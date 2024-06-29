Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации

Зубная боль – явление, с которым может столкнуться каждый человек. Иногда процесс не ограничивается обычным кариесом, бывают ситуации, когда возникает воспалительный процесс в надкостнице. В тяжелых случаях формируется гнойное образование, которое имеет внешнее проявление в виде отека. Те, кто столкнулся с подобной патологией, зачастую хотят знать, как убрать флюс в домашних условиях. Стоит отметить, что какие-либо средства допустимо использовать лишь на начальной стадии, чтобы облегчить неприятные симптомы. Однако флюс – это явление, которое требует обязательного посещения стоматолога, при этом с визитом лучше не затягивать. В этой статье Клео.ру предлагает вместе разобраться со всеми важными нюансами.

Причины возникновения флюса

Основной и изначальной причиной возникновения подобной патологии считается кариес. При его распространении он начинает затрагивать зубной нерв, следствием чего является пульпит. Отсутствие своевременного лечения приводит к тому, что инфекция проникает в более глубокие ткани, образуется воспаление десен и участков вокруг зубных корней. В этих областях скапливается гной, результатом чего становится флюс. Процесс может происходить бессимптомно и обостриться из-за снижения иммунитета. Также флюс может развиться и вследствие других факторов, к которым относятся пародонтит, возникновение прикорневой кисты, остеомиелит. Еще одна причина – удаление больного зуба, когда образовавшаяся отечность постепенно проходит самостоятельно.





Домашние методы лечения флюса

В зависимости от того, на какой стадии находится заболевание, стоматолог определит, можно ли проводить лечение флюса в домашних условиях. При этом важно, чтобы методы подбирал именно врач, поскольку самолечение недопустимо и чревато развитием осложнений. Специалист может порекомендовать как медикаментозные препараты, так и домашние средства. К числу распространенных методов, помогающих понять, как уменьшить отек, относятся следующие:

прием антибиотиков, обезболивающих и противовоспалительных препаратов, назначенных врачом;

в качестве дополнительных средств могут быть назначены витаминные комплексы, успокоительные, антигистаминные препараты;

полоскание ротовой полости «Хлоргексидином», настоем шалфея или календулы, содово-солевым раствором.

Среди популярных народных средств можно упомянуть следующие:

капустные листья, которые необходимо проварить 2 минуты, остудить и прикладывать к пораженному участку;

компресс, который создается из соли и сахара (по 1 ч. ложке), черного перца (0,5 ч. ложки), пяти капель рома. Компоненты смешивают между собой, прогревают на медленном огне до запустения, остужают и прикладывают к пораженной десне;

смесь из шалфея и чабреца (по 1 ст. ложке), которую заливают кипятком (1 л), настаивают на протяжении одного часа, процеживают и используют для полоскания в остуженном виде;

измельченный корень аира (1 ст. ложка), который заливают 0,5 л кипятка, настаивают три часа, процеживают и в остуженном виде применяют для полоскания.





Когда обращаться к врачу

Чтобы решить, как избавиться от патологии, следует обязательно обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от того, на какой стадии происходит развитие флюса, оно может быть как медикаментозным, так и хирургическим. Подходящие методы в том или ином случае определит стоматолог. Важно не откладывать визит к врачу, поскольку флюс – это не та проблема, которая отступит сама по себе.

Бывают ситуации, когда вскрытие гнойника происходит без внешнего воздействия, и после прорыва его содержимое вытекает в ротовую полость. При этом не верно считать, что процесс воспаления остановлен. Он может развиваться далее и постепенно переходить в хроническую стадию. Состояние опасно тем, что может возникнуть поражение надкостницы, содержимое гнойника проникнет в сердце, суставы, почки и вызовет осложнения. Именно поэтому важно, чтобы стоматолог определил стадию болезни и в зависимости от этого подобрал правильные методы лечения, помогающие понять, как снять флюс.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как убрать флюс в домашних условиях и облегчить неприятные симптомы. Однако помните, что самолечением нельзя заниматься ни в коем случае, средства и методы должны подбираться только после консультации с врачом. Это поможет вам избежать неприятных последствий данного заболевания для вашего здоровья.