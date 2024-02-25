Почему нельзя переводить будильник: четыре правила качественного сна

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

11:36Разбившая лоб Гузеева задрала ногу в гипсе после падения 10:40Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей 09:49Гороскоп для женщины Девы на май 2024 года 08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
1370
800
true

Почему нельзя переводить будильник: четыре правила качественного сна

Почему нельзя переводить будильник: четыре правила качественного сна

С утра так хочется еще немного вздремнуть

Ежедневное пробуждение на работу для многих превратилось в настоящее испытание. Глаза приходится с трудом разлеплять, когда громко начинает звонить будильник. Единственная мысль, которая радует в такой момент – перевести сигнал хотя бы на 5 минут и еще немного поспать. Однако обычно после таких манипуляций становится только хуже. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, почему будильник с утра нельзя переводить.

Почему нельзя переводить будильник


Дело в том, что как только вы распахнули глаза, ваш мозг просыпается. Тело еще может какое-то время находиться в расслабленном состоянии, однако сознание уже запускается. Если вы переборите первое желание еще немного поспать, то быстро начнете новый день. Напротив, в случае, когда будильник переводится на 5-7 минут, вы закрываете глаза, а мозг получает сигнал снова погрузиться в сон. Таким образом вы запускаете новый цикл, но отводите на него всего несколько минут, что недопустимо. Новый цикл должен длиться от 75 до 90 минут. Поэтому, когда вы снова просыпаетесь через пять минут, то чувствуете себя разбитыми – мозгу пришлось оперативно выходить из фазы глубокого сна, что вредно для здоровья и приводит к вялому состоянию на протяжении ближайших нескольких часов.


Режим сна


При этом есть простые правила, которые превратят ежедневное пробуждение в приятную процедуру. Очень важен в этом вопросе режим сна. Если вы на протяжении долгого времени будете засыпать и просыпаться в один и тот же час, организм быстро привыкнет и научится пробуждаться без помощи будильника. Важно соблюдать режим каждый день, включая выходные. Когда вы просыпаетесь сами, то чувствуете себя полностью отдохнувшим и готовым к новым свершениям – здесь очень важна привычка.


Последний прием пищи


Также большую роль в организации времени отдыха играет режим питания. Когда вы ложитесь спать с набитым желудком, то качество сна резко падает. После обильной трапезы можно проспать 12 часов, но в итоге вы все равно не будете чувствовать себя отдохнувшим. Дело в том, что очень много энергии уйдет на переваривание пищи. Оптимальным вариантом является организация последнего за день приема пищи хотя бы за 2-3 до сна. Если есть возможность увеличить этот диапазон, будет лучше.


Ритуалы перед сном


Также организации глубокого качественного сна помогает выполнение одних и тех же действий каждый вечер. Такие ритуалы перед сном постепенно подготавливают мозг к тому, что скоро начнется период отдыха. Например, каждый вечер вы можете принимать теплую ванну или отправляться на непродолжительную вечернюю прогулку. Можно даже просто минут 15 постоять у окна и подышать вечерним воздухом. Также возможно вам понравится прослушивание спокойной музыки перед сном или чтение книги.


Комфортные условия


Крайне важно правильно организовать место для сна. Условия в помещении должны быть максимально комфортными. Не забывайте регулярно проветривать весь дом, особенно спальню. Свежий воздух благоприятно сказывается на работе нервной системы и здоровье в целом. Внимательно следите за состоянием спального места. Не забывайте, что матрас нужно менять раз в шесть-восемь лет. Он должен быть с комфортным уровнем жесткости и недостаточной толщиной. Кроме того, крайне важно регулярно менять постельное белье и периодически стирать подушки и одеяла. Выполнение таких простых рекомендаций позволит организовать качественный сон, который даст энергию на счастливую и яркую жизнь.

25 февраля 2024, 14:02
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов

Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов
В этой статье вы найдете 5 эффективных методов очистки сосудов в домашних условиях, а также советы по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения

Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
Узнайте, как ежедневные приседания могут изменить ваше тело. В статье вы найдете информацию о пользе и вреде приседаний, а также советы по составлению программы тренировок.

Упражнения с резинкой для женщин: эффективные тренировки у себя дома

Упражнения с резинкой для женщин: эффективные тренировки у себя дома
В этой статье вы найдете 7 лучших упражнений с резинкой для женщин, которые помогут вам укрепить мышцы всего тела, улучшить гибкость и сжечь калории.

Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить

Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить
Тяжелый день в спортзале может пойти насмарку

Ходить по 10 тысяч шагов в день: польза и вред

Ходить по 10 тысяч шагов в день: польза и вред
Ходьба может помочь избавиться от лишнего веса

Помогут в борьбе с простудой: пять видов ароматного чая

Помогут в борьбе с простудой: пять видов ароматного чая
Согревающий напиток позволит избавиться от кашля

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех