При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающих на онкологию

В последнее время такой диагноз, как "рак кишечника", звучит все чаще. Несколько месяцев назад заявлением об онкологии шокировала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Совсем недавно опухоль в брюшной полости обнаружили у известного журналиста Отара Кушанашвили. Кроме того, в июне скончался единственный сын модельера Вячеслава Зайцева – Егор, который страдал от такого же диагноза.

Многие недоумевают, как публичные личности, имеющие деньги и возможности, могли проглядеть у себя столь опасное заболевание. Оказалось, что рак в области кишечника практически никак не проявляет себя на ранних стадиях и не болит. Врач-колопроктолог Дмитрий Веселов рассказал, какие симптомы должны насторожить.

По словам доктора, изменение работы кишечника – первый признак того, что нужно бежать к врачу. Так, регулярные запоры или диарея без причины на протяжении длительного времени должны заставить человека задуматься.

На рак кишечника может указывать появление в кале примесей крови. Конечно, это может быть признаком чрезмерного напряжения или слишком жесткой туалетной бумаги, которая повреждает кожу. Однако если симптом не проходит на протяжении длительного времени, то есть повод посетить больницу, предупреждает Веселов.

Задуматься о своем здоровье стоит, если на постоянной основе остается чувство неполного опорожнения после похода в туалет. Как правило, это ощущается как тяжесть в животе или чувство переедания. Медик отмечает, что это может указывать на опухоль в системе ЖКТ, которая создает физическое препятствие и не дает каловым массам спокойно проходить.

Ранее женский журнал "Клео.ру" перечислил основные признаки заболеваний щитовидной железы.