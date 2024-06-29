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Суббота 29 июня

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Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии

Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии

Эксперт рассказал, в каких вопросах поможет пластическая операция.

Часты пожелания, которые слышит пластический хирург – умень­шить нос, скорректировать его фор­му, добиться более пра­виль­ных про­пор­ций отдельных его частей, убрать горбинку. Но так же часто пациенты жалуются на проблемы носового дыхания. Пластический хирург, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ), член Южного общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (ЮОПРЭХ, Черкезов Аванес Эдуардович рассказал о том, как пластическая хирургия помогает решать эти проблемы.

Аванес Черкезов. Фото из личного архива эксперта

Что происходит при нарушении носового дыхания

При сложностях дыхания через нос можно заметить негативные последствия для всего организма. Его нехватка или постоянное дыхание через рот могут стать причиной гипоксии (кислородное голодание). Это оказывает воздействие не только на самочувствие человека, но и может стать причиной развития ряда патологий. Эти проблемы часто возникают, когда носовая перегородка искривлена, а наружный нос деформирован из-за перенесенных травм.

Как пластическая хирургия помогает добиться желаемого результата 

Аванес Черкезов. Фото из личного архива эксперта

Работа пластических хирургов заключается не только в коррекции пропорции носа, чтобы он выглядел более эстетично, но и в восстановлении функции носового дыхания. В ходе операции врач обращает внимание на искривленные костные и хрящевые структуры носовой перегородки. После их частичного удаления на их место ставят ровный хрящевой трансплантат. Для этого используется хрящ, взятый из ребер или ушной раковины.

В некоторых случаях хирурги буквально создают новый нос. Практически всегда вместе с операцией проводится коррекция других внутриносовых структур – носовых раковин.

Это образования в носовой полости, которые оказывают серьезное влияние на дыхание. Когда они функционируют неправильно, последствием может стать патология "Вазомоторный ринит". Когда носовая перегородка искривлена, носовые раковины зачастую принимают форму этого искривления, из-за чего образуется асимметрия. В такой случае даже при условии их нормального функционирования все равно необходима коррекция. Потому что только при операции на перегородке носа хорошее дыхание не будет обеспечено. По это причине пластика носовых раковин проводится единовременно, чтобы добиться надежного результата.

Ринопластика – индивидуальная операция

Хочется напомнить, что ринопластика – это не типичная процедура, которая помогает добиться только новой формы носа. Это целый комплекс сложных шагов, которые выстроены в определенной последовательности, чтобы решить эстетические и функциональные проблемы.

Это операция, проводимая с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Поэтому пластический хирург должен быть компетентным не только в своей области, но и психологии человека и понимать, что форму и функцию нельзя рассматривать отдельно. Потому что добиться идеальной формы при нарушениях функции нельзя.

29 июня 2024, 18:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова

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