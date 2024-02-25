Почему нельзя переводить будильник: четыре правила качественного сна

Ежедневное пробуждение на работу для многих превратилось в настоящее испытание. Глаза приходится с трудом разлеплять, когда громко начинает звонить будильник. Единственная мысль, которая радует в такой момент – перевести сигнал хотя бы на 5 минут и еще немного поспать. Однако обычно после таких манипуляций становится только хуже. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, почему будильник с утра нельзя переводить.





Почему нельзя переводить будильник



Режим сна



Последний прием пищи



Ритуалы перед сном



Комфортные условия

Дело в том, что как только вы распахнули глаза, ваш мозг просыпается. Тело еще может какое-то время находиться в расслабленном состоянии, однако сознание уже запускается. Если вы переборите первое желание еще немного поспать, то быстро начнете новый день. Напротив, в случае, когда будильник переводится на 5-7 минут, вы закрываете глаза, а мозг получает сигнал снова погрузиться в сон. Таким образом вы запускаете новый цикл, но отводите на него всего несколько минут, что недопустимо. Новый цикл должен длиться от 75 до 90 минут. Поэтому, когда вы снова просыпаетесь через пять минут, то чувствуете себя разбитыми – мозгу пришлось оперативно выходить из фазы глубокого сна, что вредно для здоровья и приводит к вялому состоянию на протяжении ближайших нескольких часов.При этом есть простые правила, которые превратят ежедневное пробуждение в приятную процедуру. Очень важен в этом вопросе режим сна. Если вы на протяжении долгого времени будете засыпать и просыпаться в один и тот же час, организм быстро привыкнет и научится пробуждаться без помощи будильника. Важно соблюдать режим каждый день, включая выходные. Когда вы просыпаетесь сами, то чувствуете себя полностью отдохнувшим и готовым к новым свершениям – здесь очень важна привычка.Также большую роль в организации времени отдыха играет режим питания. Когда вы ложитесь спать с набитым желудком, то качество сна резко падает. После обильной трапезы можно проспать 12 часов, но в итоге вы все равно не будете чувствовать себя отдохнувшим. Дело в том, что очень много энергии уйдет на переваривание пищи. Оптимальным вариантом является организация последнего за день приема пищи хотя бы за 2-3 до сна. Если есть возможность увеличить этот диапазон, будет лучше.Также организации глубокого качественного сна помогает выполнение одних и тех же действий каждый вечер. Такие ритуалы перед сном постепенно подготавливают мозг к тому, что скоро начнется период отдыха. Например, каждый вечер вы можете принимать теплую ванну или отправляться на непродолжительную вечернюю прогулку. Можно даже просто минут 15 постоять у окна и подышать вечерним воздухом. Также возможно вам понравится прослушивание спокойной музыки перед сном или чтение книги.Крайне важно правильно организовать место для сна. Условия в помещении должны быть максимально комфортными. Не забывайте регулярно проветривать весь дом, особенно спальню. Свежий воздух благоприятно сказывается на работе нервной системы и здоровье в целом. Внимательно следите за состоянием спального места. Не забывайте, что матрас нужно менять раз в шесть-восемь лет. Он должен быть с комфортным уровнем жесткости и недостаточной толщиной. Кроме того, крайне важно регулярно менять постельное белье и периодически стирать подушки и одеяла. Выполнение таких простых рекомендаций позволит организовать качественный сон, который даст энергию на счастливую и яркую жизнь.