Самые лучшие витамины для женщин после 40 лет

Поддержание состояния здоровья на должном уровне важно в любом возрасте, однако после преодоления 40-летнего рубежа это становится особенно актуальным. Чтобы организм получал достаточное количество полезных веществ, необходимо не только сбалансированное питание, но и употребление всевозможных добавок. Давайте рассмотрим лучшие витамины для женщин после 40 лет, которые разработаны с учетом того, чтобы комплекс включал все необходимые вещества. В этой статье Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, что нужно учитывать при выборе подобных средств.

Основные витамины, необходимые женщинам после 40 лет

Правильно подобранные средства способны оказать на женский организм комплексное действие. Это подразумевает укрепление иммунитета, состояния сердечно-сосудистой системы, волос и кожи, замедление процессов старения, нормализацию сна и прочие положительные действия. Чтобы достичь максимально положительного эффекта, важно принимать такие витамины для поддержания здоровья после 40 лет:

С – способствует укреплению стенок сосудов и предотвращению сердечных заболеваний, ускоряет углеводный обмен, оказывает помощь в усвоении кальция и железа. Суточная доза данного витамина для женщин 40 лет и старше должна составлять не менее 65-75 мг;

А – благотворно влияет на состояние волос и кожи, улучшает зрение;

Е – замедляет процессы старения, влияет на процессы овуляции, принимая участие при созревании яйцеклетки, смягчает симптомы климакса;

D – способствует поддержанию достаточного уровня кальция в организме, важен для профилактики остеопороза, защищает организм от образования опухолей;

витамины группы В важны для нервной система, работы желудочно-кишечного тракта, обменных процессов в организме.





Дополнительные минералы и элементы для поддержания здоровья

При подборе комплексов, содержащих полезные вещества, важно не только знать, какие витамины принимать после 40 лет, но и то, какие дополнительные минералы и элементы необходимы в этом возрасте для поддержания хорошего состояния здоровья. К перечню таких веществ относятся следующие:

цинк – препятствует развитию рака молочной железы;

– препятствует развитию рака молочной железы; омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – снижают риск развития атеросклероза, способствуют поддержанию водного баланса в организме, благотворно сказываются на состоянии кожи;

полиненасыщенные жирные кислоты – снижают риск развития атеросклероза, способствуют поддержанию водного баланса в организме, благотворно сказываются на состоянии кожи; магний – положительно воздействует на нервную систему, снижая ее возбудимость;

– положительно воздействует на нервную систему, снижая ее возбудимость; фолиевая кислота – препятствует развитию анемии;

– препятствует развитию анемии; гиалуроновая кислота – способствует укреплению суставов, повышению эластичности кожи;

– способствует укреплению суставов, повышению эластичности кожи; таурин – улучшает память, способствует нормализации обменных процессов микроэлементов.

Советы по приему витаминов и добавок

Правильный подбор препаратов имеет важное значение, чтобы комплекс действительно повлиял на состояние вашего здоровья и оказал положительное воздействие на организм. Необходимо понимать, каких именно витаминов для женщин старше 40 лет вам не хватает. Чтобы это узнать, будет не лишним проконсультироваться с врачом, пройти обследование и сдать необходимые анализы. На основании этого специалист подберет для вас комплекс препаратов с учетом вашей индивидуальной ситуации.

Также крайне важен такой момент как системность приема средств. Витамины, минералы и микроэлементы необходимо принимать по схеме, назначенной врачом, либо с четким соблюдением инструкции производителя. Зачастую подобные препараты рекомендуется принимать в утренние часы. Однако стоит учитывать, что если вам назначено несколько комплексов и средств, то некоторые из веществ, содержащихся в их составе, хорошо усваиваются по отдельности, но имеют плохую сочетаемость между собой. Это обязательно нужно учесть и разделить прием препаратов на разное время. Как правило, одни из них назначаются на утро, а другие на вечер.

Подведем итог

Теперь вы понимаете, какие витамины для женщин после 40 лет считаются лучшими и необходимы для поддержания хорошего состояния здоровья. После консультации с врачом вы можете получить рекомендации, какие именно препараты вам стоит принимать. При этом помните, что важно не только принимать такие комплексные средства, но и в целом придерживаться здорового образа жизни, уделяя внимание правильному сбалансированному питанию, прогулкам на свежем воздухе, занятиям спортом.