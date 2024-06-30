Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать

Весной и летом отдых на природе особенно приятный, но это настроение могут испортить различные насекомые и паразиты. Их укусы не только вызывают зуд и раздражение, но и могут быть причиной опасных заболеваний. Клео.ру предлагает разобраться, как вытащить клеща в домашних условиях и сделать это правильно, чтобы не навредить здоровью.

Подготовка к удалению клеща

Клещи – одни из часто встречающихся насекомых, досаждающих человеку на природе. Они умеют забираться в самые незаметные места, и обнаружить их бывает непросто. Оказавшись в удобном месте, клещ впивается в кожу и впрыскивает анестетик, поэтому такие укусы не ощущаются. Но наибольшую опасность вызывают даже не сами неприятные укусы, а последствия для организма. Клещи являются переносчиками опасных болезней – боррелиоза и энцефалита.

Отправляясь на природу, следует заранее подготовиться к тому, что придется снимать с себя насекомых. Следует взять с собой в аптечку не только средства первой необходимости, но и дополнительные предметы.

Необходимые инструменты

В зависимости от выбранного способа удаления клеща и навыков обращения с инструментами, набор таких предметов может отличаться. Для безопасного и быстрого удаления этих насекомых, рекомендуется при выезде на природу иметь под руками следующее:

медицинские перчатки или полиэтиленовый пакет – для защиты рук;

антисептики, чтобы обеззаразить область укуса – спирт и спиртосодержащие препараты, перекись, хлоргексидин и аналогичные составы;

инструменты для удаления клеща – специальные выкручиватели, пинцеты, фиксатор с нитью или просто крепкая нить;

емкость для хранения насекомого – если планируется провести анализ;

влажные салфетки, мыло – для обработки рук и пораженного участка, чтобы уничтожить болезнетворные организмы;

репелленты – для отпугивания насекомых и предотвращения укусов.

Правила безопасности перед удалением

Клещи способны переносить опасные заболевания, которые могут привести к печальным последствиям, если проигнорировать симптомы или запустить процесс лечения. Основная концентрация инфекции содержится в пищеварительной системе клеща. Чем дольше он питается, тем выше вероятность заразиться.

При обнаружении клеща нужно действовать быстро, но очень осторожно, чтобы не повредить насекомое и не нанести еще больше вреда здоровью. В случае, если нет уверенности в собственных силах, то стоит как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Специалисты смогут быстро и безопасно удалить насекомое, а также пропишут лекарства для профилактики заражения при необходимости.

Нельзя давить клеща. Так можно еще больше распространить болезнетворные организмы, которые находятся в слюне и пищеварительной системе насекомого. По этой же причине необходимо работать в перчатках или защитить руки другими доступными способами.





Пошаговая инструкция по удалению клеща

Порядок действия при укусе клеща зависит от инструментов, которые есть в наличии. Клео.ру предлагает несколько вариантов, как удалить клеща самостоятельно в домашних условиях.

Специальными «выкручивателями»

Такие инструменты похожи на миниатюрный гвоздодер, но действуют немного по другому принципу. Им необходимо поддеть голову клеща как можно ближе к коже, а затем проворачивать. При этом направление не играет никакой роли. Главное, действовать осторожно, без резких движений и попыток оторвать насекомое от кожи.

Пинцетом

Для удаления подойдет небольшой инструмент с тонкими кончиками. Если пинцет большой, то им будет сложнее ухватиться за голову клеща и повышается риск раздавить вредителя.

Пинцетном необходимо захватить насекомое за голову и прокрутить его в любом направлении параллельно коже, слегка приподнимая вверх. Проворачивать нужно до тех пор, пока он не отстанет.

Нельзя браться за брюшко и пытаться резко оторвать. Если клещ присосался, то просто так не отстанет. При неправильном хвате можно оторвать часть туловища. Это приведет к возможному распространению заразы, а удалять остатки будет сложнее.

Нитью

Будучи на природе, не всегда удается иметь при себе специальные инструменты. В таком случае есть и более доступные способы, как вытащить клеща. И одним из них является обычная нить.

Для удаления насекомого нужно сделать простую петлю, но не затягивать ее до конца в узел, а накинуть ее на голову клеща, и только после этого затянуть. Затем оба конца нитки скручивают, слегка приподнимая вверх. Вместе с ними будет прокручиваться и само насекомое, пока не отстанет от кожи.

Перечисленные методы не травмируют сильно клеща, поэтому вероятность впрыскивания в кровь слюны, содержащей энцефалит и боррелиоз, будет минимальной.





Какие методы неэффективны и могут навредить

Очень важно выбирать методы, вытащить клеща в домашних условиях. Некоторые способы могут не только не дать желаемого результата, но даже навредить. В число таких входят:

Удаление шприцем . Вакуума, создаваемого помпой, недостаточно для отделения насекомого, но может спровоцировать его на выпускание большего количества слюны.

. Вакуума, создаваемого помпой, недостаточно для отделения насекомого, но может спровоцировать его на выпускание большего количества слюны. Прижигание . Клещ не отцепится, зато будет легко обжечься.

. Клещ не отцепится, зато будет легко обжечься. Выведение жидкостями . Бензин, алкоголь, растительные масла и жиры малоэффективны.

. Бензин, алкоголь, растительные масла и жиры малоэффективны. Раздавливание. Инфекция, содержащаяся в слюне и внутренностях, может быстрее попасть в кровь и распространиться по организму.





Что делать с удаленным клещом

После извлечения насекомого его можно поместить в заранее подготовленный контейнер или пакет, чтобы впоследствии отвезти в лабораторию и проверить на заражение. Их нужно сдать на анализы в течение 2 суток с момента снятия.

Однако рекомендации экспертов-эпидемиологов в этом отношении неоднозначны. Врачи утверждают, что максимальный период, когда профилактика будет эффективной, составляют всего 3 дня. В свою очередь лабораторный анализ займет больше времени, а значит, ценное время будет уже упущено.

Также следует понимать, что заражение клеща не значит, что инфекция обязательно передастся человеку. Многое зависит от того, как было вытащили клеща, а также от иммунитета. При правильном образе жизни эти риски будут намного меньше.

Наиболее правильным решением будет обратиться к своему лечащему врачу сразу после укуса за консультацией. Вероятно, специалист назначит профилактическую дозу антибиотика, чтобы устранить потенциальное заражение. Лечиться самостоятельно без показаний врача не рекомендуется, чтобы не усугубить ситуацию.





Профилактические меры после укуса

После того, как клещ был успешно удален, необходимо обработать область укуса: промыть с мылом или протереть влажными салфетками. Затем зону нужно продезинфицировать имеющимися в наличии антисептиками.

Очень важно запомнить, где находится место укуса клеща, чтобы следить за поведением организма. При сильных аллергических реакциях необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу.





Подведем итог

При укусе клеща на природе, важно знать, как быстро и правильно вытащить его в домашних условиях. От своевременности действий зависит вероятность заражения опасными болезнями, распространителями которых являются эти насекомые. Данные рекомендации помогут избавиться от проблемы даже при отсутствии специальных инструментов.