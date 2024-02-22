Ходить по 10 тысяч шагов в день: польза и вред

Занятия спортом помогают повысить качество жизни, всегда держать себя в тонусе и укрепить здоровье. В то же время, тяжелые физические нагрузки могут привести к неприятным последствиям для организма. То ли дело ходьба – этот вид умеренной физической активности невозможно назвать травматичным. Впрочем, существуют и исключения. Женский журнал «Клео.ру» разбирается в распространенном призыве ходить по 10 тысяч шагов в день – какая польза от такой активности и какой может быть вред.





Откуда появился тренд на 10 тысяч шагов в день



Укрепляет сердце и сосуды

Помогает похудеть

Разгоняет метаболизм



Поднимает настроение

Какой может быть вред от ходьбы

Стоит отметить, что «10 тысяч в день» – успешный маркетинговый трюк, который помогает продвижению шагомеров и других спортивных гаджетов. Разумеется, это не мистическая цифра, которую обязательно нужно выдерживать. Можно ходить больше или немного меньше. Но, в любом случае, 10 тысяч шагов человек со средней подготовкой будет идти около двух часов – это достаточное время для того, чтобы тело почувствовало небольшую нагрузку, легкие хорошенько поработали, а мышцы укрепились. При этом такая прогулка на свежем воздухе вряд ли кого-то утомит. Ходьба скорее является развлечением, чем спортом.Тем не менее, регулярное наматывание километража отлично сказывается на состоянии здоровья человека. В первую очередь, укрепляются сердце и сосуды. Это особенно важно для людей старше 40 лет. Ходьба может стать идеальным способом профилактики сердечных заболеваний. Основная прелесть заключается в том, что работает все тело, человек не чувствует усталость, а наоборот испытывает удовольствие от легкой прогулки на свежем воздухе.Ходьба также помогает избавиться от лишних килограммов. Если соблюдать необходимое для похудения потребление калорий и добавить к этому регулярную ходьбу, скинуть вес удастся без изнурительных походов в зал. Ходьба – самый простой и приятный спорт, который отлично укрепляет мышцы без особых усилий. Здесь главное – регулярность.Также ежедневные прогулки на свежем воздухе помогают разогнать метаболизм. Этот процесс очень важен для здоровья человека. Когда обмен веществ работает быстро, организму проще справляться с нагрузками, укрепляется иммунная система. Также быстрее расходуются калории, что опять же важно при комплексном подходе к борьбе с ненавистными килограммами.Помимо прочего, прогулки на свежем воздухе заряжают позитивом и энергией. В целом спорт всегда помогает поднять настроение – многим знакомо чувство эйфории и удовлетворения после качественной тренировки в спортивном зале. После двухчасовой ходьбы ощущения будут примерно такими же. Вы каждый день будете чувствовать, как укрепляется ваше тело и закаляется организм, что, разумеется, доставляет удовольствие и поднимает настроение.Негативные стороны есть у любой активности, даже у невинной с первого взгляда ходьбы. Во-первых, этот вид активности подойдет только тем, у кого достаточно свободного времени. Тратить каждый день по два часа на прогулку – для многих непозволительная роскошь. Впрочем, ходьбой можно заменить поездку на транспорте, например, на работу (если она находится в пределе примерно 10 тысяч шагов). На прогулку можно отправляться с детьми или друзьями – тогда приятное будет совмещено с полезным.Также ходьба может навредить организму, если нагрузка неправильно распределяется по опорно-двигательному аппарату. Например, если человек прихрамывает на одну ногу или подворачивает стопы при ходьбе. Тогда от регулярных прогулок могут начать болеть ноги, поясница и позвоночник. Очень важно ходить правильно и не заваливаться на одну из ног. Медики советуют использовать специальные ортопедические стельки.Также нельзя отправляться в пеший тур, если вы недавно перенесли серьезную операцию или подхватили вирус. Резкие перепады давления тоже являются противопоказанием для ходьбы. Разумеется, если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, двухчасовые прогулки могут стать настоящим испытанием, так что от них будет больше вреда, чем пользы.