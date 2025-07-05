Высокая фертильность после 35: какие анализы стоит сдавать регулярно

Исторически женщины начинали рожать намного раньше, чем сейчас. Но наша гормональная система все еще "запрограммирована" на раннюю реализацию репродуктивного потенциала – и к 35 годам уровень некоторых гормонов начинает снижаться. Спросили у гинеколога Лидии Федосеевой, как контролировать индивидуальные гормональные изменения и поддерживать репродуктивную функцию.

Какие гормоны важно сдавать после 35 лет

Для контроля репродуктивного здоровья в первую очередь оценивают ФСГ и ЛГ – гормоны, отвечающие за работу яичников. Их важно сдавать на 3–5 день цикла, начиная с 30 лет, чтобы видеть динамику. Если результаты нормальные, повторять анализы можно раз в 2–3 года. Они показывают, как меняется овариальный резерв (тот самый "запас" яйцеклеток, который определяет репродуктивный потенциал) и насколько активно яичники участвуют в цикле.

Второй показатель – антимюллеров гормон (АМГ). Его уровень напрямую связан с запасом яйцеклеток. После 35 лет стоит контролировать АМГ ежегодно.

Для ранней диагностики тонких изменений используют стероидный профиль в слюне: он позволяет выявить гормональные колебания даже при нормальных анализах крови и своевременно скорректировать их.

В вопросах зачатия ключевую роль играет прогестерон – гормон второй фазы цикла, который ежемесячно готовит организм к беременности. Его снижение часто проявляется выраженным ПМС: набуханием груди, раздражительностью, перепадами настроения. Это один из первых признаков того, что репродуктивная система медленно готовится к следующему этапу – угасанию функции и наступлению менопаузы. Но сдавать его регулярно бессмысленно – гормон сильно колеблется в зависимости от дня цикла и информативен только на 7-й день после овуляции, которую нужно точно зафиксировать.

Работа щитовидной железы имеет значение





Если она работает недостаточно активно (гипотиреоз), снижается скорость всех процессов в организме, а если вырабатывает слишком много гормонов (гипертиреоз), обмен веществ, наоборот, разгоняется и организм быстрее изнашивается. Идеальное состояние – эутиреоз, когда гормонов вырабатывается ровно столько, сколько нужно.

Чтобы держать ситуацию под контролем, ежегодно сдавайте ТТГ, свободные Т3 и Т4, а также делайте УЗИ щитовидной железы. Если есть патологии, врач может назначить более частый мониторинг. Важно помнить: для нормальной работы щитовидки необходимы йод и селен – следите, чтобы в организме не было дефицита этих веществ.

УЗИ органов малого таза: как часто и зачем

УЗИ органов малого таза – это базовое обследование для каждой женщины. Даже если нет жалоб, нужно делать его не реже одного раза в год.

Это позволяет вовремя выявить любые изменения: диагностировать кисты, миомы, эндометриоз или другие патологии, которые могут влиять на фертильность или общее состояние здоровья. При выявленных проблемах врач может рекомендовать более частое обследование.

Какие общие анализы стоит сдавать ежегодно





После 35 лет важно контролировать не только гормоны. Включите в список чекапа эти исследования.

Общий анализ крови и коагулограмму;

ферритин;

общий белок и альбумин;

липидограмму (холестерин и его фракции);

глюкозу и инсулин натощак;

витамины В9 и В12;

цинк;

гомоцистеин;

ФСГ, ЛГ (на 3–5 день цикла);

стероидный профиль в слюне (в любой день цикла);

УЗИ щитовидной железы;

онкоцитологию шейки матки;

УЗИ органов малого таза на 3–5 день цикла (если он есть) или в любой день при его отсутствии;

УЗИ молочных желез до 10 дня цикла (с 40 лет – маммография раз в 2 года);

флюорографию.

После 40 лет рекомендуется проходить ФГДС и колоноскопию каждые 5 лет при отсутствии жалоб.

Что еще влияет на женскую фертильность

На способность к зачатию и общее здоровье влияет множество факторов: питание, дефициты витаминов и минералов, хронические заболевания, уровень стресса и качество сна. Поэтому даже при нормальных гормонах важно регулярно контролировать показатели общего здоровья и не игнорировать сигналы организма.