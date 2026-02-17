На Клео.ру стартовало голосование за лучшую мануальную зубную щетку

Правильная зубная щетка – базовый элемент ежедневной гигиены полости рта. От ее качества и характеристик напрямую зависит состояние эмали и десен. На Клео.ру запущен новый народный рейтинг, в рамках которого читателям предлагается выбрать лучшую мануальную (ручную) зубную щетку из синтетических материалов с мягким уровнем жесткости.

В голосовании участвуют девять моделей, представленных в одной категории. В подборку включены щетки, сопоставимые по типу, материалам и потребительскому сегменту. Такой подход позволяет обеспечить корректное сравнение и сформировать объективный итоговый список.

Рейтинг строится на основе открытого пользовательского голосования. Принять участие может любой желающий. Допускается выбор одной, двух или трех позиций – в зависимости от личного опыта использования. Итоговые результаты будут сформированы на основании суммарных данных с сайта Клео.ру и официального Telegram-канала издания.

Подведение итогов и публикация победителей запланированы на 2 марта.

Проект народных рейтингов Клео.ру направлен на формирование прозрачной системы оценки товаров. В условиях широкого ассортимента и неоднозначных отзывов пользователи часто сталкиваются с трудностью выбора. Формат открытого голосования позволяет объединить мнение реальных потребителей и получить практический ориентир без опоры на субъективные экспертные суждения.

При отборе участников учитываются профильные источники в сфере ритейла, ценовая категория и узнаваемость продукции на рынке. Результаты голосования помогают покупателям экономить время, а производителям – получать честную обратную связь.

Ранее читатели уже выбирали лучшие клиники флебологии, бальзамы для губ, банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи.