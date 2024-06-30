Парение в жару: плюсы и минусы

Забота о здоровье важна не только в зимний период, но и в летний. Парение – это профилактическая процедура, способствующая общему оздоровлению и омоложению организма. Возможно, вам кажется, что холодная ванна и кондиционер – единственное спасение в жаркую погоду. Однако всё гораздо интереснее: пробовали ли вы когда-нибудь париться в жаркое время года? Рассказываем о плюсах и минусах такой процедуры.

«Наш эксперимент, проведенный в 2023 году, показал, что парение в банном чане способствует улучшению настроения, общего состояния организма и жизненных показателей. В банном чане, в отличие от бани или сауны, голова остается над горячей водой, что позволяет избежать перегрева или повышения давления. Парение способствует не только расслаблению, но и укрепляет иммунитет, ухаживает за телом и отлично расслабляет центральную нервную систему. Процедура не вызывает сонливости и переутомления, как это может происходить после посещения традиционной бани», – говорит директор компании «Сибирский Банный Чан» Екатерина Карпекина.

Плюсы:

1. Улучшение кровообращения

Именно высокая температура способствует расширению сосудов и улучшению кровотока, что может положительно сказаться на общем состоянии организма. Улучшение кровообращения также уменьшает отечность, что особенно важно в условиях жары, когда организм подвергается дополнительной нагрузке.

2. Потоотделение

Вы не просто потеете, когда находитесь под палящим солнцем, а потеете с пользой, поскольку банный чан и банные процедуры в частности за счет необходимой влаги способствуют очищению организма, выводу токсинов и вредных веществ.

3. Расслабление мышц и снятие стресса

Парение способствует расслаблению мышц и улучшению настроения за счет повышения уровня эндорфинов. Такая процедура благоприятно воздействует на мышечную массу и связки, улучшает их эластичность и подвижность, ускоряет заживление травм. В дополнение к этому обратите внимание на эфирные масла. Лаванда, например, – сильный натуральный антидепрессант, снимает нервное напряжение и помогает освободить голову от ненужных мыслей.

4. Укрепление иммунитета

Регулярные банные процедуры стимулируют иммунную систему и помогают справляться с инфекциями. После парения обязательно укутайтесь в полотенце и немного подышите свежим воздухом. Затем примите холодный душ или другую контрастную процедуру для закаливания организма.

5. Очищение кожи

Парение открывает поры и способствует их очищению, что может улучшить состояние кожи и ускорить обмен веществ. Кожа насыщается кислородом, получает питательные вещества, избавляется от лишней влаги. Процедура способствует увлажнению и придает ей здоровое сияние, делая кожу более гладкой и упругой.

Минусы:

1. Риск перегрева

В жаркую погоду организм итак подвергается тепловой нагрузке, а парение в сауне может привести к перегреву и тепловому удару.

Необходимо париться короткими сеансами по 15-20 минут и надевать головной убор, чтобы этого избежать.

2. Обезвоживание

Интенсивное потоотделение в сочетании с жаркой погодой увеличивает риск обезвоживания, что требует дополнительного потребления жидкости.

Важно соблюдать питьевой режим, так как во время парения летом организм теряет еще больше воды. Во время пребывания в банном чане вы можете поставить напитки на столик: возьмите с собой травяной чай или напиток из шиповника.

3. Обострение хронических заболеваний

У людей с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как гипертония или астма, парение в жару может вызвать обострение симптомов. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед процедурами.

4. Ограниченное время парения

Необходимо дозировать своё пребывание и увеличить потребление жидкости перед, во время и после парения. Лучше всего принимать банные процедуры в утренние или вечерние часы, когда температура на улице не так высока, чтобы извлечь максимальную пользу от парения в жаркое время года

Банные процедуры и лето – отличное сочетание для перезагрузки, восстановления энергии, очищения организма и тела. Важно помнить о мерах предосторожности, следить за своим состоянием и не допускать перегрева. Главное – следите за своим самочувствием – все должно быть в меру!