Парение в жару: плюсы и минусы

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года

Лента новостей

Воскресенье 30 июня

06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года 01:00Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть 22:00SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию" 20:00Паша Воля поблагодарил жену за все: "Тебя нет рядом" 18:00Уже написал завещание: вот что происходит с Топаловым после операции у онколога 16:00"Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг 14:00Развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности: "В детдом!" 11:55У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит 10:48Муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову: "Лялю носит" 09:49Какой будет курс евро в августе 2024 года 04:00Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно 01:00Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже" 22:00Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления 20:00Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор 18:00Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце 16:22Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему 16:00Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес 14:00Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против" 13:53Гороскоп для женщины-Козерог на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Стрелец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Скорпиона на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Весы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Девы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2024 года 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Лев 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Рак 13:53Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Телец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Овен на август 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Овен на июль 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Телец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Близнецы на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Рак 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев 13:50Гороскоп для женщины-Девы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Весы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Скорпиона на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей 12:00"Трусы расстегнула": Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей

Парение в жару: плюсы и минусы

Забота о здоровье важна не только в зимний период, но и в летний. Парение – это профилактическая процедура, способствующая общему оздоровлению и омоложению организма. Возможно, вам кажется, что холодная ванна и кондиционер – единственное спасение в жаркую погоду. Однако всё гораздо интереснее: пробовали ли вы когда-нибудь париться в жаркое время года?  Рассказываем о плюсах и минусах такой процедуры.

«Наш эксперимент, проведенный в 2023 году, показал, что парение в банном чане способствует улучшению настроения, общего состояния организма и жизненных показателей. В банном чане, в отличие от бани или сауны, голова остается над горячей водой, что позволяет избежать перегрева или повышения давления. Парение  способствует не только расслаблению, но и укрепляет иммунитет, ухаживает за телом  и отлично расслабляет центральную нервную систему. Процедура не вызывает сонливости и переутомления, как это может происходить после посещения традиционной бани», – говорит директор компании «Сибирский Банный Чан» Екатерина Карпекина.

Плюсы:

1. Улучшение кровообращения

Именно высокая температура способствует расширению сосудов и улучшению кровотока, что может положительно сказаться на общем состоянии организма. Улучшение кровообращения также уменьшает отечность, что особенно важно в условиях жары, когда организм подвергается дополнительной нагрузке.

2. Потоотделение

Вы не просто потеете, когда находитесь под палящим солнцем, а потеете с пользой, поскольку банный чан и банные процедуры в частности за счет необходимой влаги способствуют очищению организма, выводу токсинов и вредных веществ.

3. Расслабление мышц и снятие стресса

Парение способствует расслаблению мышц и улучшению настроения за счет повышения уровня эндорфинов. Такая процедура благоприятно воздействует на мышечную массу и связки, улучшает их эластичность и подвижность, ускоряет заживление травм.  В дополнение к этому обратите внимание на эфирные масла. Лаванда, например, – сильный натуральный антидепрессант, снимает нервное напряжение и помогает освободить голову от ненужных мыслей.

4. Укрепление иммунитета

Регулярные банные процедуры стимулируют иммунную систему и помогают  справляться с инфекциями. После парения обязательно укутайтесь в полотенце и немного подышите свежим воздухом. Затем примите холодный душ или другую контрастную процедуру для закаливания организма.

5. Очищение кожи

Парение открывает поры и способствует их очищению, что может улучшить состояние кожи и ускорить обмен веществ. Кожа насыщается кислородом, получает питательные вещества, избавляется от лишней влаги. Процедура способствует увлажнению и придает ей здоровое сияние, делая кожу более гладкой и упругой.

Минусы:

1. Риск перегрева

В жаркую погоду организм итак подвергается тепловой нагрузке, а парение в сауне может привести к перегреву и тепловому удару.

Необходимо париться короткими сеансами по 15-20 минут и надевать головной убор, чтобы этого избежать.

2. Обезвоживание

Интенсивное потоотделение в сочетании с жаркой погодой увеличивает риск обезвоживания, что требует дополнительного потребления жидкости.

Важно соблюдать питьевой режим, так как во время парения летом организм  теряет еще больше воды. Во время пребывания в банном чане вы можете поставить напитки на столик: возьмите с собой травяной чай или напиток из шиповника.

3. Обострение хронических заболеваний

У людей с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как гипертония или астма, парение в жару может вызвать обострение симптомов. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед процедурами.

4. Ограниченное время парения

Необходимо дозировать своё пребывание и увеличить потребление жидкости перед, во время и после парения. Лучше всего принимать банные процедуры в утренние или вечерние часы, когда температура на улице не так высока, чтобы извлечь максимальную пользу от парения в жаркое время года

Банные процедуры и лето – отличное сочетание для перезагрузки, восстановления энергии, очищения организма и тела.  Важно помнить о мерах предосторожности, следить за своим состоянием и не допускать перегрева. Главное – следите за своим самочувствием – все должно быть в меру!

30 июня 2024, 06:14
Дмитрий Алексеев
Kleo.ru✓ Надежный источник

Топ-5 способов восстановления после тренировок

Топ-5 способов восстановления после тренировок
На сегодняшний день занятие спортом стало не только полезным для здоровья, но и модным. Некоторые предпочитают посещать тренажерный зал или бассейн, а другие занимаются фитнесом дома. Тренировки отнимают у нас много энергии и сил, а тяжелые нагрузки приводят к возникновению боли в мышцах – крепатуре.

Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации

Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации
Как снять флюс в домашних условиях. Рекомендации и эффективные советы по лечению воспаления десен.

Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии

Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии
Эксперт рассказал, в каких вопросах поможет пластическая операция.

Как выйти из запоя в домашних условиях

Как выйти из запоя в домашних условиях
Узнайте, как выйти из запоя в домашних условиях. Подробные рекомендации, методы и советы для безопасного и эффективного восстановления.

Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно

Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно
Специалист рассказал, какие продукты полезны для сердца, а какие лучше сократить в рационе.

Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему

Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему
Узнайте, как справиться с послеродовой депрессией. Рекомендации, методы и советы для молодых мам, чтобы вернуться к нормальной жизни после родов.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева