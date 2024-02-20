Помогут в борьбе с простудой: пять видов ароматного чая

Чай – широко распространенный напиток, который в российских семьях принято пить регулярно. Большинство людей каждый день выпивают по несколько чашек ароматного напитка. При этом далеко не все знают, что некоторые виды чая еще и помогают при борьбе с простудными заболеваниями. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о видах чая, которые могут способствовать избавлению от кашля.





Зеленый чай



Чай с мятой



Чай с чабрецом

Чай с ромашкой

Чай с эвкалиптом

Зеленый чай давно зарекомендовал себя как полезный и целебный напиток. Это согревающая, ароматная жидкость пользуется популярностью с древних времен. Например, в Китае местным жителям сложно представить день без чашечки зеленого чая. Помимо замечательного вкуса, чай помогает получить заряд энергии, взбодриться и поднимает настроение. Как оказалось, также его можно использовать при комплексном лечении простуды. Этот чай обладает противовоспалительным и противобактериальным действием. Пара чашек с медом такого сорта чая в день будет хорошим подспорьем при лечении кашля.С лечебными свойствами мяты были знакомы еще наши бабушки и прабабушки. Сотни лет назад люди узнали о целебных свойствах этого растения. Мята – это кладезь полезных веществ. В ней содержатся аскорбиновая кислота, ментол, тиамин, фитонцидные вещества. Поэтому мяту называют «королевой лекарственных трав». Ароматный мятный чай оказывает оздоровительное действие практически на все органы человека. Мята показала хорошее успокоительное действие на нервную систему человека, также она используется на протяжении веков для лечения воспалений в горле и при насморке. Но не следует забывать, что все в малых дозах – это лекарство, а в больших – яд. В день можно пить не более трех – пяти чашек мятного чая.Чай с чабрецом очень ароматный и полезный напиток. По-другому чабрец называют тимьяном. Это небольшой кустарник с маленькими листочками и фиолетовыми цветами. Чабрец обладает очень тонким и приятным ароматом, который легко узнать. Вещества, содержащиеся в тимьяне, хорошо очищают легкие, обладают отхаркивающим эффектом. Этот травяной чай рекомендуют пить людям, которые бросают курить. Чабрец полезен для борьбы с воспалением горла и при сухом кашле. Он также оказывает лечебное действие при головных болях, при воспалении мочеполовой системы, имеет успокаивающий и бактерицидный эффект. Сочетание чабреца с зеленым или черным чаем усиливает его лечебный эффект.Ромашка – это скромный полевой цветок, с которым каждый человек знаком с детства. Мы все собирали букеты из ромашек. А многие еще и гадали, отрывая лепестки у этих цветочков. В сухой ромашке содержится много полезных веществ, которые помогают при лечении различных болезней. Травяной чай с ромашкой хорошо успокаивает нервы. Ромашка обладает еще противовоспалительным и антимикробным действием. С этим чаем течение многих болезней проходит легче. Главное знать меру. В день можно выпивать не более пяти чашек ромашкового чая.Знания об эвкалипте и само растение пришли к нам из далекой древности. В эвкалипте содержится очень много полезных эфирных масел. Хорошо известно, что ингаляции с этим растением здорово помогают при насморке, при воспалении горла и сухом кашле. Можно также использовать для лечебных целей напиток с эвкалиптом в чайных пакетиках.При лечении простуды следует не забывать о народных методах и растениях, которыми пользовались наши предки. Слишком увлекаться таблетками – вредно, но в любом случае, решение должен принимать лечащий врач.