко сокращается на 500-800 калорий. Отмечаются и следующие положительные свойства грейпфрута:

снижение отеков;

насыщение организма витаминами;

улучшение пищеварения;

ускорение обмена веществ;

снижение уровня холестерина;

уменьшение уровня инсулина в крови.

Чтобы получить от употребления этого продукта максимальный эффект, нужно принимать по половине дольки за полчаса до пищи. В сутки можно съедать до 2 шт. Можно не есть целый фрукт, а выжимать из него сок, хотя бы 150 мл.

Зеленый чай

Этот простой и недорогой напиток позволяет улучшить обмен веществ и вывести токсины. К положительным свойствам относится и замедление процессов старения. Другие действия чая:

сжигание жировых отложений за счет активных процессов теплоотделения;

снижение уровня сахара в крови;

ослабление аппетита.

Специалисты рекомендуют пить по 4-6 чашек (около 1-1,5 литра чая) в день вместо любых других напитков. Им следует заменить соки, кофе, а тем более газированные напитки. С таким рационом многие сбрасывают до 5 кг за один месяц без дополнительных усилий.

Кефир

Нельзя питаться только овощами и фруктами. Организму необходимо откуда-то брать животные жиры, кальций, аминокислоты. Необходимое количество полезных элементов без лишних калорий содержится в кефире. Чтобы похудеть, необходимо покупать продукцию с низким процентом жирности и пить ее после ужина, за 2 часа до сна.

Важно поужинать не позднее 7 вечера, а в 9-10 вечера выпить стакан кефира. Можно дополнить этот прием пищи половинкой яблока. Всего один стакан кефира поможет снизить аппетит в вечернее время.

Кефир легче усваивается, чем другие молочные напитки, что помогает снизить отложение жиров и улучшить пищеварение.

Вода

Казалось бы, как простая вода может справиться с лишними килограммами? На самом деле употреблять жидкость, причем именно воду в чистом виде, очень важно. Без нее организм начинает накапливать шлаки и токсины, из-за чего возможно появление отеков. Реальный вес не увеличивается, но из-за отеков человек может прибавить 2-3 кг и чувствовать себя плохо.

Есть и более страшное последствие недостатка жидкости в организме – постоянный голод. Нередко встречаются ситуации, когда чувство жажды путают с голодом. Организму требуется немного воды или другого напитка, но вместо этого худеющий начинает «заедать» это чувство. Конечно, это приводит к набору калорий и лишнего веса.

Чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать правильный вес, необходимо употреблять как минимум 1,5 литра воды. Для взрослых с массой тела более 50 кг этот показатель увеличивается до 1,7-2 литров. А тем, кто постоянно занимается спортом, может понадобиться и 3 литра. Из них хотя бы 30% специалисты рекомендуют отводить под чистую воду, а уже остальное – под соки, морсы, чай. 2 литра воды – обязательный пункт популярной диеты от Елены Малышевой.

Список продуктов для снижения веса и аппетита можно дополнить и другими: имбирь, яблоки, шпинат также отлично подойдут для регуляции жироотложения. Рекомендуем выбирать рацион индивидуально, основываясь на личных предпочтениях.