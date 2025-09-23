Каждая женщина, проходящая через ЭКО, знает: это не просто медицинская процедура. Это череда анализов, гормональных инъекций, ожиданий и надежд. А вместе с ними – тревога, усталость и страх услышать: "результат отрицательный".

Медицина делает все возможное, но иногда успех решают не только лекарства и врачи. Все чаще специалисты и сами пациентки замечают: ключевым фактором становится психологическое состояние женщины. И именно здесь все большую роль играет гипноз.

Что говорит наука

Исследования показывают: гипноз действительно способен повысить эффективность ЭКО.

· В израильском исследовании (2006) женщины, которым помогали гипнотерапевты, беременели в 53% случаев, тогда как без гипноза – лишь в 30%.

· Использование техник mind–body (включая гипнотерапию) увеличивало успех протоколов более чем в два раза.

· У женщин с психогенным бесплодием гипнотерапия помогла достичь беременности в 71% случаев.

Почему? Все просто: гипноз снижает уровень стресса и кортизола, расслабляет матку, улучшает кровообращение и помогает женщине доверять своему телу.

Важно – у кого именно проходить терапию





На первый взгляд может показаться, что любой гипнолог способен работать с женщинами, проходящими ЭКО. Но это не так. Ведь речь идет о тонкой сфере, где нужно учитывать и физиологию, и гормональные процессы, и психологические особенности.

В Москве гипноз при ЭКО как профильное направление существует всего в двух местах:

· в клинике при Аппарате Президента РФ,

· у гипнолога Messere.pro.

Это подчеркивает, что направление крайне узкое и требует особой подготовки.

Собственная методика Messere.pro

Почему же именно Messere? Дело в том, что у него разработана собственная методика, которая сочетает классический гипноз с уникальными энергетическими техниками.

Это не просто расслабление и нестандартные психологические практики. Это глубокая работа с подсознанием, активация внутренних ресурсов организма и настройка женщины на результат. Именно поэтому многие женщины отмечают: "С Messere мое тело словно начало помогать, а не сопротивляться".

Истории, которые вдохновляют

Марина, 34 года, Москва

"Первый протокол ЭКО закончился неудачей, и я была полностью разбита. Тогда я узнала, что гипноз при ЭКО практикуют всего в двух местах в Москве – и выбрала Messere.pro. На сессиях я перестала бояться, внутри появилось спокойствие. Второй протокол прошел гладко и легко. Сейчас у меня растет долгожданный малыш".

Рэйчел, США

На первом ЭКО она испытывала сильный стресс, врачи не были уверены в результате. Во втором цикле Рэйчел попробовала гипноз: прослушивала записи, занималась с гипнологом. Итог – спокойный перенос эмбриона и успешная беременность.

Пример из Израиля

Одна из участниц исследования вспоминала: "Я впервые за долгое время почувствовала спокойствие прямо в кабинете врача. Казалось, что мое тело помогает, а не сопротивляется. Этот протокол закончился беременностью".